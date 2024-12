Januártól záporoznak a fontos pénzügyi változások Magyarországon

2024 augusztusában a másfélszeresére nőtt a tranzakciós illeték mértéke, októbertől pedig kiegészítő devizakonverziós illetéket vezetett be a kormány.

Emelkednek a bankszámlák díjai

A lakossági bankszámlák díjainak emelését ugyanakkor 2024 végéig megtiltották, január 1-jétől azonban ez már nem köti a bankokat. A pénzintézetek éltek is a lehetőséggel, és beépítik a díjaikba a megemelkedő és új tranzakciós illetékeket. Ez különböző módon érintheti az ügyfeleket attól függően, hogy milyen a bankszámlacsomagjuk. Az ügyfelek további drágulásra is számíthatnak 2025 első hónapjaiban, mivel a bankok majd még a 2024-es inflációt is érvényesíthetik a díjaikban.

Jön a munkáshitel

A kereskedelmi bankok többsége jelezte, hogy már január elejétől forgalmazza az új munkáshitelt. Ezt a támogatott kölcsönt 17–26 év közötti fiatalok vehetik fel, ha van bejelentett munkájuk, és nem jogosultak a Diákhitelre. A szabadfelhasználású munkáshitel maximális összege 4 millió forint, a futamideje 10 év lehet, és kamatmentes a felvevő számára, ha legalább öt éven át folyamatosan munkaviszonyban marad Magyarországon. Ha a fiatal gyereket vállal, további kedvezményekre, a törlesztés felfüggesztésére, valamint a tartozás részleges vagy teljes elengedésére is jogosult lesz.

Újraindul az otthonfelújítási támogatás, de csak falvakban

A 2021–2022-es nagy sikerű otthonfelújítási program is újraindul, de most csak a jogszabályban felsorolt, 5000 fő alatti kistelepüléseken élő gyerekes családok vehetnek részt benne. A feltételek hasonlóak a korábbiakhoz, legfeljebb 3 millió forint értékű támogatás igényelhető, amelyből az alapanyagok és a munkadíj felét lehet finanszírozni. A hárommilliós támogatást meg kell előlegezni, továbbá a költségek másik felét is az igénybevevőnek kell állnia, azonban ezekre kedvezményes, kamattámogatott hitelt is felvehet legfeljebb 6 millió forint összegben a vidéki otthonfelújítási program részeként.

Nyugdíjpénzből is lehet lakást felújítani

Lakásfelújításra és több más lakáscélra a nyugdíjpénztári megtakarításból is lehet majd költeni január 1-jétől egy éven keresztül, és nem csak a preferált kistelepüléseken, hanem bárhol az országban. 2025-ben ugyanis az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjai felhasználhatják majd a 2024. szeptember végén fennálló pénztári egyenlegeiket a saját vagy közeli hozzátartozóik lakáscéljaira. A megtakarításból egyebek mellett lehet lakóingatlant vásárolni, építkezni, felújítani, jelzáloghitelt törleszteni, és lakáshitel mellé önerőként is beszámítható ez az összeg.

SZÉP-kártyával is finanszírozhatók a lakás kiadásai

A lakásukra költeni akaróknak kedvez az az intézkedés is, hogy 2025-től a SZÉP-kártyák egyenlegének felét is fel lehet használni lakásfelújításra. A szabályok ráadásul meglehetősen megengedők, akár háztartási cikkeket is vásárolhatnak ilyen módon a kártyabirtokosok, anélkül hogy lakásfelújítási munkákba kezdenének. Akár berendezési tárgyakra is költhetnek, viszont csak olyan üzletben, ahol majd ilyen célra elfogadják a SZÉP-kártyát, amely adókedvezményes éves limitje az eddigi 450 ezerről 570 ezer forintra nő.

Egy új zseb is nyílik Aktív Magyarok néven, amelynek fél évenként maximum 60 ezer forintos egyenlegét aktív életmódra, sportolással kapcsolatos kiadásokra, például uszodabérletre, edzőtermi belépőkre, sporteszközök kölcsönzésére lehet elkölteni.

