Elektromos átállás: minden jel arra utal, hogy nem eszik olyan forrón a kását

Az elektromos autók elterjedését több tényező is befolyásolja. A fejlesztések költségei és az alapanyagok, például a lítium és a kobalt korlátozott hozzáférhetősége komoly kihívást jelentenek. Emellett a töltőinfrastruktúra kiépítettsége is egyenetlen, különösen a fejlődő régiókban. Bár a tisztán elektromos hajtású járművek népszerűsége továbbra is növekszik, az iparág kezd elmozdulni az egyoldalú technológiától egy sokszínűbb megközelítés felé.

A jövő hajtástechnológiáinak versenye még nyitott. Egyre több szakértő véli úgy, hogy a nyertes nem egyetlen technológia lesz, hanem több megoldás kombinációja.

Az alternatív üzemanyagok – például a szintetikus üzemanyagok és a bioüzemanyagok – nagy potenciált kínálnak a belső égésű motorok továbbéléséhez. Ezek az üzemanyagok lehetővé tehetik a meglévő motorok modernizálását, így hosszabb távon fenntarthatóbbá téve őket. Ezért korai lenne még temetni a belső égésű motorokat, különösen azért, mert ezek a technológiák könnyebben illeszkedhetnek a jelenlegi járműparkhoz.

Az elektromos hajtásláncok terén is megfigyelhetők alternatív fejlesztési irányok. Az úgynevezett Range Extender megoldások – amelyek kis belső égésű motort vagy más energiaforrást alkalmaznak az akkumulátor töltésére menet közben – jelentős előnyöket kínálhatnak.

Ez a technológia csökkentheti a tisztán elektromos járművek legnagyobb hátrányait, mint például a hatótáv korlátozottsága és a töltés hosszadalmas időigénye, miközben fenntarthatóbbá teszi a mobilitást.

A kulcs a technológiai sokszínűség

A magyar autópiac szorosan követi a globális trendeket, de bizonyos regionális sajátosságok miatt a belső égésű motorok itt várhatóan tovább maradhatnak meghatározóak. Ugyanakkor az ország erőteljes beszállítói szerepe a nemzetközi autóiparban lehetőséget nyújt arra, hogy a technológiaváltás kulcsszereplőjévé váljon, különösen az innovációk tesztelése és bevezetése terén.

Összességében az autóipar jövője a rugalmasságon és a technológiai sokszínűségen múlik. Az elektromos autók továbbra is fontos szerepet játszanak, de a valódi áttörés kulcsa az lesz, hogy az iparág képes-e integrálni az alternatív hajtástechnológiákat, alkalmazkodva a változó körülményekhez és igényekhez. A következő évek várhatóan izgalmas fejlődést és jelentős átrendeződéseket hoznak a piacon.

Személyautó

A személyautók regisztrációjának száma jelentős növekedést mutatott 2024-ben az előző évhez képest. Az év első felében összesen 63 344 autót regisztráltak, szemben a 2023-ban regisztrált 56 594 autóval. A harmadik negyedév kivételével egész évben növekedett a piac, így összességében 12,9 százalékkal több új autó került az utakra 2024-ben, mint 2023-ban. Ezek az adatok egyértelműen jelzik, hogy a 2024-es év erőteljesen indult a gépjárműpiacon, köszönhetően az ellátási láncok javulásának és a csökkenő kamatoknak, amelyek elősegítették az új autók piacának fellendülését.

Ami a szegmenseket illeti, a SUV-mánia nem múlik, ahogy egész Európában, nálunk is toronymagasan a városi terepjárók a legnépszerűbbek. A B-SUV kategória adja a regisztrált autók közel negyedét, második helyen, nem sokkal lemaradva találjuk a C-SUV szegmenst, míg a harmadik helyet a C alsó-közép kategória szerezte meg. Összességében a különböző SUV-szegmensek a regisztrált autók felénél is többet szereztek meg.

Elmondhatjuk, hogy a személyautók piaca jelentős növekedést mutatott 2024-ben, csaknem 13 százalékkal több személyautót regisztráltak Magyarországon, mint 2023-ban.

Rendkívüli növekedést az elektromos autók terén láthatunk, 47,8 százalékkal több autót regisztráltak Magyarországon, mint 2023-ban, amiben minden bizonnyal szerepe van a megújult elektromosautó-támogatásnak és az egyre több megjelenő elektromos modellnek.

Bár a növekedés jelentős, a regisztrált új autók mindössze 7 százaléka volt elektromos, ami európai vagy globális összehasonlításban továbbra is igen alacsonynak számít, de a régiónkat tekintve átlagosnak mondható.

