Autót venne a munkáshitelből? Mutatjuk, hogy miért nem érdemes

Nem szentségtörés autóvásárlásra fordítani a munkáshitelt, még akkor sem, ha figyelembe vesszük, hogy a fiatalok életkezdését támogatni hivatott, ráadásul kamatmentes konstrukcióról szó. Ha valaki mindenképp személyautó vásárlására kívánja fordítani a támogatott kölcsönt, akkor rendkívül óvatosan és hideg fejjel kell eljárnia. Az Indexnek nyilatkozó pénzügyi szakértő szerint a munkáshitel a négymillió forintos plafon ellenére is sokaknak elég lehet arra, hogy lakásvásárlásba is belevágjanak.

„Négymillió forint a mai körülmények között szinte alig ér valamit az ingatlanpiacon, így tartani lehet attól, hogy a használt autók piacán köt ki a munkáshitelre fordított állami támogatás nagy része” – az utóbbi hetekben többször is elhangzott ez a megállapítás. Valóban nem tűnik jó ötletnek, hogy élete első nagyobb hitelét mindjárt használt jármű vásárlására fordítsa egy fiatal, hiszen ha pusztán gazdasági szempontból nézzük, egy viszonylag gyorsan értékét vesztő, ráadásul jelentős költséggel fenntartható eszközről van szó, ami nem feltétlenül az életkezdés legfontosabb kelléke.

„Használt autót hitelből vásárolni egyáltalán nem szokatlan dolog, hiszen a bankok tapasztalatai szerint például a személyi kölcsönöknél is az egyik leggyakoribb felhasználási cél a meglévő jármű korszerűbbre, fiatalabbra cserélése” – nyilatkozta az Indexnek Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A hangsúly inkább – tette hozzá – itt is a hasznosságon van, azon, hogy a megvásárolt jármű valamilyen módon járuljon hozzá a tulajdonosa életpályájának elkezdéséhez: akár úgy, hogy munkába járásra vagy a vállalkozása működtetéséhez használja, vagy akár csak a mindennapi életét könnyíti meg vele.

Szűk körből lehet válogatni

Ha autó vásárlása mellett döntünk, törekedni kell arra, hogy a jármű minél fiatalabb legyen: egyrészt így nagyobb az esély arra, hogy megfelelő az általános állapota, másrészt figyelembe kell venni azt is, hogy egy ideig még nem lesz lehetőség jobbra/fiatalabbra cserélni, részben pont a kölcsön törlesztése miatt. Célszerű alapos piackutatást végezni, mielőtt egy adott márka és típus mellett döntenénk: ez alapján rengeteg információ szerezhető a fenntartási költségekre, illetve a típushibákra vonatkozóan. Érdemes a járművásárlással járó induló költségekkel is kalkulálni: idetartozik az átírás, az eredetiségvizsga, a kötelező biztosítás díja, de az első szerviz ára is. A vásárlás előtt mindenképp át kell vizsgáltatni független szervizben a járművet: ez jár ugyan néhány tízezer forintnyi költséggel, ám egy sor későbbi kellemetlenségtől megkímélhet.

Az előbb leírtak és a munkáshitel legfeljebb négymilliós összege alapján pedig már nem is olyan nagy az a kör, amiből érdemes válogatni: a népszerű, benzines kompakt modellekből (például Ford Focus, Opel Astra, Toyota Corolla) lehet megkapni 6 és 8 éves közötti példányokat a 3,5 millió és 4 millió forint közötti ársávban. Ennél idősebb autókból nem nagyon érdemes szemezgetni, hiszen a járműveknél manapság 10-12 éves koruk körül eljön az a stádium, amikor sorozatban kezdik produkálni a kisebb-nagyobb hibákat. Jellemzően német prémiumautók beszerzése is gyakran szóba kerül, ám ebből a körből a munkáshitel összege legalább 15 éves darabok beszerzésére elég, amelyek egy pályája elején járó fiatal (vagy fiatal pár) jövedelméből nem tarthatók fenn: ezeknél az autóknál már egyetlen alkatrész cseréje is többhavi fizetésbe kerülhet.

