Orbán Viktor autójában csak gázpedál van, ám Matolcsy Györgyék megtalálták a féket

Három nagyberuházás is löki a kormány várakozásai szerint az általa várt 2025-ös magyar gazdasági fellendülést. A BMW-, a CATL-, valamint a BYD-egységek idei beindulása valóban lökhet a GDP-adatokon, ám a Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint a megtermelt profit jelentős része, valamint a munkajövedelmek egy hányada is külföldi szereplőkhöz kerülhet.

Maga Orbán Viktor miniszterelnök deklarálta, hogy a 2025-ös gazdasági fellendülés egyik pilléreként tekint az olyan nagyberuházások termőre fordulására, mint a debreceni BMW-, valamint CATL-gyár, továbbá a szegedi BYD-egység.

Ahogy arra azonban a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentésében rámutatott: e három beruházás várhatóan 0,6 százalékponttal növeli a GDP-t 2025-ben, míg 2026-ban további 0,8 százalékponttal járulhatnak hozzá a gazdasági bővüléshez. Ugyanakkor a hozzáadott érték jelentős része külföldi szereplőknél fog realizálódni.

Jelentős bővülés a foglalkoztatás és a GDP terén

A foglalkoztatottság tekintetében jelentős bővülést hozhat a három új létesítmény. 2025-ben körülbelül 7300 új munkahelyet teremt, és ez a szám folyamatosan növekszik majd: 2026-ra várhatóan meghaladja a 15 ezret, 2029-re pedig elérheti a 24 ezer főt – említi meg a hvg.hu. Ugyanakkor az MNB arra is felhívja a figyelmet, hogy országos szinten a foglalkoztatottság alakulása kevésbé optimista képet mutat. A legjobb esetben is csak 4700 fővel nőhet a dolgozók száma 2025-ben, míg a legrosszabb forgatókönyv szerint akár 14 ezer fős csökkenés is bekövetkezhet, főként a demográfiai folyamatok hatására.

A beruházások GDP-re gyakorolt hatása várhatóan számottevő lesz. A három üzem és beszállítói hálózatuk 2025-ben 0,6 százalékponttal, 2026-ban pedig már 0,8 százalékponttal járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez. Hosszabb távon, 2030-ra a három gyár közvetlenül a magyar GDP 1,4 százalékát fogja előállítani, beszállítóikkal együtt pedig ez az arány elérheti a 2,3 százalékot.

Összességében tehát a három szóban forgó gigaberuházás valóban nagyot lökhetne a magyar gazdaság teljesítményén, és hozzájárulhatna a kormányzati kommunikációban gazdasági sikerekkel kecsegtető 2025-ös évhez. Az MNB azonban óvatosságra int. A jegybank elemzése szerint a várható gazdasági előnyök egy része nem feltétlenül jelenik meg közvetlenül a magyar gazdaságban.

A megtermelt profit jelentős része, valamint a munkajövedelmek egy hányada is külföldi szereplőkhöz kerülhet.

A beruházások jelenlegi állását tekintve: a BMW gyárának építése 2023 novemberében befejeződött, bár a tervezett évi 150 ezres kapacitás elérése fokozatosan, a piaci kereslet függvényében történik majd. A CATL üzemében már 2024 szeptemberében megindult a modulgyártás, és 2025 nyarára várhatóan ezer főt foglalkoztatnak majd. A BYD pedig, amely évi 300 ezer autó gyártását tervezi, már megkezdte a munkaerő toborzását.

Ráadásul az Index információi szerint utóbbi beruházásnál „az utolsó csavarig, mindent Kínából hoznak, még az építkezéshez szükséges munkaerőt is”, a gyártás kezdetére pedig optimista forgatókönyvek szerint is legkorábban 2025 végén kerülhet sor.