320 ezer bankkártyát hív vissza az OTP Bank külföldön

A Transilvania Bank 2025. március 3-tól leváltja a Romániát elhagyó OTP Bank által kibocsátott bankkártyákat. A magyar bankóriás által bejelentett korábbi fúzió február 28-ig zárul le, a romániai ügyfelek addig tudják használni OTP-s bankkártyáikat − írta meg az Economx.

Az OTP Bank Románia csütörtökön jelentette be, hogy 2025. február 28-tól beolvad a Transilvania Bankba, ugyanis utóbbi 347,5 millió euróért (közel 136 milliárd forint) megvásárolta a Csányi Sándor vezette pénzintézet romániai leányvállalatát. A megállapodásról már február elején beszámolt az OTP csoport. Az első fúzió december elején történt, de a leányvállalatok is a Banca Transilvania kezébe kerülnek.

Az egyesülés indokolta a bankkártyák cseréjét is, melyeket elsőként a természetes személy ügyfelek kapnak kézhez, már 2024 decemberétől, majd a következő hónaptól a vállalati ügyfelek is.

Előbbiek lakcímükre és bankfiókokba is kérhetik új kártyájukat, míg utóbbiak csak a két bank fiókjaikban vehetik át. Az aktiválásra a Transilvania Bank ATM-jeinél van lehetősége az ügyfeleknek, egy SMS-ben kapott kód segítségével − számolt be a Krónika Online.

Az OTP Bank a kétezres évek elején kezdte meg piaci részesedésének növelését Romániában, amikor is először a Robankot vásárolta meg, majd 2008 után a Millennium Bankot is megszerezte. 2018-ban azonban a Román Nemzeti Bank már nem engedélyezte, hogy egy görög tulajdonban lévő pénzintézetet is megvegyen.

Öt évvel később viszont a magyar bankóriás már arról írt, hogy eladják romániai érdekeltségüket (ami egyébként egy viszonylag kivételes lépésnek mondható az OTP regionális üzletpolitikáját tekintve).