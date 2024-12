Milyen válság? Karácsonyra úgy vásárolunk, mintha nem lenne holnap

Hányat kell még aludni karácsonyig? Az év végéhez közeledve alighanem ez a leggyakrabban feltett kérdés a háztartásokban, ám az izgatott gyermekeknél jóval hamarabb ébredtek a kereskedelemben dolgozók. Az alapos felkészülés már csak azért is volt fontos részükről, mert az év végi forgalmon az esztendő egészének megítélése is múlhat: befolynak-e a kasszába az üzleti terv szerint remélt, várt költések.

Élelmiszer-kiskereskedelmi körképében az Index utánajárt, hogy a nagy áruházláncok milyen várakozásokkal tekintenek az ünnepi időszakra. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy

a szezonális ünnepi termékek mikortól találhatók meg az áruházak polcain;

értékben, illetve volumenben mely termékkategóriák forgalma lódulhat meg látványosan;

mely napokon lehet számítani a karácsonyi csúcsra, amikor vélhetően a legtöbben rohamozzák meg a boltokat;

a kihívásokkal teli gazdasági környezetben kell-e a szokásosnál szerényebb kosárértékkel számolni, hogyan változtak meg a fogyasztói preferenciák;

végül összegezve, egyúttal előretekintve: 2024 egészét tekintve milyen trendek alakították, formálták leginkább a kiskereskedelmet, és min múlhat elsősorban, hogy 2025 jobb, eredményesebb év lesz-e?

Kereskedelmi szempontból a karácsony az év egyik legforgalmasabb időszaka. Tőzsér Judit, a Lidl vállalati kommunikációs cégvezetője lapunknak elmondta: erős forgalomra, a piac bővülését meghaladó növekedésre számítanak. „Kiemelt figyelmet fordítunk erre az időszakra, és az ünnepekkel kapcsolatos termékek már november közepétől folyamatosan jelentek meg a polcokon. A forgalom intenzív erősödése a karácsonyt megelőző héten várható, a legerősebb forgalomra pedig a hét második felétől számítunk, hiszen az ünnepi friss termékek beszerzését a karácsony előtti pár napra időzítik a fogyasztók, a legerősebb forgalom várhatóan a hétvégén és 23-án lesz” – tette hozzá.

Sokat nyom a latban a decemberi forgalom

Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a karácsonyi és ünnepi bevásárlás várhatóan csaknem 12 százalékát teszi majd ki az üzletlánc éves forgalmának.

A felmérések szerint tovább folytatódik az elmúlt hónapokban jól megfigyelhető trend, amely azt mutatja, hogy a SPAR márkatermékek iránt növekszik a kereslet. Az üzletek magas minőségű kínálata idén is újdonságokkal bővült, amelyek még inkább hozzájárulnak a kényelmes ünnepi készülődéshez

– ismertette a szakember. A Lidlnél a december 23-i meghosszabbított nyitvatartás után december 24-én zárva tartanak az üzletek, ugyanaznap a SPAR áruházai 12 óráig látogatgatók. Ez utóbbi forgatókönyvet valósítja meg a Tesco, az Auchan, az Aldi és a Penny is. A CBA és Príma egységeket működtető vállalkozások saját hatáskörben dönthetnek a nyitvatartásról, mindenhol a vásárlói igényeknek, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően, december 24-én is, elvégre franchise rendszerben működik a magyar üzletlánc.

A Tesco sajtóosztályán azt a tájékoztatást kaptuk, hogy két fázisban indították az ünnepeket: november elején, majd decemberben. „Az első fázisban főleg az édesség, alkohol, kozmetikai csomagok kapnak nagyobb hangsúlyt, ehhez csatlakozik a friss áru egy kicsivel később. A legnépszerűbb termékek a szezonális kategóriákban az édességek (mikulás, majd szaloncukor), az alkohol kategória (karácsonyi csomagok, összecsomagolások), panettone, bejgli, magvak, sütési kiegészítők és dekortermékek. A normál választékból a sütési alapanyagok (liszt, cukor, mák, dió), hús, hal és savanyított káposzta kiemelkedő” – részletezték. Az évek során azt tapasztalták, hogy

a vásárlási csúcs egyre inkább eltolódik az utolsó hétre, sőt az utolsó napokra. Idén ez feltételezhetően még inkább így lesz, tekintettel a decemberi két szombati munkanapra.

