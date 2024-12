Bár sok üzlet egész nap zárva tart december 24-én, néhány boltban az utolsó pillanatban is beszerezhetjük az ajándékokat. Összeszedtük, hova érdemes betérniük a karácsonyi pánikvásárlóknak.

Mint ismert, idén sem lett munkaszüneti nap a december 24-e, de az előző évekhez hasonlóan most is több üzlet döntött úgy, hogy zárva tart szenteste napján. Kivételek viszont mindig akadnak, néhány boltban még az utolsó pillanatban is vásárolhatunk.

A bejelentések alapján december 24-én zárva tart:

a Lidl (de 23-án meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat 22 óráig),

a Rossmann,

a MediaMarkt,

a Praktiker,

az OBI

és a Jysk.

Sürgős esetekben viszont még december 24-én is vásárolhatunk néhány helyen:

A Tesco áruházai nyitva lesznek még december 24-én 12 óráig. 31-én az áruházak egységesen 18 órakor zárnak.

Az Aldi szintén 12 óráig lesz nyitva 24-én. Szilveszter napján pedig 16 óráig tartanak nyitva.

Az Auchan is délig tart nyitva ezen a napon. December 31-én 16 óráig lehet vásárolni áruházaikban.

A SPAR, INTERSPAR szintén rövidített nyitvatartással várja a vásárlókat 24-én déli 12 óráig. 31-én üzleteik változóan 14 vagy 16 órakor zárnak.

A Penny is 12 óráig várja a vásárlókat december 24-én, míg december 31-én 14 óráig tartanak nyitva.

Az Euronics is nyitva lesz kedden 12 óráig.

Az említett üzletek a két ünnep között megszokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat.

Szenteste napján a kereskedelmi törvények alapján minden boltot legkésőbb 14 órakor be kell zárni. Az ünnepnapokon pedig az üzleteknek zárva kell tartaniuk Magyarországon. Ennek értelmében december 25-én és december 26-án a bevásárlóközpontok és a nagyobb áruházláncok sem nyithatnak ki. A nyitvatartásra vonatkozó változásokat az üzleteknek minden esetben fel kell tüntetniük, de vásárlás előtt még érdemes tájékozódni.

A Magyar Posta közleménye szerint december 24-én pihenőnapot tartanak a dolgozók, így néhány egység legfeljebb délig tart nyitva. December 25-én és 26-án, valamint 2025. január 1-jén a posták is zárva tartanak. A pontos részletekről itt olvashat bővebben.