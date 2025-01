Itt a január, csak kapkodjuk a fejünket, annyi változás jön a bankoknál

A kormány tavaly augusztusban úgy döntött, hogy megemeli a bankok tranzakciós illetékét, de nem engedte, hogy ezt a pénzintézetek átterheljék az ügyfelekre december végéig. Azonban itt a január, és a díjemelési stop lejárt, a bankok pedig már arról is döntöttek, mennyivel emelik a költségeinket. Egyes pénzintézetek januártól, mások februártól élesítik a változásokat, amelyeket részletesen összegyűjtöttük.

Mint korábban bemutattuk, a díjemelésre azért kerül sor, mert a kormány 2024. augusztus 1-től megemelte a szinte minden gyakori pénzügyi műveletet terhelő pénzügyi tranzakciós illetéket.

A kormány ugyanakkor kikötötte, hogy december végéig ezt a díjemelést a bankok nem terhelhetik át a lakossági ügyfelekre, és megtiltotta a kedvezmények eltörlését is.

Az állami elvonásokat tehát a bankoknak kell fizetnie, de januártól nincs megtiltva, hogy áthárítsák azt az ügyfelekre. Ezzel a lehetőséggel pedig élnek is, ám különböző időpontokra időzítik az emeléseket:

Raiffeisen Bank: 2024. november 21-től terheli át a megemelt adót az új ügyfelei egy részére. A meglévő ügyfelek pedig 2025. február 17-től találkozhatnak az új díjakkal.

OTP Bank: 2025. január 1.

K&H Bank: 2025. január 6.

CIB Bank: 2025. január 17.

MBH Bank: 2025. január 31.

UniCredit Bank: 2025. február 1.

MagNet Bank: 2025. február 1.

Polgári Bank: 2025. február 1.

Wise: 2025. február 1.

Erste Bank: 2025. február 3.

Gránit Bank: 2025. február 14.

Emlékezetes, hogy nem minden bank fogadta jól az illetékemelést, az OTP vezérigazgató-helyettese, Bencsik László az Indexnek úgy fogalmazott, hogy „ez a [kormányzati] lépés olyan, mintha a Revolut találta volna ki”. Ezalatt arra gondolt, hogy szerinte a fintech cég nincs rákényszerülve, hogy áthárítsa ügyfeleire a megemelt illetéket, szemben a hagyományos bankokkal, amely így versenyhátrányba kerülhetnek.

Ennyivel emelt az OTP

Elsőként az OTP Bank élesítette az új díjszámítást 2025. január 1-jével. A hitelintézet jelentősen megemelte az átutalási költségeket: bankon belül 0,3 százalékról 0,45 százalékra, bankon kívül pedig 0,35 százalékról 0,5 százalékra nő a tranzakciós díj.

A legnagyobb változás a maximális díjaknál látható: egy bankon kívüli átutalásnál az eddigi 14 522 forint helyett akár 25 ezer forintot is elkérhetnek januártól.

Ezt a maximumszintet persze jellemzően a nagyobb, többmillió forintos utalásokkal érhetjük el.

Nem menekülnek meg a készpénzfelvételt preferáló ügyfelek sem. Az OTP saját automatáiból történő készpénzfelvétel díja 159 forint plusz 1,49 százalékról januártól 159 forint plusz 1,79 százalékra emelkedik.

A más bankok automatáiból történő készpénzfelvétel még drágább lesz: 1 581 forint plusz 0,6 százalék helyett 1 581 forint plusz 0,9 százalékot kell fizetni.

Ehhez érdemes hozzátenni, hogy az ingyenes készpénzfelvételi keret minden hazai bankra, így az OTP-re is vonatkozik, aminek értelmében havi 150 ezer forint készpénzt vehetünk fel díjmentesen legfeljebb két részletben, amihez bármelyik belföldi ATM-et használhatjuk, illetve ezt 2024 áprilisától a postákra is kiterjesztették.

Az ingyenes keret lejártával 100 ezer forint készpénz felvétele a következőképp alakul:

belföldi OTP ATM-ből: 1949 Ft

belföldi idegen ATM-ből: 2481 Ft

belföldi OTP-s bankfiókban bankkártya nélkül: 3249 Ft

bankkártyával postán: 2267 Ft

Az OTP-nél a Bázis számla (amely a legnépszerűbb) számlavezetési díjai nem változnak. Az ügyfél bankkártyás vásárlás után nem fizet tranzakciós díjat, viszont utalások után fizetnek, ám az elektronikus átutalásnál ez nullázható kedvezmények igénybevételével.