Kosárértékben nem számítanak nagy változásra, mert ünnepek idején, főleg karácsonykor a költési hajlandóság még ebben a gazdasági környezetben is megnövekszik. Az látszik, hogy a vásárlók kifejezetten a jó ár-érték arányú termékeket, az akciókat, a megfelelő árakat keresik mind a szezonális, mind az alaptermékek esetében.

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója az Indexnek hangsúlyozta: november eleje óta folyamatosan növekvő termékválasztékban találhatók meg üzleteik polcain az év végi szezontermékek. A Mikulás-időszak sikeresnek mondható, az üzletek többségében elfogytak a csokoládéfigurák, több helyen még termék-átcsoportosítással is kellett élniük annak érdekében, hogy legyen a vásárlóknak megfelelő kínálat azokon a helyeken is, ahol az eredetileg megrendelt készletek idő előtt elfogytak.

Keresik a magas minőséget, a prémiumot

A karácsony előtti két-három hétben elsőként a sütés kellékei, illetve a szaloncukrok iránt nőtt meg a kereslet, de mostanra gyakorlatilag minden termékkör keresetté vált. Már a friss termékek iránt is jelentősen megnőtt az igény.

Abban bízunk, hogy a decemberi időszak néhány százalékos volumenemelkedést hozhat, azaz több terméket értékesíthetünk, mint egy évvel ezelőtt. Az elmúlt hétvégén az üzletek túlnyomó többségében a forgalom emelkedése már megközelítette az 50 százalékot, a normál időszakhoz képest.

Fodor Attila az igazi vásárlói rohamra december 20. és 23. között számít, azaz péntektől hétfőig. Az ünnepek idején megfigyelhető, hogy a magas minőségű, prémium termékek kerülnek előtérbe, nem lesz ez másként a mostani időszakban sem. Egyértelműen pozitívak a várakozások.

Az Auchannál azt közölték az Indexszel, hogy általában már október végén kikerül a karácsonyi választékuk, mert úgy látják, hogy a vásárlók bizonyos kategóriákban (pl. díszek, dekorációk) szeretik korábban beszerezni a termékeket. A friss termékek, például pékáruk, sütemények, halak az utolsó hetekben, sőt napokban is nagyon népszerűek. Kiemelték, hogy december elejétől, a karácsonyt megelőző hetekben ugrásszerűen megnő a friss haltermékek forgalma.

Halpultot 12 áruházban üzemeltetnek, 15 üzletben pedig a halválaszték eleve csomagolva van kirakva. Továbbra is a szaloncukor a szezonális kedvenc, amiből 90-féle csomagolt és 7-féle lédig terméket tartanak kínálatban. Kedveltté vált az utóbbi években az adventi naptár, amiből 31-félét kínálnak. A játékok iránti kereslet ugyancsak megnő az ünnepi szezonban, számos akcióval készültek ezen a területen is. Az aktuális fogyasztói trendeket úgy összegezték az Auchannál, hogy:

a december 2-i héttől kezdve fokozatosan növekszik az üzletekben a forgalom, a csúcsidőszak pedig előreláthatóan december 20–23. között lesz.

Ugyanakkor megfigyelhető a tendencia, hogy a vásárlók későbbre halasztják a vásárlásokat.

Az emberek nem feltétlenül a karácsonyi termékekről mondanak le, de kisebb kosárértékkel többször jönnek vásárolni.

Mindezek mellett egyre népszerűbbé válnak a jó ár-érték arányú saját márkás termékek.

A Penny sajtóosztályán is arra emlékeztettek, hogy a szezonális ünnepi termékek már november elejétől elérhetők az üzletek polcain, közvetlenül halloween és mindenszentek után. „Vásárlóink már hetekkel az ünnepek előtt elkezdik beszerezni a szükséges alapanyagokat, élve az aktuális akciókkal, így még több minőségi finomságot tehetnek az asztalra pénztárcabarát árakon” – húzták alá.

A karácsonyi csúcsforgalomra december 19-én és az azt követő napokban, az ünnepekre való készülődés hevében számítanak, a vásárlók várhatóan ekkor keresik fel legintenzívebben az üzleteiket. A diszkont hazai leányvállalatánál úgy látják, a vásárlók 2024-ben is keresték az akciókat, a kedvezmények és a hűségpromóciók ebben az évben is népszerűnek bizonyultak. Egyelőre visszaesés nem mutatkozik az ünnepek körüli vásárlási kedvben, ugyan talán lassabb ütemben, de a karácsony közeledtével folyamatos növekedés tapasztalható.

