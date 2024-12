Aki mer, most nagyot nyer: januárban jöhet a nagy pénzeső

A tőzsdei mozgásokat tekintve bizonyos időszakokban vagy időpontokban az átlagosnál nagyobb vagy kisebb hozamot lehetett kimutatni, így ezek be is kerülnek a szóbeszédbe.

Ilyen például a „Sell in may and go away” stratégia, amelynek a lényege, hogy a nyári időszakban gyengébben teljesítenek a tőzsdék, ami azt jelenti, hogy májustól az ősz elejéig a befektetők a többi hónaphoz képest alacsonyabb hozamokkal szembesülhetnek – magyarázta az Indexnek Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank részvénypiaci elemzője. Ezért is szólítanak eladásra májusban.

A Mikulás-rali nem csak egy tőzsdei legenda

„A Mikulás-rali is a befektetők megfigyelései közé tartozó szezonalitás, amely arról szól, hogy

az év utolsó hónapjában a részvényárfolyamok jellemzően emelkedő tendenciát mutatnak”

– világított rá Rácz Balázs. A megfigyelés igazságtartalmának kiderítéséhez a múltbeli adatokat küldte el lapunknak a szakértő: a hazai tőzsdére koncentrálva az 1990 és 2023 közötti időszakot kiemelve látható, hogy a december volt a legjobban teljesítő hónap, de csak a január után.

Látható, hogy a régi tőzsdei mondás még napjainkban is megállja a helyét, így általános igazságként megfogalmazható, hogy decemberben kiemelkedő a tőzsdék teljesítménye.

Az egyedi tényezőket azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, lehetnek olyan időszakok is, amikor ez a megfigyelés nem fog működni

– jelezte Rácz. Az idei évről megjegyezte, hogy a BUX-index kiemelkedően teljesített 2024-ben, stabilan emelkedett egész év során. A december is jól indult, 12-én történelmi csúcsot ütött az árfolyam, amelyet korrekció követett.

A hónapot ralival indította a BUX, de az utóbbi másfél hét a korrekcióról szólt

– tette hozzá a szakértő. A hónap egészét tekintve enyhe pluszban áll az index, de kevés kereskedési nap maradt már idehaza, pontosan kettő (december 23. és 30.). Ezeken a napokon jellemzően alacsony forgalom és kisebb elmozdulások valószínűek az ünnepek miatt, így idén már nem várható jelentős mozgás.

„A január azonban hozhat izgalmakat, ahogy a fenti ábrán is látható, a legerősebb hónap volt az évben az utóbbi 1990 és 2023 közötti időszakban” – mondta lapunknak Rácz Balázs.

