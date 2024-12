Teljes átalakulás jön a Vodafone-nál és a Diginél, hamarosan rájuk sem lehet ismerni

Bányai Tamás, a Vodafone vezérigazgatója az Indexnek beszélt többek között

a piaci konszolidációról, a távközlési szektorban zajló átalakulásokról;

a One Magyarország kialakításáról és a 4iG Csoport átalakulásáról;

a Vodafone Csoportról történő leválásról;

a 4iG Csoport új tv-platformjáról, a OneTV-ről;

és a 2025. évi díjkorrekcióról is.

A 4iG Csoport az elmúlt években alaposan átrendezte a távközlési szektort. Számos távközlési vállalatot vásárolt fel itthon és külföldön is. Januártól pedig egységesíti távközlési cégeit, amelyek egy márkanév alatt jelennek meg. Mi a stratégia a lépéseik mögött?

A stratégiánk nagyon egyszerű: egy olyan vállalati struktúra létrehozása, amely növeli a hatékonyságunkat és versenyképességünket a lakossági és üzleti távközlési szolgáltatások területén. Néhány éven belül pedig a piacelső pozíciót szeretnénk megszerezni ugyanezeken a területeken.

Tulajdonosunk, a 4iG Csoport két nagy versenytárs, a Telekom és a Yettel kivételével az elmúlt néhány évben gyakorlatilag konszolidálta a magyar távközlési piacot, és a külföldi érdekeltségeivel együtt egy nagy távközlési csoportba szervezte vállalatait. A csoport tavaly ősszel jelentette be transzformációs programját, amelynek célja, hogy újrarendezze hazai távközlési érdekeltségeinek struktúráját. Ebbe a körbe a Vodafone, a Digi, az Invitech és az Antenna Hungária tartozik, amely vállalatok ugyan különböző portfóliókkal rendelkeznek, mégis egymással átfedő infrastruktúrát tulajdonolnak és részben átfedő szolgáltatásokat nyújtanak a lakossági és az üzleti szegmensben.

A transzformációs program arról szól, hogy ebből a négy vállalatból két újat hozunk létre, ami egy teljesen logikus lépés versenyképességi és költséghatékonysági szempontból.

Egy erős és átfogó szolgáltatási portfólióval rendelkező telekommunikációs kereskedelmi vállalatot, ami elsősorban a lakossági és üzleti szegmensnek kínál teljes körű szolgáltatásokat, valamint egy vezetékes infrastruktúra-vállalatot, ami a négy korábbi cég különböző vezetékes infrastruktúráit gyúrja össze, egyszerűsíti, megerősíti azokat, valamint ezt az infrastruktúrát kínálja a jövőben egyrészt a mi kereskedelmi vállalatunk számára, másrészt esetlegesen más piaci nagykereskedelmi partnerek számára is.

Tehát a szétválasztott távközlési kereskedelmi vállalatokból lesz egy nagy távközlési szolgáltató januártól, ami One néven működik tovább? Mit terveznek a többi céggel?

Az átalakulás két nagy lépésben valósul meg. Január 1-től a Vodafone nevet vált, és One Magyarország Zrt. néven működik tovább. Ettől az időponttól a Digi lakossági szolgáltatásaival együtt One márkanév alatt, az Antenna Hungária, valamint az Invitech üzleti szolgáltatásai pedig a One Solutions almárka alatt jelennek meg a piacon. A sikeres integráció érdekében a vállalatok menedzsmentjét is egységesítettük.

Ezt követi a második nagy lépés, amikor 2025 második felében a cégek teljes jogi háttér-integrációja is lezajlik majd, ami azt jelenti, hogy ezek a vállalatok beolvadnak a One Magyarország Zrt.-be. A folyamatokat igyekeztünk úgy megtervezni, hogy az ügyfelek számára minden egyszerű, átlátható és könnyen kezelhető legyen, illetve az ügyfélkiszolgálás szempontjából legfontosabb változások lehetőleg január végéig lezáruljanak.

Ha jól értem, nemcsak vállalati integráció valósul meg, hanem teljes arculatváltás is történik.