Az Aldinál már ősszel is folyamatosan növekvő keresletet tapasztaltak, és arra számítanak, hogy ez a trend az év hátralévő részében is megmarad, vagy tovább is emelkedik. „A 2024-es évben, októberben várakozáson felüli forgalmat ért el a cég, és a novemberi adatok is biztatók. Az áruházlánc tapasztalatai szerint idén a vásárlóknál karácsony közeledtével egyszerre van jelen a szokásosnál is nagyobb árérzékenység és nyitottság a magasabb minőségű termékek iránt. A fogyasztók már bevásárlás előtt alaposan tájékozódnak az árakról. Az év utolsó hónapjai során nagyon keresettek a sütéshez, főzéshez szükséges alapanyagok, továbbá a lakásdekoráció, illetve a játékok és ajándékok” – jegyezték meg lapunknak, hozzátéve, hogy az idei karácsony egyik slágerterméke a dubaji csokoládé.

A fogyasztói trendek közül a Lidl szemüvegén át Tőzsér Judit mindenekelőtt azt látja, hogy

a hazai lakosság rendkívül árérzékeny, így számukra elsődleges, hogy mindennap, de az ünnepek alatt és után is a lehető legjobb árak biztosításával segítsék a magyar családokat a bevásárlás során.

Kifejtette, hogy számos árcsökkentő intézkedéssel és akcióval készültek az ünnepi időszakra, hogy a vásárlók a karácsonyi készülődéshez és vendégváráshoz a lehető legjobb áron tudják megvásárolni a friss és minőségi hozzávalókat. Ezért csak novemberben már több mint 600 terméket kínáltak – akár 50 százalékkal – olcsóbban, mint a tavalyi év azonos időszakában, az alapélelmiszerektől kezdve a különféle kényelmi termékeken át minden árukategóriában elérhetők az árcsökkentett árucikkek.

Mit hozhat 2025 a kiskereskedelemben?

2024 egészére vissza-, illetve 2025-re előretekintve a Lidl vállalati kommunikációs cégvezetője elmondta: 20 évvel ezelőtt kezdték meg magyarországi működésüket. „Büszkék vagyunk arra, hogy negyedik éve az élelmiszer-kiskereskedelmi szektor piacvezető szereplője vagyunk az éves forgalom alapján. Ez komoly felelősség és egyben lehetőség is.” A következő évnek is megannyi tervvel vágnak neki, magabiztosan tekintenek a jövőbe, folytatva egészség- és környezettudatos, a társadalmi ügyek iránt elkötelezett működésüket.

Az Auchannál arra hívták fel a figyelmet, hogy a piaci környezet kiszámíthatatlansága nehezítette a kiskereskedelmi szereplők munkáját. A mostani gazdasági helyzetben nehezebb a vásárlóerő megtartása, így jól kidolgozott beszerzési és árpolitikát kellett alkalmazni, hogy a vásárlóknak jó ár-érték arányú termékeket tudjanak biztosítani.

2025-ben is a vásárlóerő megtartása, a hatékony értéklánc kialakítása lesz a legfontosabb feladat.

A CBA-nál Fodor Attila nagyon bízik abban, hogy az ősz elejétől megfigyelhető forgalmi élénkülés jövőre folytatódhat, és sikerül maguk mögött tudni az elmúlt évek nehézségeit, amikor a jelentős mértékű élelmiszerinfláció komolyan visszavetette a keresletet.

A Pennynél úgy összegeztek, hogy 2024 is számos kihívás elé állította a kiskereskedelmet, s ezek a vállalatot sem kerülték el: folyamatos alkalmazkodásra és folyamatszabályozásra volt szükség. A vásárlók idén is az akciókat és pénztárcabarát alternatívákat keresték. Elégedettségük érdekében 2025-ben is az akciós ajánlatokra, a prémiumminőségű saját márkás termékekre és a szállítói újításokra fókuszálnak. Tovább erősítik a hazai alapanyagok fontosságának hangsúlyozását, támogatva a magyar termelőket és a helyi gazdaságot is.

(Borítókép: Vásárlók a karácsonyi ünnepekre feldíszített Allee bevásárlóközpontban 2021. december 18-án. Fotó: Nagy Zoltán / MTI)