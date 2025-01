Nincs kérdés, az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár alkalmazás január 16-tól elindul, viszont a felhasználók visszajelzései alapján folyamatosak a problémák a regisztrációval és az azonosítással is. Emellett egy adószakértő azt is elmondta, hogy az unió rendelete nem pontosan úgy szól, ahogy azt a fejlesztők értelmezik, ezért meg is van az egyszerű és működő megoldása a problémákra. Csak egyelőre senkit nem érdekel.