A lakásvásárlást sem kell mindjárt elengedni

A pénzügyi szakértő szerint ugyanakkor a munkáshitel sokaknak a lakásvásárláshoz is belépő lehet. Ez részben azért van így, mert

egyes kisvárosokban, községekben már a 10 és 20 millió forintos ársávban is lehet találni 1,5-2 szobás lakóingatlanokat, amelyek megvételéhez négymillió forintból biztosítható a lakáshitelhez szükséges, 20 százalékos saját erő.

„A tízéves futamidőt és a maximális, 4 milliós munkáshitelösszeget figyelembe véve a havi törlesztőrészlet 35 ezer forint körül mozoghat, ami mellé nem tűnik lehetetlennek egy akár piaci alapú lakáshitelt is felvenni, főleg, ha már egy fiatal párról van szó, akik mindketten jogosultak a munkáshitelre. Jelenleg egy tízmillió forintos, 20 éves futamidejű lakáshitel havi törlesztője a 73 és 82 ezer forint közötti sávban mozog, amit két, még viszonylag alacsony jövedelemből sem lehetetlen kigazdálkodni, a munkáshitel részleteivel együtt sem” – érvelt Gergely Péter.

Az is nagyon fontos, hogy a munkáshitel feltételei közé gyermekvállalást ösztönző elemeket is beépítettek: így az első gyermek után a törlesztés két évig szüneteltethető. A második gyermeknél a fennálló tartozás 50 százalékát, a harmadiknál pedig a teljes, még fennálló tartozást elengedik. Mindezek nyomán a munkáshitel más támogatott konstrukciókkal – például a babaváró hitellel – is kombinálható lesz.

A bankok piaci alapú lakáshiteleinél számos akciós ajánlat található, amelyek leginkább az induló költségek elengedését és különböző kamatkedvezményeket tartalmaznak, de akad példa egyszeri jóváírást ígérő, most futó akciókra is.

Utóbbiak közé tartozik a CIB Banké is: zöld lakáshitel, illetve csok plusz igénylésénél 200 ezer forint is járhat az ügyfélnek.

Banké is: zöld lakáshitel, illetve csok plusz igénylésénél 200 ezer forint is járhat az ügyfélnek. Szintén él jóváírási akció az Ersténél : ennek keretében 100 ezer forint ajándék pénzt kapnak azok, akik a piaci feltételű hitel mellé csok pluszt is igényelnek. Az Erste emellett 0,2 százalékpontos kamatkedvezményt nyújt, ha a piaci feltételű lakáshitel mellé babaváró kölcsönt is igényel az ügyfél, de ugyanekkora engedményt érhet a törlesztésvédelmi biztosítás megkötése is. Így az Ersténél akár 6,19 százalékos éves kamat is elérhető a bank honlapján működő kalkulátor adatai szerint. Az induló díjaknál szintén kínál engedményeket az Erste.

: ennek keretében 100 ezer forint ajándék pénzt kapnak azok, akik a piaci feltételű hitel mellé csok pluszt is igényelnek. Az Erste emellett 0,2 százalékpontos kamatkedvezményt nyújt, ha a piaci feltételű lakáshitel mellé babaváró kölcsönt is igényel az ügyfél, de ugyanekkora engedményt érhet a törlesztésvédelmi biztosítás megkötése is. Így az Ersténél akár 6,19 százalékos éves kamat is elérhető a bank honlapján működő kalkulátor adatai szerint. Az induló díjaknál szintén kínál engedményeket az Erste. A Gránit Banknál öt perc alatt elvégezhető előzetes hitelbírálatot kínálnak a lakáshiteles ügyfeleknek, ám ennél is fontosabb, hogy a kölcsön éves kamata igen kedvező, 6,18 százalék. A bank a kezdeti költségekből is enged a hitelfelvétel során, a honlapon szereplő tájékoztatás szerint összesen százezer forint értékben.

