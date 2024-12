Túladóztat a kormány a szakértő szerint – ez vár a magyarokra jövőre a benzinkutakon

Január elsején, szerdán emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árának jövedéki adója. A benzin esetében nettó 6,25 forint/liter a változás mértéke, a gázolaj esetében pedig 5,86 forint/liter az emelés a nagykereskedelmi árakban. Ez az áfát figyelembe véve a benzin esetében 8, a gázolaj esetében 7,4 forintot jelent – írja a holtankoljak.hu.

Az év utolsó napján az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 2024.12.31-én:

Az egyelőre kérdéses, hogy a jövedékiadó-emelést miként érvényesítik az üzemanyagárakban. A benzinkutaknak azonban nem csak ezzel a költségelemmel kell megküzdeniük, a minimálbér-emelés, valamint a jövedékiadó-emelés együtt már érezhető költségnövekedést jelent számukra – mondta az Indexnek Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője.

A jövedékiadó-emelést várhatóan érvényesítik az árakban, lehet, hogy nem egy, hanem több ütemben. Ami inkább aggodalomra ad okot, az a dollárral szemben is gyengülő forint. A hazai fizetőeszköz további gyengülése repítheti tovább az üzemanyagárakat

– hívta fel a figyelmet Bujdos Eszter.

A jövedékiadó-emelésre visszatérve rámutatott, a kormány az Európai Unió jövedékiadó-minimumra vonatkozó elvárására hivatkozva emelt a jövedéki adón.

– szögezte le Bujdos Eszter.

A kormány egyik fő kommunikációs irányvonala az volt a júniusi önkormányzati és európai parlamenti választások előtt, hogy a hazai üzemanyagárakat a szomszédos országok átlagának szintjéhez kell igazítani.

A választások óta erről keveset hallani. Ugyanakkor továbbra is működik a rendszer, ám heti helyett havi bontásban hozza a Központi Statisztikai Hivatal az erről szóló adatokat. A KSH legfrissebb kimutatása szerint Lengyelországban, Csehországban, Romániában, valamint Bulgáriában lehet olcsóbban tankolni, mint idehaza, míg Szerbiában, Horvátországban, Szlovákiában, valamint Ausztriában kisebb-nagyobb mértékben zsebbenyúlósabb a töltés.

Bujdos Eszter szerint a geopolitikai feszültségek, mint az orosz–ukrán vagy a közel-keleti fegyveres konfliktus nem mértékadók az olaj piaci ára, ezáltal az üzemanyagárak alakulása szempontjából. Bár rövid távon okozhat kilengéseket, ám hosszabb távon sokkal inkább a nagy olajkitermelő országokat tömörítő OPEC-től függ az olaj hordónkénti világpiaci árának alakulása. Kérdés, hogy az érintett országok mennyire igazítják kitermelésüket a kereslethez.

Az idei évre 600 +/– 20 forintos átlagos benzinárakat jósoltam, ami nagyjából meg is állta a helyét. 2025-re a 620 +/– 20 forintos szintet lövöm be, míg a brent olaj világpiaci árát hordónként 75 +/– 5 dollárra. Továbbra is hangsúlyos lesz az árak alakulása tekintetében a forint árfolyamának mozgása. Az ezzel kapcsolatos előrejelzések nem túl biztatóak, így 2025-re várhatóan 630–640 forintos benzinárral számolhatunk