A díjemelésekkel kapcsolatban személyesen is volt alkalmunk kérdezni Bencsik Lászlót, a hitelintézet vezérigazgató-helyettesét, aki elárulta,

havi 300 forinttal nő a bankolási költségük a tipikus OTP-ügyfeleknek.

Azonban a díjemelés tompítására a következő kedvezményeket biztosítják:

E-utalási kedvezmények: Új akció részeként, az egyik legnépszerűbb, 100 ezer forintig ingyenes e-utalási kedvezmény díjmentes lesz 2025-ben, a szolgáltatás igényléshez kötött. Az OTP Prémium Next szolgáltatásával – 2025-ben is változatlan számlavezetési díj mellett – akár egymillió forintig is növelhető a limit.

Új akció részeként, az egyik legnépszerűbb, 100 ezer forintig ingyenes e-utalási kedvezmény díjmentes lesz 2025-ben, a szolgáltatás igényléshez kötött. Az OTP Prémium Next szolgáltatásával – 2025-ben is változatlan számlavezetési díj mellett – akár egymillió forintig is növelhető a limit. Árfolyam+: 2025-ben továbbra is díjmentesen lesz elérhető a deviza-középárfolyamon történő devizaváltást biztosító kedvezményelem, havi 600 000 forintig forint számláról történő elektronikus devizaátutalásoknál, valamint külföldön forint betéti kártyával történő fizikai kártyás vásárlásoknál.

2025-ben továbbra is díjmentesen lesz elérhető a deviza-középárfolyamon történő devizaváltást biztosító kedvezményelem, havi 600 000 forintig forint számláról történő elektronikus devizaátutalásoknál, valamint külföldön forint betéti kártyával történő fizikai kártyás vásárlásoknál. Ingyenes készpénzfelvétel külföldön 2025-ben is: Több mint 2600, OTP Csoport által üzemeltetett ATM-en nyolc országban.

Több mint 2600, OTP Csoport által üzemeltetett ATM-en nyolc országban. Kedvezményprogram: Az OTP Kedvezményprogram a legnagyobb ilyen típusú banki program Magyarországon – csaknem száz aktív banki partnernél érhető el pénzvisszatérítés és különböző kedvezmények az ügyfelek számára.

Bencsik László egy novemberi eleji sajtóeseményen a kormánynak odaszúrta, hogy pozitív a helyzet a hitelezés tekintetében. A harmadik negyedéves GDP-szám nem azért lett olyan gyenge, mert a bankok nem hiteleznek.

Az MBH Bank január végén emel

Év végi interjúnkban Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója jelezte, elérték 2024-es céljukat, felzárkóztak a piacvezető OTP Bank mellé

Az, hogy felértünk a korábban a piacot domináló OTP mellé, versenyt gerjeszt, ami hozzájárul ahhoz, hogy olcsóbban lehessen bankolni Magyarországon. Mára valós verseny zajlik az ügyfelekért, mind szolgáltatási, mind árazási oldalon, aminek köszönhetően jobb termékek születnek

– hangsúlyozta Barna Zsolt. A bank hirdetménye alapján a következő díjemelésekre számíthatunk január 31. után:

egy állandó átutalási megbízás teljesítése bankon belül és kívül tételenként 0,3-ról (maximum 6 ezer forint) 0,45 százalékra (maximum 20 ezer forint) módosul,

ugyanez igaz a forintalapú, bankon belüli vagy kívüli csoportos beszedési megbízás teljesítése esetén is, ami így háromszoros díjnövekedést jelent a pénzügyi tranzakciós illetékek vonatkozásában. Maximum 14 ezer forint mindkét kategóriában a drágulás mértéke.

A jogszabályi keretek lehetőséget adnak a lakossági ügyfelek esetén a díjmentességre az 50 ezer forint alatti utalások esetében, 50 ezer forint felett pedig csak az összeghatár feletti rész után kell megfizetni az illetéket.