öt perc alatt elvégezhető előzetes hitelbírálatot kínálnak a lakáshiteles ügyfeleknek, ám ennél is fontosabb, hogy a kölcsön éves kamata igen kedvező, 6,18 százalék. A bank a kezdeti költségekből is enged a hitelfelvétel során, a honlapon szereplő tájékoztatás szerint összesen százezer forint értékben. A K&H-nál a lakáshitelhez kapcsolt biztosítások után járhat kamatkedvezmény: a feltételeknek megfelelő (helyben kötött) lakásbiztosítás 0,1, az élet- vagy törlesztésvédelmi biztosítás pedig 0,2 százalékos engedményt érhet. Az MBH Banknál most a 10 éves kamatperiódusú lakáshitelnél érhető el a legkedvezőbb, 6,89 százalékos, éves kamat, amelyhez legalább 30 millió forintos hitelösszeg, és 700 ezer forintos jövedelem szükséges a pénzintézetnél.

a lakáshitelhez kapcsolt biztosítások után járhat kamatkedvezmény: a feltételeknek megfelelő (helyben kötött) lakásbiztosítás 0,1, az élet- vagy törlesztésvédelmi biztosítás pedig 0,2 százalékos engedményt érhet. Az MBH Banknál most a 10 éves kamatperiódusú lakáshitelnél érhető el a legkedvezőbb, 6,89 százalékos, éves kamat, amelyhez legalább 30 millió forintos hitelösszeg, és 700 ezer forintos jövedelem szükséges a pénzintézetnél. A MagNet Banknál több módon is járhat kamatkedvezmény: így előnyt jelent a helyben vezetett számlára érkező jövedelem – főképp, ha az igazolhatóan 300 ezer forint feletti –, de engedményt érhet a zöld célok támogatása is. Mindezek nyomán a MagNet lakáshitelénél akár 6,30 százalékos, éves kamat is elérhető.

több módon is járhat kamatkedvezmény: így előnyt jelent a helyben vezetett számlára érkező jövedelem – főképp, ha az igazolhatóan 300 ezer forint feletti –, de engedményt érhet a zöld célok támogatása is. Mindezek nyomán a MagNet lakáshitelénél akár 6,30 százalékos, éves kamat is elérhető. Az OTP Banknál a jövedelmüket a helyben vezetett számlára kapó ügyfelek juthatnak legfeljebb 1,2 százalékos kamatkedvezményhez, de 0,5 százalékpontos kamatkedvezményt ad a pénzintézet a prémium- és privát banki ügyfeleknek, illetve azoknak, akik csok plusz hitelt is igényelnek a piaci kölcsön mellé.

a jövedelmüket a helyben vezetett számlára kapó ügyfelek juthatnak legfeljebb 1,2 százalékos kamatkedvezményhez, de 0,5 százalékpontos kamatkedvezményt ad a pénzintézet a prémium- és privát banki ügyfeleknek, illetve azoknak, akik csok plusz hitelt is igényelnek a piaci kölcsön mellé. Az UniCredit Bank a Stabil Kamat nevű lakáshitelénél – az induló díjkedvezményeken felül – több, kamatkedvezményt tartalmazó csomagot is kínál: a legnagyobb engedményt biztosító, „TOP prémium aktív-kamat” kedvezmény érvényesítéséhez az szükséges, hogy a hitel törlesztésére szolgáló, az UniCredit Banknál vezetett számlára havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen átutalásból, és az ügyfél rendelkezzen megfelelő hitelfedezeti- és vagyonbiztosítással.

Százmilliárdok tűnhetnek fel a piacon

A kormányzat becslései szerint

a munkáshitel felvételére nagyjából 300 ezer, 17 és 25 év közötti, már aktívan foglalkoztatott fiatal lesz jogosult januártól.

Ez azt jelenti, hogy ha csak az érintettek harmada igényli jövőre a kölcsönt – a maximálishoz közeli összeget kérve –,

300-400 milliárd forintnyi új fogyasztási hitel jelenhet meg a hazai piacon.

Ez egyáltalán nem elhanyagolható mennyiség, sem ami az új szerződések volumenét, sem ami a felépülő hitelállományt illeti.

A lakossági hitelportfólió bő 90 százalékát jelenleg négy termék – lakáshitel, személyi kölcsön, babaváró hitel, és a szabad felhasználású jelzáloghitel – adja: ebből nem meglepő módon a lakáshiteleké a legnagyobb, 50 százalék feletti szelet.

(Borítókép: Az eladó autókat mutat egy házaspárnak a márkakereskedésben. Fotó: Hispanolistic / Getty Images)