A One indulása nemcsak arculatváltásról szól, hanem arról is, hogy teljesen új megközelítést, új üzleti filozófiát hozunk, új alapokra helyezzük a működésünket. Olyan új márkát szeretnénk létrehozni, ami erősen az ügyfelek igényeire hangolódik. Mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek esetében ott vagyunk megoldásainkkal, célunk, hogy gazdagabbá tegyük kapcsolataikat és működésüket, az integrált, egyszerűsített hálózattal pedig még hatékonyabb, még megbízhatóbb szolgáltatást nyújtunk. A négy cégből olyan különleges telekommunikációs tudás érkezik, amelyre építve rendkívül innovatív megoldásokat tudunk létrehozni.

A One az a márka lesz, ami minden pillanatban figyel arra, hogy a meglévő ügyfeleit megbecsülje, értékelje, és minden esetben a legjobb szolgáltatásokat nyújtsa számukra.

Emellett mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben a teljes spektrumon szolgáljuk ki ügyfeleinket. A lakossági ügyfelek esetében a mobiltól a széles sávú interneten át a digitális tévéig, a vállalatok esetében pedig a mobil- és vezetékes hang- és adatszolgáltatásoktól az adatközponti, felhőalapú és IoT-megoldásokon át gyakorlatilag az 5G privát hálózatokig minden igényt ki fogunk tudni szolgálni.

Miben lesz több és jobb a One márkanév alatt egységesített vállalat? Hogyan néz ki mindez az ügyfelek szempontjából, mi az, ami változik majd?

Három területet emelnék ki: hatékonyabb, teljes körű és az ügyfélre szabott kiszolgálás, erős és gyors vezetékes és mobilhálózat, valamint professzionális platformok és digitális megoldások.

Kezdjük akkor az ügyfelekkel! Hogyan érinti őket az átalakulás, van bármilyen teendőjük?

Az ügyfeleknek nincs teendőjük, a meglévő szolgáltatásaik változatlan feltételek mellett működnek tovább, a szerződésükben az új márka megjelenése miatt nem történik változás, a számlázás menete sem változik. Ügyfeleink a cégek jogi összeolvadásáig a korábbi szolgáltatójuktól kapják majd a számláikat is, igaz, már One-arculattal.

Látható változás lesz ugyanakkor, hogy a korábbi digis és vodafone-os lakossági és kisvállalati ügyfelek a One üzleteiben tudnak majd ügyet intézni. A One január elsejei indulásával ugyanis közös üzlethálózatot hozunk létre 98 településen összesen 135 üzlettel. Ez fizikailag jóval több üzletet jelent, mint amennyi a Vodafone-nak vagy a Diginek korábban volt, sőt tudomásom szerint a legnagyobb üzlethálózattal leszünk jelen a hazai távközlési szolgáltatók közül. Ahol lehetőségünk volt rá, például a budapesti Westendben vagy a győri Árkádban, ott már megkezdtük az átalakítási munkálatokat is.

Emellett összevonjuk a telefonos ügyfélszolgálatunkat, és a régi számokat átirányítjuk a 1270-es központi számra, ahol egységesen szolgáljuk ki ügyfeleinket. Digitális felületeinket – a honlapot és a mobilapplikációkat – is egységesítjük. Januártól a központi honlapunk már a one.hu domain alatt lesz elérhető, és a korábbi applikációinkat is felváltja a One alkalmazás.

Térjünk vissza a vezetékes és mobilhálózatokra, illetve beruházásokra! Mitől lesz jobb a One egységes hálózata, és milyen fejlesztések várhatóak 2025-ben?

Ezt a munkát már korábban megkezdtük, hiszen az új tulajdonos, a 4iG Csoport belépésével mindkét oldalon nagyon intenzív fejlesztési beruházási programot indítottunk el, ami egyrészt a meglévő hálózatok integrációjáról, másrészt azok fejlesztéséről szól. Mindezt kontextusba is szeretném helyezni: a Vodafone mobilhálózatában az elmúlt két évben háromszor annyi új bázisállomást építettünk, mint az előző hasonló időszakban, a 4iG Csoport akvizíciója előtt.

