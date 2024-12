Visítozva rohant a NAV egységei elől a Reszkessetek, betörők! sztárja

Harmincnégy évvel ezelőtt jelent meg a Reszkessetek, betörők! című film első része, amely minden idők egyik legsikeresebb karácsonyi filmje lett. A népszerű alkotás az adóhatóságot is megihlette, így több jelenetet is újragondolva mutattak be.

A film főszereplője, Kevin McCallister (Macaulay Culkin) egyedül bolyong karácsony estéjén a városban, amikor egy kórus éneklését hallva betér egy templomba. A kisfiú ijedten tapasztalja, hogy szomszédja ül le mellé. Az idős férfitól már régóta fél, mivel sok rémtörténetet hallott róla. A NAV TikTok-videójában ezúttal az adóhatóság szóvivője tűnik fel.

Kis Péter András a 2025-ös adóváltozásokról mesél Kevinnek. Kifejti, hogy jövőre

egy gyereknél 15 ezer forintra, két gyereknél 30 ezer forintra, három gyereknél pedig 49 500 forintra nő a családi adókedvezmény gyermekenként,

a munkáltató adómentesen biztosíthat állatkerti belépőt a minimálbér értékéig,

a SZÉP-kártyára utalt pénz felét lakásfelújításra is fel lehet használni, emellett a fizető vendéglátó tevékenységnél is módosulások lesznek .

Hozzáteszi, hogy ezek nem bonyolult dolgok, de ha valaki többet szeretne tudni, akkor a NAV honlapján minden fontos információ fent van.

A NAV TikTok-oldalán szintén a Reszkessetek, betörők! című filmből látható egy ismert jelenet. Kevin a bátorságát bizonyítva kisétál a házuk elé, de ezúttal nem az idős szomszédja miatt rohan el sikítva. A NAV videójában a Merkúr elnevezésű bevetési egység kopogtat be az ajtón.

Mint írtuk, az adóhatóság már nem először készít egy népszerű filmből karácsonyi videót. Tavaly az Igazából szerelem című alkotással mutatták be az adóváltozásokat.