Jelentősen megemelkedik a műszaki vizsga ára, de a rendszámokért is többet kell majd fizetni

Bő egy hónapjuk maradt azoknak az autósoknak, akik a jelenlegi áron szeretnék még műszaki vizsgálat alá vetni a járműveiket, 2025 februárjától már jóval magasabb áron tehetik meg. Többek között a forgalmi engedély, az általános forgalomba helyezési engedély, a törzskönyv ára is jelentősen emelkedik, de aki egyedi rendszámot szeretne magának, annak az eddig sem alacsony árnál jóval többet kell majd fizetnie.

Február elsejétől mélyebben a zsebébe kell nyúlnia annak, aki műszaki vizsgáztatásra viszi a járművét, de a közlekedési hatósági díjak és a rendszámtáblák árai is jelentősen emelkednek. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) egy hét alatt, december 19-én fejezte be a rendelettervezet miatti társadalmi egyeztetést, annak elfogadása után átlagosan 35 százalékkal kell majd többet fizetni a személyautókkal kapcsolatos díjakért – számolt be róla a Vezess.hu.

A szaklap emlékeztetett, hogy a közlekedési hatósági díjak 14, míg a műszaki vizsgálat összege 17 éve nem változott, ettől függetlenül a mostani emelés így is jelentős mértékű.

A rendelettervezet alapján az eddigi 16 290 helyett februártól már 26 700 forintot kell fizetni a műszaki vizsgáért, míg a forgalmi engedély és a törzskönyv árai egyaránt 12 ezer forintra nőnek a jelenlegi 6 ezerről.

„Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a rendelet kizárólag a műszaki vizsgálat díját határozza meg, továbbá nem tartalmaz olyan rendelkezést, hogy ha a jármű valamilyen hibával rendelkezik, magasabb lenne a műszaki vizsga díja. A vizsgálóállomás által végzett, a műszaki vizsgálatot megelőző javítási, felkészítési munkák díja nem minősül igazgatási szolgáltatási díjnak, így a rendelet azzal kapcsolatban nem tartalmazhat rendelkezést” – írta a lapnak az ÉKM.

A műszakiztatás és az egyéb díjak mellett a rendszámtáblák árai is jelentősen megnövekednek. Bár egy hétköznapi rendszámtábla „csupán” háromezer forinttal növekedik, aki már egy teljesen egyedi azonosítót szeretne magának, annak 150 ezer forinttal kell többet fizetnie februártól, mint ha most rendelné meg.

A közlekedési hatósági díjak árainak változása: