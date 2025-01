Válaszolt az Ügyfélkapu+ és a DÁP fejlesztője: Az átállás nem vita tárgya

Az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár alkalmazás fejlesztője, az IdomSoft Kft. szerint a január 16-ai átállás nem vita tárgya, hiszen az egyfaktoros azonosítás már nem felel meg az európai sztenderdeknek, míg az új bejelentkezési módszerek sokkal biztonságosabbak lesznek. Elmondásuk szerint mindkét rendszerben tökéletesen működik a regisztráció és az azonosítás, viszont a funkciókat valóban folyamatosan fejlesztik. Emellett a könyvelőket is megnyugtatták: működni fog a rendszer.

Ahogy arról többször is beszámoltunk, az Ügyfélkapu január 16-ával megszűnik, és helyét az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár alkalmazás veszi át, a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) részeként.

A könyvelők azonban eléggé aggódnak, hogy ez a változás mennyiben módosítja majd a munkájukat, amikor az ügyfeleik nevében járnának el, de esetleg nem tudnak majd belépni a fokozott biztonsági intézkedések miatt. Emellett Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke szerint mindkét rendszer hiányosan működik, egyik sem áll készen az éles bevetésre, ráadásul a magyar emberek egy része nem tud, egy másik része pedig nem akar részt venni a digitális reformban.

A témában írt pénteki cikkünk megjelenése után az alkalmazást és a portált fejlesztő IdomSoft Kft. azt a tájékoztatást küldte, hogy „az egyfaktoros Ügyfélkapu szolgáltatás már nem felel meg az európai uniós szabályozás azonosításra vonatkozó rendelkezéseinek, ezért 2025. január 16-tól már nem lesz használható – ahogy az uniós tagállamok döntő részében nem is működnek már egyfaktoros azonosítási megoldások a közigazgatásban”.

A biztonsági okokból szükséges változtatás nem lehet kérdés tárgya, hiszen az internetes csalások csak Magyarországon milliárdos nagyságrendű károkat okoznak évente

– írták, hozzátéve, hogy az Ügyfélkapu+ és a DÁP sokkal szigorúbb és biztonságosabb bejelentkezési lehetőségekkel rendelkeznek.

Csak lehetőség, nem kötelező

Ruszin azon megállapítására, hogy egyik program sem áll még készen az indításra, a fejlesztő azt közölte, hogy „a szoftverfejlesztésben megszokott, hogy a szolgáltatások funkcionalitása folyamatosan bővül, de fontos hangsúlyozni, hogy az azonosítási funkció mindkét esetben hibátlanul működik”. Kifejtették, hogy az Ügyfélkapu+ már 2022 szeptembere óta elérhető, és a DÁP-regisztrációt 2024 szeptembere óta elvégezheti bárki, ráadásul a Digitális Állampolgár alkalmazás egy nagyobb ívű program része (ez a DÁP), amelyet az EU-val közösen fejlesztenek.

A regisztráció lehetősége mindkét esetben továbbra is adott, ezt az interneten keresztül is megtehetik az állampolgárok, de a személyes ügyintézést preferálók a kormányablakokhoz is fordulhatnak, az ügyintézők készséggel segítenek bármilyen kérdés kapcsán

– reagálta le Ruszin azon kijelentéseit a cég, hogy az emberek egy része képességei, másik része akarata okán nem tudja regisztrálni magát a rendszerekbe.

Kifejtették azt is, hogy a könyvelők és könyvelőirodák számára is minden adott az átálláshoz, rendelkezésre állnak a jogszerű és biztonságos alternatívák – csak egyelőre ezekről még a könyvelők nem tudnak, Ruszin Zsolt megszólalása szerint. Pedig 2024 novemberében a NAV Nemzeti Adókonzultáció előadásán ezt a cég ismertette a tájékoztatás szerint, és itt elérhető online is.

Az IdomSoft szerint a digitális aláírás funkciója is éles már a DÁP-ban, viszont a felhasználók fokozatosan kapnak hozzáférést a funkcióhoz – „más, hasonló jelentőségű szolgáltatások gyakorlatának megfelelően”.

Végül kiemelték, hogy a DÁP nem kötelező, a személyes ügyintézés továbbra sem szűnik meg mint alternatíva.