Nagy Márton: 2025-ben 8 százalékkal növekednek majd a bérek

„Rendkívül kiváló szakemberekkel fogok együtt dolgozni a családok és a vállalkozások támogatásáért, eközben a jegybankkal is kiválóan jó együttműködést szeretnénk kialakítani” – fogalmazott Nagy Márton az új csúcsminisztériummal kapcsolatban egyik legfrissebb Facebook-videójában.

Nagy Márton kiemelte, annak ellenére, hogy az elmúlt öt évben három válsággal is szembe kellett néznie a magyar gazdaságnak (a koronavírussal, a háború okozta energiaválsággal, most pedig a német gazdaság válságával), „a magyar családok és a vállalkozások ebben a rendkívül nehéz helyzetben is példásan helytálltak”.

Idén esélyünk van a békére, innen el tudunk rugaszkodni az új, 21 pontos akcióterv segítségével

– húzta alá a miniszter, aki szerint 2025-ben a rendkívül szigorú költségvetési politikával 8 százalékkal növekednek a bérek, az inflációt pedig 3 százalékon tudják majd tartani.

A családokat abban segítjük, hogy több pénzből tudjanak gazdálkodni, a fiatalokat pedig abban, hogy könnyebben juthassanak lakáshoz. A vállalkozásokat pedig abban segítjük, hogy gyorsabban fejlődhessenek. Együtt meg tudjuk csinálni!

– zárta gondolatait Nagy Márton.

Mint arról korábban írtunk, Varga Mihály volt pénzügyminiszter jegybankelnöki kinevezésével a tárcája és a Nemzetgazdasági Minisztérium összeolvad. A Nemzetgazdasági Minisztériumot pedig továbbra is Nagy Márton vezeti majd a jövőben. Azonban ezzel egyértelművé vált, hogy Orbán Viktor Nagy Mártont teszi meg csúcsminiszternek.

„Kell egy Erhard, aki korábban Matolcsy György volt, amíg el nem ment jegybankelnöknek, aki a gazdasági és a költségvetési eszközöket egyszerre kézben tartó gazdasági csúcsminiszter, és ezt a cselekvési programot le tudja vezényelni” – fogalmazott korábban erről Orbán Viktor.