2024-es forgalomba helyezés Változás az előző évhez képest (százalék) 2024-es kivonás utáni piac Változás az előző évhez képest (százalék) Személyautó 121 607 12,9 104 505 8,8 Elektromos 8570 47,8 - - Plug-in hibrid 5695 2,7 - - Kishasznosgépjármű 24 773 19,4 18 691 2,4

Forrás: MGE

Kishaszonjármű

A kishaszongépjárművek regisztrációjának száma jelentős növekedést mutatott 2024-ben az előző évhez képest. Összesen 24 772 darab kishaszongépjárművet regisztráltak tavaly, szemben a 2023-ban regisztrált 20 744 darabbal. A kishaszonjárművek piaca minden negyedévben felülmúlta az egy évvel korábbi azonos időszakot, különösen a második negyedév volt erős idén.

Ami a szegmenseket illeti, a nagy áruszállítók a legnépszerűbbek a vállalkozások körében, a piac 35,45 százalékát adták ezek a járművek. Őket követik a pick-up modellek 21,42 százalékkal, és nem sokkal maradtak le a közepes áruszállítók 20,48 százalékos piaci részesedéssel.

Nagyhaszonjármű, autóbusz, közúti pótkocsi

A 2024-es évben Magyarországon 5 281 nagyhaszonjárművet helyeztek forgalomba, ami 16,5 százalékos csökkenést jelent 2023-hoz képest. A visszaesés legfőbb oka a gazdasági bizonytalanság és az emelkedett költségek. A magas üzemanyag- és energiaárak, valamint a drága finanszírozási lehetőségek miatt a vállalatok inkább a meglévő járművek fenntartására összpontosítottak, mintsem újakat vásároljanak. A magas költségek és a nehéz gazdasági helyzet miatt sok cég elhalasztotta vagy csökkentette a flotta megújítását.

2024-es forgalomba helyezés Változás az előző évhez képest (százalék) Nagyhaszonjármű 5281 -16,5 Autóbusz 416 -50,4 Közúti pótkocsi 3028 -17,0

Forrás: MGE

A forgalomba helyezett autóbuszok száma 416 volt, ami 50,4 százalékos visszaesést jelentett. Az autóbuszok piacán tapasztalt csökkenést elsősorban szintén az elmaradt beszerzések okozzák, valamint az aránylag magas bázis, amit a 2023-as év jelentett.

A közúti nehéz pótkocsik forgalma 3 028 darabra csökkent, ami 17 százalékos visszaesést jelent. A közúti pótkocsik piaca természetesen követi a nagyhaszonjárműveket, így a csökkenés természetes velejárója a nagyhaszonjárművek iránti kereslet visszaesésének.

Motorkerékpár

A motorkerékpárok piaca hosszú ideje pozitív trendet mutat, és ez 2024-ben sem volt másképp. Csaknem nyolcezer darab motorkerékpárt regisztráltak 2024 során, ami 22 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az idei 22 százalékos emelkedés az eddigi várakozásokat túlteljesítette, köszönhetően részben az emissziós normák változása miatti többlet-forgalombahelyezéseknek.

Használt autók

Ami a használt autókat illeti, 5 százalékkal növekedett a személyautók regisztrációja. 2024-ben több új személyautót regisztráltak, mint használtat, ami azt jelenti, hogy 2023 után 2024-ben is több új autó került a magyar utakra, mint használt. Ez különösen pozitív fejlemény, ha figyelembe vesszük, hogy a magyar gépjárműpark kifejezetten idős autókból áll, ugyanis az átlagos magyar autó közel 16 éves.

2024-es forgalomba helyezés Változás az előző évhez képest (százalék) Személyautó 110 960 5,0 Kishaszongépjármű 8490 -7,1

Előrejelzés

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete minden évben elkészíti becslését a következő év várható forgalombahelyezési adatairól.

2025-re egyesületünk a piac idei teljesítményével megegyező eredményre számít a gépjármű-kategóriák döntő többségében.

Az MGE minimális növekedésre számít az elektromos autók területén, köszönhetően az állami ösztönzők 2024-es megjelenésének.

A motorkerékpárok piacán legalább 5 százalékos bővülést prognosztizálnak.

Szegmens Forgalomba helyezés (darab) Személyautó 121 607 Elektromos autó 9000 Kishaszonjármű 24 772 Nagyhaszonjármű 5281 Autóbusz 416 Közúti pótkocsi 3028 Motorkerékpár 8400

Forrás: MGE

(Borítókép: Mario Gutiérrez / Getty Images)