Fizetőssé tenné a kormány a személyi igazolványokat

Társadalmi egyeztetésre bocsátották a tervezetet, amely az egyes okmányok kiállításán változtatna. A Miniszterelnöki Kabinetiroda által bemutatott módosítások értelmében a személyi igazolványokért és a magánútlevelekért is fizetni kellene.

Rendeletmódosítással változtatna a kormány a személyi okmányok kiállításán. Az Egyes okmányok kiállításával és a postai kézbesítéssel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről című tervezetet december 26-ig bocsátotta társadalmi egyeztetésre a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Az okmányokért jelenleg nem számolnak fel díjat, ám a rendeletmódosítás elfogadása esetén több dokumentum is fizetőssé válhat.

A meghatározott összeget a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére kellene megfizetni a Magyar Államkincstárnál lévő számlájára. Mint írták, a megfizetett díj a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda bevétele lenne.

Az állandó személyazonosító igazolvány kiállításáért 7700 forintot, míg a magánútlevelekért 17 000 forintot is elkérhetne az okmányiroda.

Az ideiglenes személyigazolványokért 3100 forintot, a diplomata, a külügyi szolgálati, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevélért pedig 20 000 forintot kellene fizetni.

A rendeletmódosítás a dokumentum szerint 2025. február 1-jén vagy július 1-jén léphet hatályba.

A tajkártya kibocsátása is drágulhat

Mint írtuk, a kormány az egészségügyi és igazgatási szolgáltatások díjainál is módosításokat tervez. A Belügyminisztérium által közzétett javaslat értelmében a tajkártya és az EU-kártya kibocsátásáért is többet kell majd fizetni. Megváltoztatnák a munkavállaló keresőképtelenségi felülvizsgálatának folyamatát, valamint a különböző egészségügyi eszközök, tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek díjai is növekednének.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása, ami eddig 3 ezer forintba került, a tervezet alapján 4 ezer forintra emelkedne. Szintén 4 ezer forintba kerülhet a tajszámot igazoló okmányok újbóli kiadása. A gyógyászati célú tevékenységi engedélyek első kiadása vagy megújítása 400 ezer forintba kerülne, míg a módosítás díja 80 ezer forint lehet.