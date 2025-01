Megvan az első bank, ahol elérhető a munkáshitel

Az Erste Bank vette fel elsőként a kínálatába a jogszabály szerint 2025. január 1-től igényelhető munkáshitelt. A dolgozó fiatalok élet- és pályakezdését segítő kamattámogatott hitel minimumösszege 500 ezer és maximum 4 millió forint, és 5–10 éves futamidőre lehet felvenni.

A BiztosDöntés.hu azt írja, az Erste Bank munkáshitele 18 éves kortól igényelhető legfeljebb 25 éves korig (a 26. életév betöltése előtt) és az igénylő rendszeres jövedelme legalább nettó 260 000 forint kell legyen.

A hiteligényléshez legalább 20 órában munkavállalóként vagy vállalkozóként szükséges dolgozni.

Férfi hiteligénylő azonban nem igényelhet törlesztési szüneteltetést és gyermekvállalási támogatást. Hozzátették: abban az esetben sem teheti ezt meg, ha h ázastársi vagy élettársi kapcsolatban él és házastársa/élettársa várandóssága legalább 12. hetét betöltött magzattal rendelkezik, vagy ha gyermeke születik, vagy ha gyermeket fogad örökbe.

Az igénylő az Ersténél a munkáshitel összegét bármire elköltheti, de ha egy régi hitel visszafizetése a cél, akkor a teljes tartozást vissza kell fizetni (részlettörlesztésre nincs lehetőség), és a visszafizetendő hitelben adós vagy adóstárs kell legyen a munkáshitelt igénylő adós. A hitelkiváltáson felül megmaradt munkáshitel összege bármire elköthető.

Kombinálható más hitelekkel

A munkáshitel több más hitellel együtt vagy azokkal párhuzamosan is igényelhető, melyek között Gergely Péter, a lap pénzügyi szakértője szerint támogatott hitelek is lehetnek. Ezeknek leginkább akkor van jelentősége, ha az igénylő például lakást szeretne vásárolni és a meglévő támogatásokból és piaci hitelekből rakná össze a számára legjobb kombinációt.

Ugyanakkor az Erste Banknál Babaváró hitel is igényelhető, amelyhez 150 000 forintos jóváírást is kínálnak és jelzáloghitellel együtt kamatkedvezményt is adnak. Lakáscélra csok plusz elérhető, preferált kistelepülésen élőknek pedig falusi csok igénylésére is van lehetőségük.

Arról, hogy pontosan milyen feltételekkel igényelhető a hitel, ebben a cikkünkben bővebben is olvashatnak.