Tettük ezt azért, mert tudjuk, hogy folyamatosan növekszik ügyfeleink adatigénye, és emellett is jogos elvárás részükről a jó minőségű szolgáltatás és a kiváló lefedettség. Hasonlóképpen fejlesztettük a vezetékes hálózatunkat is: Vodafone-oldalon 85 százalékban gigabites sebesség érhető el a HFC (optikai-coax hibrid) hálózatunkon. A Digivel közösen már több mint 2 millió háztartásban biztosítunk gigabit sebességű széles sávú internetet, tehát nagyon komoly hálózatfejlesztési, modernizációs programot indítottunk el.

Természetesen a jövőben a One esetében is kiemelt fókusz lesz a mobilhálózat minőségének javítása. Többek között januárra lényegében befejezzük Budapest belvárosában az összefüggő és jelentős területen magas kapacitású 5G hálózat kiépítését. Ezzel párhuzamosan pedig a vezetékes hálózatot is fejlesztjük. 2028-ig a két területen legalább 150 milliárd forint értékben tervezünk fejlesztéseket. A célunk, hogy a maihoz képest további 1,1 millió háztartásban tegyük elérhetővé a gigabitképes hálózatot, és ezer bázisállomáson létesítsünk 5G szolgáltatást.

Harmadikként a digitális alkalmazásokat és platformokat említette. Itt milyen változások várhatóak?

A Vodafone számos műszaki, IT-hálózati platformon keresztül kapcsolódott a korábbi anyacéghez, a Vodafone Csoporthoz. Még 2023-ban több mint 50 projektet indítottunk, hogy ezeket a platformokat, megoldásokat lecseréljük és Magyarországra hozzuk, saját kontroll alá helyezzük, ezáltal pedig saját termékfejlesztési, minőségfejlesztési programokat alakíthassunk ki. Az egész program nagyon komplex műszaki leválási feladatokkal járt.

Ezt terveink szerint 2025. január végére teljesen befejezzük, és ezzel a Vodafone Magyarország, a jövőbeli One Magyarország teljes mértékben önálló és független vállalattá válik. Minden szolgáltatásunkat, a tv-platformtól kezdve a digitális felületeken keresztül a különböző értéknövelt szolgáltatásokig, saját megoldásokon keresztül, a magyarországi ügyfelek igényeihez igazítva biztosítjuk majd. Ennek az első látható eredménye az ősszel rekordsebesség alatt elindított OneTV szolgáltatás, ami a platformváltási kényszer miatt először a Vodafone-ügyfelek számára lett elérhető.

Nem nyerte el mindenki tetszését a OneTV, az előfizetők a különböző fórumokon például a rendszer lassúságára is panaszkodtak.

Egy új rendszer bevezetése jelentős informatikai és technológiai kihívást jelent minden vállalat számára, amit ráadásul egyetlen lépésben sok százezer ügyfél esetén lehetetlen megvalósítani. A OneTV elindításakor éppen ezért őszintén elmondtuk minden ügyfelünknek, hogy első lépésben a célunk egy jól és stabilan működő rendszer megalkotása, amely a végleges formáját 2025-ben, a One márka bevezetését követően éri majd el.

Tehát azok a kiegészítő szolgáltatások, amelyek igazán megkülönböztetnek majd minket a versenytársainktól, és extra ügyfélélményt jelenthetnek, jövő év tavaszától érkeznek majd frissítésként a készülékekre.

Addig is folyamatosan vizsgáljuk a OneTV-vel kapcsolatban az előfizetőink véleményét és visszajelzéseit. Úgy látjuk, hogy azok, akik szeptember óta új előfizetőként találkoztak a OneTV-vel, többségükben pozitívan értékelik a rendszert, és ebben a körben a korábbi Vodafone TV-használóknál is magasabb elégedettségi mutatókat mérünk. Ugyanakkor az is igaz, hogy a régi ügyfeleinknek, akik korábban a Vodafone TV szolgáltatását használták, az új platform új felhasználói felülete jelentős változást hozott, és ennek megszokása időt igényel.

