Aki most siet, az kicselezheti az inflációt

Csak pár napjuk maradt azoknak a vállalkozásoknak, akik ingyenes számlavezetés mellett nagyon kedvező, fix díjért szeretnének átutalni a jövőben – hívta fel erre a figyelmet a biztosdöntés.hu. A vállalkozások pénzügyeit erősen terhelik a magas banki költségek, melyek jövőre még tovább emelkednek.

A bankok megemelték a vállalkozói bankszámlákkal kapcsolatos díjaikat a 2024. augusztus 1-től érvényes pénzügyi tranzakciós illetékemelés áthárítása miatt.

Az elemzés szerint több bank is alkalmaz olyan díjcsomagot, ahol fix havidíj ellenében nagyon olcsón, vagy banki díj nélkül utalhatnak át az ügyfelek, mellyel elsősorban a nagy forgalmat lebonyolító vállalkozások járnak jól.

Mindenki szembesül majd a drágulással

A pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat viszont ezekben az esetekben is ki kell fizetniük a vállalkozásoknak, amely tranzakciónként 4,44 millió forintig az összeggel arányosan emelkedik (0,45 százalék), felette pedig fixen 20 000 forint.

Ám több ezer forintos havidíj mellett pusztán a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjért utalhatnak egyes csomagokban az Erste Banknál, a Gránit Banknál és az MBH Banknál. Az Erste Banknál, a MagNet Banknál, az MBH Banknál, a Raiffeisen Banknál és az UniCredit Banknál pedig olyan számlacsomagot is választhatnak, amelynél

a havidíjat a forgalom függvényében számítja fel a bank, vagy a megfelelő jóváírás lenullázza a havidíjat.

Számos bank kínál kedvezményeket új ügyfeleknek. Bármelyik magyarországi banknál bankoljon is manapság egy hazai vállalkozás, hamarosan szembesül az évi egyszeri inflációs díjemeléssel. Noha ez most nem lesz jelentős (mértéke várhatóan 4 százalék alatt marad), de az eddig is drága banki szolgáltatások tovább drágulnak majd tőle.

Az elemzésben kiemelték, hogy ráadásul azok a bankok, amelyek korábban nem használták ki a teljes inflációs díjemelési plafont a magas infláció időszakában, azok most visszamenőlegesen pótolhatják, így a ténylegesnél jobban érezhető drágulást is hozhatnak.

A Számlázz.hu csoporthoz tartozó BinX pedig tételenként fix 199 forintot számít fel a vállalkozásoknak a belföldi átutalásokért korlátlan számban, ingyenes számlavezetés mellett. Ugyanakkor a BinX ajánlata már csak azoknak a vállalkozásoknak lesz elérhető, akik legkésőbb 2025. január 1-jén, a nap végéig megkötik a szerződést.