35 éves korig igényelhető a babaváró támogatás

2025-től lazította a babaváró hitel feltételeit a kormány. 2024-hez képest a feleség 35 éves koráig igényelhetik a fiatal házaspárok a kamattámogatott hitelt. 2024-ben a felső korhatár 30 év volt, kivéve, ha a igazolták, hogy a feleség már várandós, ebben az esetben az év végéig még 41 év maradt a korhatár. A babaváró támogatás maximális összege 11 millió forint, a futamideje 20 év lehet, és az igénylőknek öt éven belül kell teljesíteniük a gyerekvállalást a támogatásért cserébe. Ellenkező esetben büntetőkamatokkal kell visszafizetniük a hitelt.

Könnyebb lesz felvenni a lakáshitelt zöldingatlanokra

Január 1-től változnak a jövedelemarányos törlesztőrészletre (JTM) vonatkozó szabályok a zöldlakáshiteleknél. Ilyen esetben elegendő 10 százalékos önerőt felmutatni a kölcsönnél, és a JTM elérheti a 60 százalékot is függetlenül attól, mennyi a hiteligénylő jövedelme. (Normál esetben 600 ezer forintos nettó jövedelem alatt csak a jövedelem 50 százalékáig mehetnek el a törlesztőrészlettel a bankok, afölött 60 százalék a limit.)

Energiatakarékosnak az az ingatlan számít, amelynek A-nál jobb a besorolása, vagy pedig egy felújítás után eléri az A szintet, és az összesített energetikai jellemzőjének az értéke nem haladja meg a 76 kWh/nm/év szintet. Az ennél kevésbé energiatakarékos lakásokra is igénybe vehető az engedmény, ha elérik a 30 százalékos energiamegtakarítást a felújítás során.

Csökken a maximális THM

A hitelek maximális teljes hiteldíjmutatóját (THM) félévente határozzák meg a jegybanki alapkamat alapján. Mivel 2024 december 1-jén az alapkamat 6,5 százalékos volt, 0,75 százalékponttal alacsonyabb, mint fél évvel korábban, ezért a törvényi THM-maximumok is csökkennek. A lakáshiteleket és személyi kölcsönöket legfeljebb 30,5 százalékos, a hitelkártyákat, folyószámlahiteleket, zálog- és áruhiteleket maximum 45,5 százalékos THM-mel lehet értékesíteni.

Megérkeznek az automatikusan inflációkövető adók

Januártól élesedik a kormány nagy újítása, az automatikus, inflációkövető adóemelés. Emiatt 2025-től minden évben az előző júliusi éves infláció mértékével (2024-ben 4,1 százalék) nő a szeszes italok és az üzemanyagok jövedéki adója és a gépjárműadó. 2026-tól a regisztrációs adó, a dohánytermékek jövedéki adója és a cégautóadó is így emelkedik. (Utóbbi kettő adója 2025-től még jóval az infláció felett nő.)

Szigorodnak a biztosítási szabályok

Az MNB számos ajánlást tett közzé az év végén, ezek egy része az életbiztosításokra, más részük a lakásbiztosításokra vonatkozik. Az ajánlások egy része már 2025-ben, egy másik része 2026-ban élesedik, a céljuk pedig a fogyasztók védelme. Az életbiztosításoknál a félreértékesítéseket szeretné megakadályozni a pénzügyi felügyelet, a lakásbiztosításoknál egyebek mellett az a cél, hogy az ügyfelek jobb ár-érték arányú szerződéseket köthessenek, és elkerüljék az alulbiztosítottságot. Ezeket a szabályokat már márciusi lakásbiztosítási kampányban is alkalmazni kell, amikor az ügyfelek szabadon felmondhatják egy hónapig a szerződésüket. Ilyen esetben 2025-től egységesen április végével szűnik majd meg az addigi biztosításuk.

Emelkedik a minimálbér

Januártól a minimálbér összege 9 százalékkal 290 800 forintra emelkedik, a nettó minimálbér így 193 400 forint lesz, 16 ezer forinttal magasabb, mint tavaly. A garantált bérminimum 7 százalékkal bruttó 348 800 forintra nő, ami nettóban 232 ezer forintot jelent. Ezzel együtt emelkednek a minimálbérhez kötött juttatások is.

(Borítókép: Németh Emília / Index)