Az MBH Bank a fentiek szerint alkalmazza a tranzakciós illetéknek megfelelő díjat, ezzel is ösztönözve a bankszámlahasználatot a készpénzforgalommal szemben.

Így 100 ezer forint átutalásánál a teljes pénzügyi tranzakciós illeték az emeléssel együtt összesen 225 forint lesz.

Havi több átutalásnál ezek az emelkedések érezhető mértékben összeadódnak és akár jelentősen is megnövelhetik egy háztartás havi bankköltségét.

Kisebb bankok, és a Wise is drágul

Az év végéhez közeledve a MagNet Bank, a Polgári Bank és a Wise által bejelentett változás alapján 0,15 százalékponttal, de legfeljebb 10 ezer forinttal drágulnak az átutalások és a csoportos beszedések.

Ez másfélszeres díjnövekedést jelent a banki díj pénzügyi tranzakciós illetékre eső részére

– írja lapunknak küldött elemzésében a BiztosDöntés.hu.

Ez azt jelenti, hogy például százezer forint átutalása esetén százötven forinttal többet kell fizetni majd februártól az eddigi háromszáz forint helyett, összesen tehát már négyszázötven forintot, ami csak az illetéket jelenti. Ehhez még hozzájön a banki díj is

– magyarázza egy példával a pénzügyi blog. A készpénzfelvételnél még nagyobb arányú a banki díj illetékrészének emelkedése. 0,3 százalékponttal drágulnak ezek a tranzakciók, így a díjemelkedés hatása erőteljesebben érezhető lesz. Ezt is egy példával szemléltették:

Százezer forint készpénzfelvétele a bankszámláról háromszáz forinttal drágul, így összesen már kilencszáz forint lesz csak az állam által elvont díjrész a banki díjból. Ehhez hozzáadódik még a bank saját díjrésze is.

Ha egy átutalás konverzióval is együtt jár, azaz a számla devizanemétől eltérő devizanemben küld pénzt a számla tulajdonosa (például forintszámláról euró devizanemű SEPA-átutalást indít), akkor az új kiegészítő tranzakciós illetéket is áthárítja a MagNet Bank, a Polgári Bank és a Wise is, amely 0,45 százalék, legfeljebb 20 ezer forint.

Ezért ezek a tranzakciók 0,6 százalékponttal, összesen legfeljebb 30 ezer forinttal drágulnak a hazai bankoknál a jelenlegi 0,3 százalék, legfeljebb 10 ezer forintról. Vagyis az állami elvonás megtriplázódik ezeknél az átutalásoknál, mértéke összesen 0,9 százalék, legfeljebb 40 ezer forint lesz.

A Gránit Bank is beállt a díjemelők sorába

A nagyobb lakossági bankok közül utolsóként a Gránit Bank is bejelentette a pénzügyi tranzakciós illeték áthárítását az ügyfelekre. A bank még az emelés után is az egyik legkedvezőbb választás marad a hazai piacon.

A változások 2025. február 14-től lépnek életbe, amikortól az átutalások és csoportos beszedések tranzakciónként 0,15 százalékponttal drágulnak.

A Gránit Bank tehát csak a pénzügyi tranzakciós illetékemelést építette be díjaiba, ennél nagyobb emelést nem hajtott végre.

Ennek megfelelően 2025. február 14-től a Gránit Banknál az átutalások és a csoportos beszedések tranzakciónként 0,15 százalékponttal, de legfeljebb 10 ezer forinttal drágulnak.

A készpénzfelvételek alkalmával pedig 0,3 százalékpontos lesz a drágulás. Mint korábban bemutattuk, a díjemelésre azért kerül sor, mert a kormány 2024. augusztus 1-től megemelte a szinte minden gyakori pénzügyi műveletet terhelő pénzügyi tranzakciós illetéket.

A Gránit Bank klasszikus díjcsomagjaiban – egy kivételével – még az emelés után sem drágább az elektronikus átutalás díja, mint maga a pénzügyi tranzakciós illeték.

„Egy csomagban olcsóbb, két csomagban pedig megmaradt a korlátlanul ingyenes átutalási lehetőség.

Ezzel a Gránit Banknál még mindig olcsóbban meg lehet úszni a bankolást, mint a legtöbb banknál” – mondja Gergely Péter a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A Gránit Banknál az ügyfelek tehát az illetékemelkedés ellenére is megtarthatják az eddigi ingyenes tranzakciókat annak ellenére, hogy a banknak ezen tranzakciók után is be kell fizetnie az illetéket az államkasszába.

Ennek megfelelően a Gránit Bajnok Plusz számlacsomagban továbbra is teljesen ingyenes minden elektronikus átutalás és csoportos beszedés.

Megmarad a havi első négy darab díjmentes belföldi ATM készpénzfelvétel is.

A Gránit Digitális Plusz számlacsomagban ugyanúgy korlátlanul díjmentesek maradnak az elektronikus átutalások és a csoportos beszedések, feltétel nélkül is igen alacsony, 890 forintos havi számlavezetési díjért cserébe.

Deviza- és forintszámla együttes megléte esetén az ügyfelek továbbra is élhetnek majd februártól a díjmentes kedvezményes, devizapiaci középárfolyamos devizaváltás lehetőségével, amely havi 650 ezer forintos keretig automatikusan jár minden ügyfélnek a Gránit Banknál.

Az új ügyfelek 40 ezer ezer forintot kapnak egy szelfis számlanyitásért mobiltelefonról a Gránit Banknál.

Az UniCredit is emel február elsejétől

Ikon Plusz számlacsomagjában az átutalásokra, csoportos beszedésekre Könyvelési tételdíjat vezet be az UniCredit Bank 2025. február 1-jétől, melynek díja 0,134 százalék, de tranzakciónként legfeljebb 8 079 forint.

Az új díj bevezetése egyúttal azt is jelenti, hogy az Ikon Plusz számlacsomagban lévő ügyfelek számára véget ér egy korszak, amelyben ingyenesen utalhattak belföldre bármilyen csatornán, akár eseti, akár állandó átutalással és a csoportos beszedésekért is fizetni kell majd ezt az új díjat februártól

– világított rá lapunknak küldött elemzésében Gergely Péter. Hozzátette, egyéb díjak nem változnak, így az emelkedés mértéke ugyan nem éri el az illetékemelés 0,15 százalékos mértékét, de az ingyenesség megszűnik vele. Ez az ügyfél UniCredit Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetésekre is vonatkozik.

Megmarad ugyanakkor a havi első négy ingyenes készpénzfelvételi tranzakció saját ATM-ből, mely szintén a csomag része (a készpénzfelvételeket 2025. augusztus 31-ig amúgy sem terheli az új Könyvelési tételdíj februártól, sem bankfiókban, sem ATM-ben). Az összes készpénzfelvételi tranzakció díja megemelkedik az illetékemelés mértékével, azaz 0,3 százalékkal.

A másik igényelhető díjcsomagban, a Mobil Aktív Pluszban viszont jó hír, hogy megmarad a korlátlanul ingyenes belföldi átutalás, ha mobilalkalmazással küldi be a bankba a tranzakciót az ügyfél.

A felsorolt változásokon kívül a Mobil Aktív Plusz csomagban, a devizaszámlán és a fiataloknak kínált Diákszámla Zéró számlacsomagban minden nem készpénzes tranzakció díja az illetékemelés mértékével, azaz 0,15 százalékkal emelkedik februártól, míg minden készpénzfelvételi díj 0,3 százalékkal.

A QR-kód olvasásával indított átutalás és a fizetési kérelemre indított átutalás továbbra is teljesen díjmentes marad minden számlacsomagban.

Díjemelésre kell készülniük az Erste ügyfeleinek is

Az Erste Banknál február 3-án általánosságban megemelkednek az átutalások és a csoportos beszedések díjai 0,15 százalékponttal, de legfeljebb 10 ezer forinttal, ám megmaradnak az eddigi díjmentes tranzakciók.

A készpénzfelvételre nagyobb, 0,3 százalékpontos emelés vonatkozik, felső határ nélkül.

Ahol az illeték be van építve a díjba, ott a díj az illetékemelés mértékével drágul.

A díjcsomagok és kedvezmények, feltételek közötti váltás díja 50 százalékkal, 5 274 forintra nő minden díjcsomagban, a nyitástól számított fél éven belüli bankszámla szerződés felmondásért pedig 11 955 forintot kell majd kifizetni februártól, ami szintén másfélszeres díjemelkedést jelent.

