Ezermilliárd forint fölé nőtt Mészáros Lőrinc vagyona, megjelent a leggazdagabb magyarok listája

Az 50 leggazdagabb magyar című kiadvány szerint továbbra is Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb embere, aki egy év alatt 591,3 milliárdról 1241,8 milliárd forintra növelte a vagyonát. Tiborcz István is sikeres évet zárt, hiszen egy év alatt megduplázta a vagyonát a listán tavaly debütáló üzletember.

A Forbes ötven leggazdagabb magyart bemutató kiadványa alapján még mindig Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar, 1241,8 milliárd forintra becsült vagyonával. A lap szerint 107 százalékos növekedést hoztak az Opus Global papírjai, amiben fontos szerepe volt a sajátrészvény-vásárlásoknak.

A Mészáros-birodalom privát elemei 97 százalékkal érnek többet, mint egy éve,

2023-ban többek között boszniai cementgyárat, horvát alma- és nektarintermelőt és a Brendon babaáruházakat vásárolta fel.

A második és harmadik helyen nem történt változás. Az ország második leggazdagabb embere továbbra is Csányi Sándor, 684,8 milliárd forintos vagyonnal. Negyedévről negyedévre növekedésről számol be az OTP. 2024 harmadik negyedévében a várakozásokat meghaladva 318,5 milliárd forint adózott eredményt könyveltek el, a külföldi profit-hozzájárulás közel 70 százalékos volt. Az OTP-vezér vagyonának több mint felét adja a családi Bonafarm csoport, egyéb érdekeltségei közül erős évet zárt a Budai Egészségközpont. Új, 2200 négyzetméteres rendelőkomplexumot nyitottak 48 szakterülettel a budai Csalogány utcában.

Magyarország harmadik leggazdagabb embere Felcsuti Zsolt maradt, akinek becsült vagyona eléri a 487,4 milliárd forintos összeget. Érdekeltsége, az MPF Holding a régió egyik legnagyobb ipari befektetője, három területen gyárt a világpiacra. A csoport konszolidált forgalma 2023-ban meghaladta az egymilliárd eurót, ennek 99 százaléka – akár az előző években – exportból származott, a 100 millió euró fölötti eredményt mellett.

Dupla vagy semmi

A lista egyik érdekessége, hogy a Forbes szerint Tiborcz István, Orbán Viktor miniszterelnök veje egy év alatt megduplázta a vagyonát. Jelenleg 151,5 milliárd forintra becsülik.

Stratégiai befektetései közül a Gránit Bank tőzsdére lépett decemberben, a Waberer's felvásárolta a Posta Biztosítókat, és Szerbiában is terjeszkedik.

Fő érdekeltsége, a BDPST csoport számos luxusingatlant tulajdonol Budapesten, többek között a Gellért Szállót és a Dorothea Hotelt is. A hotelszegmens azonban egyelőre rosszul teljesít, a Botaniq Turai Kastélyban már nem is foglalható szállás. Az érdekeltségébe tartozó Gránit Alapkezelő egyik magántőkealapja decemberben megvette a Szabadság téri Tőzsdepalotát is.

A 20 leggazdagabb magyar a kiadvány számításai alapján:

Mészáros Lőrinc (1241,8 milliárd forint) Csányi Sándor (648,8 milliárd forint) Felcsuti Zsolt (487,4 milliárd forint) Veres Tibor (473,3 milliárd forint) Gattyán György (364,2 milliárd forint) Szíjj László (333,3 milliárd forint) Jellinek Dániel (297,3 milliárd forint) Széles Gábor (228,6 milliárd forint) Garancsi István (226.2 milliárd forint) Demján Sándorné és családja (225,2 milliárd forint) Rahimkulov Ruszlán (178,1 milliárd forint) Scheer Sándor (171,5 milliárd forint) Bárány László és családja (163 milliárd forint) Futó Gábor (156,1 milliárd forint) Tiborcz István (151,1 milliárd forint) Száraz István (147,2 milliárd forint) Lakatos Sándor (139,1 milliárd forint) Wáberer György (136,3 milliárd forint) Jászai Gellért (133,8 milliárd forint) Rahimkulov Timur (132,9 milliárd forint)

A Forbes tavalyi listája

A Forbes még tavaly decemberben becsülte meg az ország leggazdagabb embereinek rangsorát, ennek értelmében az első 10-ben az alábbi sorrend alakult ki 2023-ban:

Mészáros Lőrinc és családjának becsült vagyona: 591,3 milliárd forint. Korábban vagyonának növekedési üteme lelassult, majd stagnált, Mészáros Lőrinc a tavalyi listán a harmadik helyre fért fel. A vagyona az elmúlt egy évben a becslés szerint több mint 150 milliárd forinttal nőtt. Csányi Sándor becsült vagyona: 573,7 milliárd forint. Csányi Sándor vagyonának csak kis szeletét teszik ki az OTP-részvények, annál nagyobbat a Bonafarm. A vagyonának már több mint felét az agrárium adja. Felcsuti Zsolt becsült vagyona: 442,9 milliárd forint. Az MPF Holding tulajdonosa harmadszor is behúzta a dobogót. Veres Tibor becsült vagyona: 438,2 milliárd forint. Vagyonának legnagyobb szeletét a magyar ingatlanpiac egyik legfontosabb szereplőjét, a Winget is tulajdonló Dayton Invest-csoport adja. Gattyán György becsült vagyona: 424,8 milliárd forint. A Docler Holding továbbra is növekedésben van, 2022-es éves forgalma 449 millió euró volt, és 2023-ban tovább növekedett, még mindig elsősorban az erotikustartalom-szolgáltatónak köszönhetően. Szíjj László becsült vagyona: 281,3 milliárd forint. Vagyonnövekedésének üteme csillapodott, de a Forbes becslése alapján vagyona így is jelentősen gyarapodott egy év alatt. Jellinek Dániel becsült vagyona: 249,5 milliárd forint. Az Indoteknek tizenkét európai piacon vannak számottevő ingatlanérdekeltségei és nagybanki finanszírozói kapcsolatai. Demján Sándorné és családjának becsült vagyona: 225,6 milliárd forint. Széles Gábor becsült vagyona: 206,8 milliárd forint. Üzleti karrierje a '80-as években számítógép-alkatrészek forgalmazásával indult, a '90-es években a Videoton privatizációjával folytatódott. Garancsi István becsült vagyona: 197,3 milliárd forint. Majdnem ötvenmilliárd forintos növekedést könyvelhetett el idén.

(Borítókép: Mészáros Lőrinc Balatonalmádiban 2024. augusztus 29-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)