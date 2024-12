Elköszönt Tállai András, itt folytatja a munkát

Tállai András búcsút intett a Pénzügyminisztériumban betöltött miniszterhelyettesi tisztségének, és közölte, hol folytatja tovább a munkát. Facebook-bejegyzésében Varga Mihálynak is megköszönte a támogatását.

„December 31-én lezárul egy korszak, a Pénzügyminisztérium megszűnésével az ott betöltött tisztségeim is véget érnek” – búcsúzott Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára a Facebookon. A politikus helye azért szűnik meg, mert december 31-én a Pénzügyminisztérium beolvad a Nemzetgazdasági Minisztériumba.

Ahogy írtuk, Varga Mihály, Magyarországon a pénzügyminiszteri tisztséget a leghosszabb ideig betöltő politikus Matolcsy György helyét veszi át a Magyar Nemzeti Bank elnöki posztján. Most fény derült arra is, milyen szerepben folytatja a munkáját Tállai András, aki a kormánypárt országgyűlési képviselője is, egyedüliként a megszűnő tárca vezetői közül.

Január 1-től az Agrárminisztérium államtitkáraként folytatom a munkám, ami immár a nyolcadik államtitkári kinevezésem. Hálásan köszönöm a kinevezést és a bizalmat, melyek továbbra is arra ösztönöznek, hogy hazánk szolgálatában a legmagasabb szintű elhivatottsággal és tudással végezzem el feladataimat!

– közölte bejegyzésében.

A miniszterhelyettes egyszersmind megköszönte Varga Mihály támogatását. Varga Mihály március 4-én veszi át a stafétát Matolcsy Györgytől a Magyar Nemzeti Bank élén. Hogy hogyan búcsúztak a pénzügyminisztertől politikustársai és kollégái, azt ebben a cikkünkben olvashatja el.