Ugyancsak másfélszeresére nőnek a saját számlák közötti állandó átvezetések díjai, de amelyik díjcsomagban ez a díj eddig ingyenes volt, ott februártól sem lesz ebben változás

– világított rá Gergely Péter. Megjegyezte, az Erste Egyszámla Díjcsomagban a csoportos beszedési megbízás csomag havidíja szintén a másfélszeresére, 792 forintra nő.

A szakértő rámutatott, több bankszámlánál is változik sokféle fix adminisztrációs díj, így például az állandó fix összegű átutalási megbízás és a csoportos beszedési felhatalmazás megadása, vagy megszüntetése, a díjemelkedés mindenhol másfélszeres.

De ahol fix díjakért lehetett átutalni eddig, ott is másfélszeresére drágul a díjazás, ilyen például többféle devizaátutalás az Erste Standard Lakossági Bankszámla vagy a devizaszámla esetében.

Ugyanakkor a 2025-ös évben is megmaradnak a tranzakciós kedvezmények az Erste Banknál, a felemelt illetéktől függetlenül:

Így az Erste Egyszámla Díjcsomagban a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjon felül nem kell fizetni az internetbanki vagy mobilalkalmazáson keresztül benyújtott átutalásért, ha ezt a kedvezményt választja az ügyfél.

Az Erste Privilégium „X” és Erste Privilégium „2.0” díjcsomagok is – kedvezményes szinten – megőrzik a banki díj nélküli elektronikus átutalás lehetőségét és a csoportos beszedést, így ezeknél a tranzakcióknál csak a pénzügyi tranzakciós illetéket kell megfizetni.

Az illetéket egyetlen díjcsomagban sem kell megfizetni a tranzakciók első 50 000 forintjáig, így 50 000 forintokra bontva korlátlan számú díjmentes átutalás küldhető a fenti három díjcsomagban. Más díjcsomagokban pedig illetékmentes átutalások küldhetők ugyanígy korlátlan számban.

Továbbra is él a kedvezmény, hogy havi 400 000 forintos keretösszegig nincs semmilyen díja a belföldi elektronikus átutalásnak a George és George Online díjcsomagokban.

„A bankkártyás készpénzfelvétellel kapcsolatos, illetékemeléssel összefüggő változásokat az Erste Bank később teszi közzé, de ott is lehet számítani a teljes 0,3 százalékpontos illetékemelés áthárítására” – jelezte előre a pénzügyi szakértő.

A Raiffeisen Bank nem teketóriázott, már tavaly is emelt

A Raiffeisen Bank korábban – a magyar piacon egyedüliként – úgy döntött, hogy már tavaly elindítja az illetékemelést az új ügyfelekre nézve. Ettől függetlenül a régi ügyfelek sem ússzák meg a drágulást, mindössze későbbi időpontban szembesülnek vele.

A Raiffeisen Bank által bejelentett változás alapján 2025. február 17-től a bank összes ügyfele számára 0,15 százalékponttal, de legfeljebb 10 000 forinttal drágulnak az átutalások és az eddig is díjköteles csoportos beszedések díjai.

Ez másfélszeres díjnövekedést jelent a banki díj pénzügyi tranzakciós illetékre eső részére

– jelezte Gergely Péter, példával szemléltetve a drágulást: 100 ezer forint átutalása esetén – az 50 ezer forintos illetékmentes határ figyelembevételével – 150 forint helyett 75 forinttal többet kell fizetni majd februártól, összesen tehát már 225 forintot.

Ez csak az illetékemelés miatti drágulás, amihez hozzájön még a bank saját díjrésze is. További 100 000 forintonként az állami elvonás mértéke 300 forintról 450 forintra nő, az illetékmentes határ felett.

A pénzügyi szakértő szerint a bankkártya nélküli készpénzfelvételnél 0,3 százalékponttal biztosan drágulnak ezek a tranzakciók, a bankkártyás készpénzfelvételek esetében pedig valószínűleg.

Ez százezer forint készpénzfelvétele esetében háromszáz forintos drágulást jelent, így összesen már kilencszáz forint lesz csak az állam által elvont díjrész a banki díjból. Ehhez hozzáadódik még a bank saját díjrésze is.