Ezen felhasználók körében látjuk, hogy vannak, akik ezt nehezebben fogadják. Emellett azt is hozzá kell tennem, hogy mint minden nagy informatikai rendszerátálláskor, itt is felmerültek problémák, amelyek szigetszerűen ugyan – és nem minden előfizetőnél –, de például a rendszer lassulását eredményezték. Ezeket a menet közben felmerülő problémákat az elmúlt hónapokban orvosoltuk, és az ügyfelek visszajelzéseire is építve január helyett az elmúlt napokban új frissítést adtunk ki, amely jelentős mértékben hozzájárul majd az ügyfélélmény növeléséhez még az ünnepek előtt.

Idén ősszel jelentették be, hogy stratégiai partneri megállapodást kötnek az RTL Magyarországgal. Az ország fele azóta is találgatja, hogy miért kötött a 4iG Csoport és az RTL együttműködést. Mi áll ennek a hátterében?

Kizárólag a kölcsönös üzleti érdek motiválta a megállapodást. Az együttműködés ugyanis arról szól, hogy a One lesz az egyetlen távközlési szolgáltató, amely januártól az RTL+ szolgáltatásait – akár a saját szolgáltatásaihoz csomagolva, akár direktben – értékesíti saját ügyfeleinek. Ezáltal lényegében közvetlenül tudjuk az ügyfeleink számára elérhetővé tenni az RTL+-t, amely többek között a Bajnokok Ligája kiemelt mérkőzéseit is sugározza. Egy nagyon értékes tartalomról van szó, aminek értékesítése kiváló üzleti lehetőség a One számára. Ez a megállapodás azon a közös gondolaton alapszik, hogy mi szerettünk volna valami jobbat, valami pluszt adni ügyfeleinknek, az RTL pedig szerette volna ezt a szolgáltatását a lehető legszélesebb piaci réteghez eljuttatni, és ebben találta meg a megfelelő partnert a One Magyarországban.

Változik a név és változnak a tarifák is a Vodafone-nál. A napokban a távközlési szolgáltatók között elsőként jelentették be a 2025-ös inflációkövető díjkorrekció mértékét.

A háttérben az áll, hogy a különböző szolgáltatók gyakorlata eltér abban, hogy ki milyen számítási időszak KSH-adatai alapján alkalmazza az éves inflációkövető díjkorrekciót. A Vodafone Magyarország esetében a megelőző év szeptemberi és a tárgyév augusztusi periódusa alapján számítjuk a következő év elején aktuális díjkorrekció mértékét. 2025-ben két kedvező hírrel tudunk szolgálni a jelenlegi vodafone-os ügyfelek számára.

Az egyik, hogy úgy döntöttünk, hogy a 2025-ös évben a korábbi januári és márciusihoz képest még későbbre toljuk a bevezetés időpontját, így két hónappal később, májustól lép életbe a korrekció. A másik jó hír pedig megint csak a vodafone-os ügyfelek számára, hogy a KSH adatai alapján 5,46 százalékos lenne a díjkorrekciós mérték a lakossági és kisvállalati ügyfelek esetében, viszont úgy döntöttünk, hogy ezt 3,5 százalékra csökkentjük. Így nemcsak időben toljuk el az emelést, hanem kedvezőbb mértékű díjkorrekciót is alkalmazunk május elsejétől ezen ügyfelek számára.

Ha már az új tarifákat szóba hozta, tényleg nem árul el részleteket?

Több okból sem tehetem, többek között azért, mert az új márka és a One Magyarország is csak januárban mutatkozik be, és ma még a Vodafone-t képviselem. De ahogyan említettem, a One egy teljesen új üzleti filozófiára épül, ezek elemei az új tarifáinkban is megmutatkoznak majd. Bízom benne, hogy kellemes meglepetést okozunk majd az új esztendőben, amivel hozzájárulhatunk meglévő ügyfeleink elégedettségéhez, és még többen választják a One-t a jövőben.

(Borítókép: Bányai Tamás. Fotó: Szollár Zsófi / Index)