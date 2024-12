Kiderült, mi lendítheti fel Magyarország gazdaságát

A közgazdász úgy vélte, hogy a kormány ebből az okból dönthetett amellett, hogy külön programot hoznak létre a kkv-k fejlesztésére.

Lentner Csaba arról beszélt a műsorban, hogy a gépkocsi-tömegtermelésre épülő innovációs hullámnak a világon mindenhol vége van, és a nemzetgazdaságokat az húzza előre, ha minél nagyobb hozzáadott értéket tudnak termelni. A gépjármű-ipar viszont nem egy magas hozzáadott értéket képviselő ágazat, különösen nem Magyarországon – tette hozzá.

Mint mondta, Magyarországon az új és leendő gyáraknál is csak „annyi történik”, hogy

egy viszonylag gyakorlott, de közép-európai munkaerő a nyugati technológiának egy beszerelője, összeszerelő üzeme lesz.

Lentner Csaba azt is megjegyezte, hogy az, amire az MNB alapoz – hogy 2025-ben a 3 új autógyárban 7300 ember fog dolgozni, 2029-ben pedig 24 ezer – egy nagyon optimista prognózis, de ezek (össznemzeti viszonylatban nézve) kicsi számok. Debrecenben, ahol a BMW és a CATL gyára is épül, nincs is annyi munkaerő, tulajdonképpen vendégmunkásokkal kell számolni – tette hozzá.

A közgazdász hangsúlyozta: naivitás, hogy egy ország jövőképét külföldi működő tőkére alapozzák, ráadásul olyanra, ami a világban már nem az innováció csúcsát jelenti.

Szerinte az igazi hozzáadott érték és technológiai innováció az információs, telekommunikációs, biotechnológiai és adatgazdasági szakterületeken lehetséges,

ezek lendíthetnek fel egy-egy országot, és mára már lecsengett az az idő, amikor a járműipar tudta garantálni az extenzív gazdasági növekedést.