A konverzióval járó illetéket egyben, a hónap végén számítja fel a Raiffeisen Bank. Amennyiben egy átutalás devizakonverzióval is együtt jár, például forint számláról euró átutalás történik, akkor az új kiegészítő tranzakciós illetéket is áthárítja a bank, amelynek mértéke 0,45 százalék, legfeljebb 20 ezer forint tranzakciónként.

Az ilyen átutalási tranzakciók díjában az állami elvonás ezzel megtriplázódik, mértéke összesen 0,9 százalék, legfeljebb 40 ezer forint lesz, mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A CIB Bank is emel

Az átutalásoknál és a készpénzfelvételeknél minden díj pontosan az illetékemelés mértékével drágul 2025. január 17-től a CIB Banknál, de nem változik a Magyar Államkincstár állampapír forgalmazási értékpapírszámlájára indított átutalások díja, miután azt nem terheli pénzügyi tranzakciós illeték (így a banknak sem kell megfizetnie).

A CIB Bank ugyanakkor megemeli az eddigi illetékmentes határt – ahol van ilyen –, tranzakciónként húszezer forintról ötvenezer forintra, melyre nemcsak illetékmentesség, hanem teljes banki díjmentesség is vonatkozik akciósan 2025. június 30-ig.

– jelezte Gergely Péter. Ez a megemelt díjmentességi határ az államkincstári értékpapírszámlákra indított átutalásokra is vonatkozik.

A CIB Bank eddig nem tett közzé bankkártyás tranzakciókra vonatkozó illetékemelés áthárítást. Mivel az ATM készpénzfelvételeknél itt fix díjakat alkalmaz a hitelintézet, ezért az illetékemelés beépítése jelentősnek érezhető díjemelésként is hathat, főleg a kisebb összegek felvétele során.

A régi CIB-es számlacsomagok is drágábbak lesznek:

Változik a már nem igényelhető CIB Online Számlacsomag havidíja 1 808 forintról 2 166 forintra (+20 százalékkal),

a CIB Prémium Extra Számla havidíja 6 364 forintról 7 431 forintra (+17 százalékkal),

a CIB Online Számlacsomag feltételekkel elérhető kedvezményes havidíja 829 forintról 1 187 forintra drágul, ami 43 százalékos díjemelést jelent.

A Prémium magánszemélyek részére nyitható CIB Prémium Magánszámla csomag havidíja 6 049 forintról 7 689 forintra drágul (+27 százalékkal), a Private Banking ügyfelek részére nyitható CIB Private Banking Magánszámla csomag havidíja pedig 12 990 forintról 14 630 forintra (13 százalékkal) – sorolta a szakember.

A K&H is átterheli az ügyfelekre a kormányzati sarcot

Az illetékemelés minden egyes eseti, rendszeres átutalást, csoportos beszedést és bankfióki vagy bankkártyás készpénzfelvételt terhel a K&H Banknál is, mind a belföldi, mind pedig a külföldi tranzakciók esetében – világít rá Gergely Péter, amit példával is szemléltetett, hogyan fest az ügyfeleknek január 6. után:

Százezer forint átutalása háromszáz forint helyett négyszázötven forintos díjat jelent az illetékemelés miatt, amihez még hozzájön a bank saját díja is. Készpénzfelvételnél százezer forint esetében hatszáz forint helyett kilencszáz forintos díj fizetendő az illetékemelés miatt, majd a bank saját díja még ezen felül terhelődik.

Hozzátette, a bank saját díja januártól nem változik. Emellett a K&H Banknál egy jó hír is kíséri az illetékemelést: a jogszabály változása alapján a banknak 2024. augusztus 1. óta nem kell kifizetnie az átutalási tranzakciók esetében – tranzakciónként – az első 50 ezer forintra eső díjat. Ez az összeghatár korábban 20 ezer forint volt.

Ezt a kedvezményt kevés bank adja tovább az ügyfelének. A K&H Bank viszont igen.

Ez azt jelenti, hogy az 50 ezer forint alatti lakossági átutalások esetén – valamint e fölött az 50 ezer forintra eső összegre – nem kell megfizetni a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat.

Hogyan mérsékelhetjük a banki költségeinket?

