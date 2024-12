Financial Times: Magyarország több mint egymilliárd eurót veszíthet a Brüsszellel fennálló vita miatt

A brit gazdasági szaklap arról írt, hogy Magyarország több mint egymilliárd eurót veszíthet a Brüsszellel fennálló vitája miatt, melyet a jogállamisági problémák mellett a gazdasági helyzet is tetéz. A magyar kormányt emellett az ellenzék is kritizálja, de közgazdászok szerint még sok vita várható az Európai Unióval is. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter viszont megjegyezte, hogy uniós támogatásra szüksége van Magyarországnak.