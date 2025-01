A szakértő szerint sem az Ügyfélkapu+, sem a DÁP nem áll készen a startra

Ahogy arról már beszámoltunk, január 16-án megszűnik az Ügyfélkapu és helyét az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) veszi át. Az átállásról mindent összeszedtünk ebben az írásunkban – még egy lépésről lépésre segítséget is az átállás menetéről –, viszont nem mindenki boldog a digitális reformtól, hiszen a könyvelők például, akik a nevünkben járnának el hivatalos ügyekben, nem biztos, hogy be tudnak majd lépni nélkülünk.

Az Indexnek is nyilatkozó adószakértő szerint „dilettáns megoldás született, ami a visszaéléseket egyáltalán nem szünteti meg, hanem legalizálja azokat”.

Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy van ennél sokkal nagyobb probléma is, mégpedig az, hogy

„se az Ügyfélkapu+, se a DÁP nincs kész, ezért ezeket nem lehet kötelezően rányomni a társadalomra”.

Az egyesület szerint a társadalom egy részének képességbeli, egy másik részének akaratbeli problémái vannak az átállással, és erre valószínűleg a fejlesztő IdomSoft Kft. is rájött már, hiszen a kötelező QR-kódos autentikátor mellé már az e-mailt is bevezették mint lehetséges kétfaktoros bejelentkezési opciót. De úgy véli, még ez is kevés, „kellene még az SMS, a kódbeolvasás, a chatszolgáltatáson keresztüli kódmegosztás, vagyis sok módszer még hiányzik, ezért nincs kész”.

Ki fog törni a káosz

Ruszin azt is kifejtette, hogy a probléma nemcsak az, hogy nem tudnak eljárni az ügyfeleik helyett a könyvelők, hiszen a meghatalmazást nem tudják elektronikus úton jóváhagyni, hanem az is, hogy maguk az ügyfelek nem tudnak megküzdeni az új módszerekkel.

Ugye itt kellene a módszerek terén egy hosszú és hasznosan eltöltött átmeneti időszak. Ez most nem történt meg, hanem helyette hirtelen félkész dolgokat próbál rányomni az állam az állampolgárokra

– tette hozzá. Kifejtette, hogy január 15-én éjfélkor túl közeli még lelőni az Ügyfélkaput, legalább 2025 augusztusáig ki kellene tolni a drasztikus lépést, a folyamatos átállás érdekében.

Emellett a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilalkalmazása is hiányos, hiszen a beígért digitális aláírás nem működik rajta. „Az eszem megáll, ilyet nem lehet csinálni” – mondta, hozzátéve, hogy magán a regisztráción is változtatni kellene, mert a jelenlegi módszer túl bonyolult, ezt akik „újságot olvasnak és televíziókészüléket néznek”, nem tudják megcsinálni.

Az egyesület számításai szerint nagyjából másfél millió elektronikus ügyintézésre kötelezett van jelenleg, de ezek egyharmada „nem képes vagy nem alkalmas” ennek a feladatnak eleget tenni, míg van további negyedmillió polgár, aki nem is akar digitális állampolgár lenni.

Tehát komoly probléma van, mert az érintettek felének vagy képességbeli vagy akaratbeli problémái vannak az egész átállással kapcsolatban, és azért van ez így, mert az állam rájuk nyomta ahelyett, hogy együttműködött volna velük

– nyilatkozta.

Véleménye szerint január 16-tól kitör majd a káosz, mert „jelenleg nincs olyan elektronikus aláírás, amit az állam kínálna, és ilyen 2015-ben volt utoljára. Nyolc évvel lőtték vissza az elektronikus ügyintézést. Ezek a rendszerek félkészek, nem szabadna őket kötelezővé tenni” – foglalta össze.