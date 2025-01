A következő tíz napban sem lesz tartós fagy, ami megtizedelné a kártevőket

Mint írták, az elmúlt 30 napban északkeleten és nyugaton helyenként 10 milliméternyi csapadék sem hullott, míg a déli országrészben 50 milliméternyinél több is előfordult. A 30 napos és a 90 napos csapadékmennyiség szinte országszerte jelentős hiányt mutat, főleg az Alföldön.

A hőmérséklet kezdetben 5, a napos területeken 10 Celsius-fok körül volt a múlt héten, míg a ködös tájakon 0 fok közelében maradt. A hét eleji, jobbára fagymentes éjszakákat a derült idő miatt országos fagyok követték, de mínusz 10 fok alatti minimumok így sem fordultak elő. A talaj csak a felszín közelében néhány centiméteren fagyott, ezen a télen még nem is volt számottevő talajfagy. Az elmúlt 30 nap átlaghőmérséklete 1-2 fokkal haladta meg az ilyenkor szokásos értéket.

Gyenge táblák

Az elemzés szerint a repce fejlett, jó állapotban van az ősz első felére jellemző esős, viszonylag enyhe időjárásnak köszönhetően. Az októberben vetett gabonák esetén azonban már nem ilyen egységes a kép: a november közepéig, egy hónapon át tartó száraz időszak többfelé egyenetlen kelést és nehézkes korai fejlődést eredményezett. Ezen segített a november második felében lehullott csapadék, de hiába volt valamivel enyhébb a december az átlagosnál, a kalászosok számottevő fejlődéséhez ez kevés volt, maradtak igen gyenge táblák.

A kártevők és a kórokozók gyérüléséhez tartósan mínusz 10 fok alatti fagyokra lenne szükség, de erre egyelőre továbbra sincs kilátás, hiába az év leghidegebb időszaka általában a január eleje

– írták. Az előrejelzés szerint a következő egy hétben változékony, többször is csapadékos időre van kilátás, a legtöbb napsütés szombaton és vasárnap valószínű. Jellemzően eső, néhol vegyes halmazállapotú lesz a csapadék. A jövő hét közepéig összességében 5-20 milliméternyi csapadék várható, délen valószínű a nagyobb mennyiség – írja az MTI.

A hőmérséklet is változatosan alakul: az enyhébb és nedvesebb léghullámokat hideg és száraz légtömeg váltja egy hét alatt két ciklusban is. A legenyhébb valószínűleg a hétfő és a kedd lesz, akkor a csúcsértékek sokfelé a 10 fokot is meghaladhatják, a legerősebb éjszakai fagy pedig szombaton és vasárnap reggelre alakulhat ki, de mínusz 10 fok alatti értékek akkor sem valószínűek. Tartós hideg a következő 8-10 napban nem várható – írták.

