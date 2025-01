Felfoghatatlan összeget pumpál a Microsoft a mesterséges intelligenciába

Hatalmas összeget, forintban számolva több mint 32 ezer milliárd forintot fektet be a Microsoft mesterséges intelligencia fejlesztését támogató projektekbe. Az amerikai vállalat invesztíciójának szándéka egyértelmű: vezető szerepet kíván betölteni a globális AI-versenyben.

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Microsoft a mesterséges intelligencia (AI) fejlesztésének területén. A vállalat bejelentette, hogy a 2025-ös pénzügyi évben 80 milliárd dollárt (mai árfolyamon több mint 32 ezer milliárd forintot) fektet be adatközpontok fejlesztésébe, amelyek elsődleges célja a mesterséges intelligencia modellek betanítása és az AI-alapú felhőszolgáltatások biztosítása lesz.

A beruházás stratégiai jelentőségét mutatja, hogy ennek több mint fele az Egyesült Államokban valósul meg – írja a Reuters.

A bejelentés időzítése nem véletlen, hiszen a mesterséges intelligencia iránti érdeklődés exponenciálisan megnövekedett az OpenAI 2022-es ChatGPT projektjének elindítása óta. A modern AI rendszerek működtetése rendkívül nagy számítási kapacitást igényel, ami csak speciálisan kialakított adatközpontokban valósítható meg, ahol több ezer chip összekapcsolásával érhető el a szükséges teljesítmény.

A Microsoft különösen erős pozíciót szerzett ezen a területen, mivel az OpenAI elsődleges támogatójaként kizárólagos partneri kapcsolatot alakított ki a vezető AI chatbot fejlesztővel.

A pénzügyi elemzők előrejelzései szerint a Microsoft teljes tőkekiadása a 2025-ös pénzügyi évben elérheti a 84,24 milliárd dollárt, beleértve a tőkelízingeket is. A vállalat már most is jelentős összegeket fordít erre a területre, amit jól mutat, hogy a 2025-ös pénzügyi év első negyedévében a tőkekiadások 5,3 százalékkal, 20 milliárd dollárra növekedtek.

Az Egyesült Államok továbbra is vezető szerepet tölt be a globális AI-versenyben. Ezt a pozíciót a jelentős magántőkebefektetések és az amerikai vállalatok – a dinamikus startupok és a nagy múltú technológiai cégek egyaránt – folyamatos innovációi biztosítják

– emelte ki Brad Smith, a Microsoft ügyvezető alelnöke.

Ez a kiemelkedő méretű beruházás egyértelműen jelzi a Microsoft elköteleződését az AI technológia fejlesztése mellett, valamint azt a szándékot, hogy az Egyesült Államok megőrizze vezető szerepét a globális technológiai versenyben. A vállalat stratégiája nemcsak a saját pozícióját erősíti, hanem az egész amerikai technológiai szektor versenyképességét is jelentősen növeli.