Gergely Péter szerint arra is van mód, hogy az ügyfelek kompenzálják a banki díjemelkedéseket a bankváltáson kívül is.

Egyrészt érdemes változtatni a bankolási szokásokon. Készpénzfelvételek helyett szinte mindenhol elérhető már a bankkártyás vásárlás, mely minden banknál korlátlanul ingyenes.

Aki ingyen utalna, annak szóba jöhet a QR-kódra utalással történő fizetés, mely bolti vásárlásoknál használható a bankkártyás fizetés helyett, a magánszemélyek közötti utaláshoz pedig rendelkezésre áll a fizetési kérelem, melynek kifizetése minden banknál ingyenes. (A fizetési kérelem feladása is díjmentes jelenleg a legtöbb banknál és a díjmentességet követően is sokkal olcsóbb lesz, mint egy átutalás díja).

Ezen kívül több banknál, így például a CIB Bank vagy a Raiffeisen Bank egyes díjcsomagjaiban az állami illetékmentes határig nemcsak a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat nem kell megfizetni, hanem a teljes banki díjat sem, tranzakciónként 50 ezer forintig.

Vagyis 50 ezer forintokra bontva egy nagyobb összeget is korlátlan számban ingyen át lehet utalni.

Ezen felül léteznek még korlátlan összegre vonatkozóan teljes átutalási díjmentességet biztosító csomagok a Gránit Banknál, a KDB Banknál, az Oberbanknál és az UniCredit Banknál.

A tranzakciónként 50 ezer forintig díjmentes, illetve a korlátlanul díjmentes tranzakciók általában csak akkor érvényesek, ha az ügyfél a banki mobilapplikációval, esetleg az internetbankkal saját maga utalja át a pénzt.

Van még lehetőség ingyenes utalásra

Bár az illetékemelés eddig csaknem minden hazai bankon, továbbá a Wise-on is keresztülsöpört, még mindig marad sok lehetőség arra, hogy az ügyfelek kikerülhessék a pénzügyi tranzakciós illetéket, sőt akár teljesen ingyen utaljanak át pénzt egy másik bankszámlára.

A BiztosDöntés.hu gyűjtése alapján az alábbi tranzakciók lesznek ingyenesek vagy kedvezményesek a 2025-ös évben is:

CIB Bank: az ECO és ECO Plusz díjcsomagokban 50 000 forintig ingyenes bármely belföldi eseti átutalás akciósan 2025. június 30-ig, a bank meghosszabbíthatja ezt az akciót.

az ECO és ECO Plusz díjcsomagokban 50 000 forintig ingyenes bármely belföldi eseti átutalás akciósan 2025. június 30-ig, a bank meghosszabbíthatja ezt az akciót. Erste: havi 400 000 forintos keretösszegig semmilyen díja nincs a belföldi elektronikus átutalásnak a George és George Online díjcsomagokban, de a havi átutalások összege befolyásolja a kedvezményes havi számlavezetési díjat. A George, George Online és minden más díjcsomagokban az 50 000 forintos, vagy az alatti átutalási tranzakciók esetében nem kell pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat fizetni.

havi 400 000 forintos keretösszegig semmilyen díja nincs a belföldi elektronikus átutalásnak a George és George Online díjcsomagokban, de a havi átutalások összege befolyásolja a kedvezményes havi számlavezetési díjat. A George, George Online és minden más díjcsomagokban az 50 000 forintos, vagy az alatti átutalási tranzakciók esetében nem kell pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat fizetni. Gránit Bank: Gránit Bajnok Plusz és Gránit Digitális Plusz díjcsomagokban korlátlanul ingyenesek a belföldi átutalások.

Gránit Bajnok Plusz és Gránit Digitális Plusz díjcsomagokban korlátlanul ingyenesek a belföldi átutalások. K&H Bank : az okos díjcsomagokban – díjcsomagtól függően – a havi első két vagy öt átutalás, tranzakciónként 50 000 forint alatt, teljesen díjmentes, az ezen felüli átutalások első 50 000 forintnyi részére pedig nem kell megfizetni a pénzügyi tranzakciós illetéket.

