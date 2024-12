Joggal aggódnak-e a könyvelők a digitális reform miatt?

Ahogy arról az Index is beszámolt: jövő év elejétől fontos, mindannyiunkat érintő adminisztratív változás lép életbe: 2025. január 16-tól megszűnik a már jól ismert Ügyfélkapu. Helyébe az Ügyfélkapu+ lép, illetve a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazás lesz használható. Itt írtunk arról részletesen, mit kell tudni a változásról.

Az Ügyfélkapu+ egy úgynevezett kétfaktoros hitelesítési eljárást takar, amely használatakor a felhasználónév + jelszó páros mellett egy elsődlegesen okostelefonon futtatható hitelesítő alkalmazást is szükséges a bejelentkezéshez. A DÁP alkalmazással a bejelentkezési folyamat egyszerűbb, nincs szükségünk felhasználónévre és jelszóra, elegendő az okostelefonunk kamerájával beolvasnunk a számítógépünk képernyőjéről egy QR kódot a bejelentkezéskor.

Habár a jogalkotó szinte mindenre gondolt a bejelentkezési megoldások reformjakor, egy megoldandó probléma azonban mégis felmerül – jelezte a Niveus Legal Halmos és Jánosi Ügyvédi Iroda irodavezető partnere.

Mint az köztudott, könyvelők gyakran úgy nyújtanak szolgáltatásokat ügyfeleik részére, hogy az érintett vállalkozások képviselőjének Ügyfélkapu azonosítóival belépve a vállalkozás nevében nyújtják be a bevallásokat és teljesítik az egyéb kötelezettségeket a NAV felé. Habár a gyakorlat eredendően hibás, hiszen az Ügyfélkapu belépési adataink kiadása súlyos adatbiztonsági kockázatot jelent, a gyakorlatban mégis gyakran alkalmazott megoldásról beszélünk, ahelyett hogy az érintett könyvelők formális úton (az UJEGYKE nyomtatvány használatával) létrehozták volna a meghatalmazotti státuszt az ügyfeleik képviseletére

– mutatott rá Halmos Tamás.

Tekintettel arra, hogy 2025. január 16-tól a könyvelőknek már nem lesz lehetőségük, hogy formális meghatalmazás nélkül belépjenek ügyfeleik fiókjába (erre ugyanis csak a hamarosan megszűnő Ügyfélkapu nyújt lehetőséget), ezért félő, hogy rengeteg vállalkozás kerül olyan helyzetbe, hogy a megbízott könyvelője nem tudja majd benyújtani a havi bevallásokat és teljesíteni az egyéb kötelezettségeket. Amennyiben egy gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó vagy természetes személy még nem adott képviseleti meghatalmazást könyvelője részére, azt az UJEGYKE űrlap használatával vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban rögzített állandó meghatalmazással teheti meg – tette hozzá a szakember.

Ahogy arról az Index is beszámolt: az ügyben a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) is kifejezte aggodalmát. Ezért most a jogalkotón a sor, hogy a fenti helyzetet időben kezelve elkerülje a bevallási kötelezettségek teljesítését fenyegető veszélyt, különös tekintettel a január 20-i áfabevallási határidőre.