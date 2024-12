Gigantikus fejlesztések indulnak Budapesten, két új városrész is épül a fővárosban

Magyar cégek tulajdonába került Budapest Déli és Északi Városkapuja. A Peter's Consulting és a Greennovatív Kft. a tervek szerint mindkét területen hatalmas fejlesztésekbe kezd. Vizsgálják többek között a városrészek lakófunkcióit, rekreációs lehetőségeit, illetve koncerthelyszín és zárt rendezvényközpont építésének lehetősége is felvetődött. A tervezési és engedélyezési folyamattal előreláthatóan 2025 végére készülnek el, míg a fizikai megvalósítás 2026-ban indulhat meg.

Nagyszabású fejlesztésekbe kezd Budapesten a Peter's Consulting és a Greennovatív Kft. 2024 végére a Déli Városkapu és az Északi Városkapu is a magyar cégek tulajdonába került.

A főváros III. kerületében található Északi Városkapunál csaknem 35 hektárnyi területen indul fejlesztés, míg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől mintegy 12 kilométerre elhelyezkedő Déli Városkapunál 16 hektáron startol beruházás. Zentai Péter, a Peter's Consulting tulajdonosának elmondása szerint a városrészek évtizedek óta fejlesztésre vártak, 2008-ban egy amerikai befektető fel is vásárolta Budapest északi kapuját, ám az akkor kibontakozó gazdasági válság keresztbe húzta a terveket.

Az északi városkaput az elmúlt évtizedekben hajléktalanok és drogosok lepték el, nem tudták sem a takarítását sem a karbantartást megszervezni. Illegális szemétlerakók és hajléktalantelepek jöttek létre, ezért hosszú évekig kétséges volt a sorsa

– magyarázta az üzletember, hozzátéve hogy személyesen 2016 óta foglalkozik a projekttel, és bár nagyon sokszor kerültek közel a vásárláshoz, egészen idáig nem sikerült megállapodniuk a külföldi tulajdonosokkal. A Déli Városkapu pedig, mivel átfedés van a tulajdonosi körben, szinte egyszerre került a magyar cégek tulajdonába az északival.

Arra a kérdésre, mi motiválta a felvásárlásban és a fejlesztésben elmondta, személyesen is kötődik a III. kerülethez és lokálpatriótának tartja magát (oda járt általános iskolába és középiskolába, majd a felsőoktatási éveit is a III. kerületben töltötte) ezért számára különösen fontos a beruházás. A Déli Városkaput elhelyezkedése miatt jelentős közlekedési csomópontnak tartja. Mint elmondta, véleménye szerint nem mindegy, hogy azok a turisták, üzletemberek és családok, akik Magyarországra jönnek és elhagyják Ferihegyet „milyen városképpel találkoznak először.”

Maga a Déli Városkapu nem nagy terület, de az út, ami hozzá tartozik nem csak óriási, egyben meghatározó szakasz is. Ennek a dinamikus fejlesztése elkerülhetetlen, és szempontjából sem elhanyagolható

– húzta alá Zentai Péter, kiemelve, hogy elképzeléseik szerint a beruházás hosszútávon is meghatározó lesz. Hasonlóan gondolkodnak az Északi Kapuról is: a céljuk, hogy a Szentendréről, Tahitótfaluból, Esztergomból, Budakalászról vagy Dunakesziről érkezők is egy Budapesthez méltó látvánnyal találkozzanak.

A tervezés fázisában vannak

Jelenleg a beruházások tervezési fázisban vannak és a hozzájuk kapcsolódó gazdasági számítások folynak. Vizsgálják többek között a területek lakófunkcióit, a rekreációs lehetőségeket, illetve koncerthelyszín és zárt rendezvényközpont építésének lehetősége is felvetődött. Tervben vannak még egyetemi épületek, campus vagy kollégium létrehozása, és megnézik, melyek a terület leghatékonyabb felhasználási lehetőségei.

A lakásállomány felfrissítése érdekében szeretnének mind a két városkapunál egy úgynevezett Város a városban mintaprojektet indítani, melynek lényege, hogy minden, amire a lakóknak szüksége van (kórház, iskola, óvoda, bölcsőde, stb.) elérhető távolságban legyen.

Jelenleg nagyságrendileg 350-400 ezer új építésű lakás hiányzik a piacról a különböző gazdasági hatások, a Covid–19 járvány, a háború és más problémák miatt, amit időbe kerül majd pótolni. A projektünk azonban egy nagyon komplex megújulást jelenthet, nem csak budapesti, hanem országos szinten is

– magyarázta Zentai Péter. Az üzletember abban bízik, hogy a rozsdaövezet akciótervvel felgyorsíthatják a folyamatokat és 2025 végére a teljes tervezéssel és engedélyezéssel elkészülnek. A fejlesztések fizikai megvalósítását pedig előreláthatóan 2026-ban indítják majd el.