: az okos díjcsomagokban – díjcsomagtól függően – a havi első két vagy öt átutalás, tranzakciónként 50 000 forint alatt, teljesen díjmentes, az ezen felüli átutalások első 50 000 forintnyi részére pedig nem kell megfizetni a pénzügyi tranzakciós illetéket. MagNet Bank: a HázhozSzámla konstrukcióban bankon belülre és kívülre külön-külön teljesen díjmentes a havi első két eseti átutalás, legfeljebb havi 100 000 – 100 000 forintig. A Csillag és Diamond számlacsomagokban tranzakciónként 100 000 forintig korlátlan számban ingyenes a belföldi átutalás. Az 50 000 forintos, vagy az alatti átutalási tranzakciók esetében nem kell pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat fizetni.

a HázhozSzámla konstrukcióban bankon belülre és kívülre külön-külön teljesen díjmentes a havi első két eseti átutalás, legfeljebb havi 100 000 – 100 000 forintig. A Csillag és Diamond számlacsomagokban tranzakciónként 100 000 forintig korlátlan számban ingyenes a belföldi átutalás. Az 50 000 forintos, vagy az alatti átutalási tranzakciók esetében nem kell pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat fizetni. MBH Bank: az 50 000 forintos, vagy az alatti átutalási tranzakciók esetében 2025. január 1-től nem kell pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat fizetni.

az 50 000 forintos, vagy az alatti átutalási tranzakciók esetében 2025. január 1-től nem kell pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat fizetni. OTP Bank: – akár ingyenes – havidíjért, meghatározott keretösszegig ingyenes átutalást biztosító csomagok választhatók a banknál a Smart és a Bázis számlán is.

– akár ingyenes – havidíjért, meghatározott keretösszegig ingyenes átutalást biztosító csomagok választhatók a banknál a Smart és a Bázis számlán is. Raiffeisen Bank: az Aktív számlán minden elektronikus eseti átutalás díja tranzakciónként 50 000 forintig ingyenes 2025. május 31-ig, a bank meghosszabbíthatja az akciót.

az Aktív számlán minden elektronikus eseti átutalás díja tranzakciónként 50 000 forintig ingyenes 2025. május 31-ig, a bank meghosszabbíthatja az akciót. Revolut Bank: a Magyarországra indított átutalások korlátlanul díjmentesek (a bank eddig nem jelentett be díjváltozást az illeték megemelkedése miatt).

a Magyarországra indított átutalások korlátlanul díjmentesek (a bank eddig nem jelentett be díjváltozást az illeték megemelkedése miatt). UniCredit Bank: a Mobil Aktív Plusz bankszámla esetében korlátlanul ingyenes a belföldi eseti átutalás, ha a tranzakciót mobilapplikációval nyújtja be az ügyfél.

a Mobil Aktív Plusz bankszámla esetében korlátlanul ingyenes a belföldi eseti átutalás, ha a tranzakciót mobilapplikációval nyújtja be az ügyfél. Wise: az 50 000 forintos, vagy az alatti, forint átutalások esetében nem kell semmilyen díjat fizetni a Magyarországra indított tranzakciók esetében.

Korábban felhívtuk rá a figyelmet, hogy a magyar bankpiacon a bankszámlaváltás iránti hajlandóság rendkívül alacsony, ami miatt egyes bankok magas díjakat tartanak fenn, és jelentős profitot termelnek. Sokan a szüleik bankjánál nyitnak számlát tizenévesen, és valamilyen oknál fogva ott is maradnak.

Elég beszédes adat, hogy 2023-ban a bankszektor 840 milliárd forintot szerzett pénzforgalmi Bevételekből.

Idetartoznak az átutalási díjak, kártyás bevételek, számlavezetési díjak és így tovább. Ebből 333 milliárd forintot fizettek be tranzakciós illetékként, vagyis durván 507 milliárd forintnyi bevételük maradt az illetéktől tisztítva.

Érdemes megjegyezni, hogy jelen cikkben csak a tranzakciós illeték növekedése miatti banki díjemelésekről volt szó. Ezen kívül jöhet még egy tavaszi díjemelési hullám, talán máciusban, amelynek az inflációhoz lesz köze, és azzal arányosan alakulhat.

Korábbi cikkünkben rámutattunk, hogy elindult a bankoknál igényelhető munkáshitel is, erről szóló összefoglalónkat a részletekell ide kattintva olvashatja el.

(Borítókép: OTP Bank 2022. április 14-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)