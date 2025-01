Íme a világ tíz legbefolyásosabb városa, Dubaj is a listán

A Global Power City Indexet a japán Mori Memorial Foundation vezeti. Hat szempont alapján mérik össze a világ legnagyobb, legnépesebb, legbefolyásosabb, mintegy ötven városát, majd évről évre listába szedik ezeket. A hat szempont a gazdasági erő, a kutatás-fejlesztés, a kulturális interakció, az élhetőség, a környezet és az elérhetőség.

Ezáltal azt igyekszik meghatározni az alapítvány, hogy melyik város milyen mértékben járul hozzá a globális rendszerekhez, továbbá milyen mértékben lehetnek csábítóak a tehetséges fiatalok számára, akik le akarnának telepedni ott, vagy hosszabb ideig munkálkodni egy pörgő nagyvárosban.

A top 10-ből idén Dubaj nem esett ki. Az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városa immáron második éve áll a nyolcadik helyen. Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, Dubaj koronahercege a Gulf Today szerint úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban:

Dubaj továbbra is a lehetőségek újradefiniálásán van az innováció, a fenntarthatóság és a tehetséggondozás terén. A város megteremtette a világ egyik legjobb környezetét az üzlet virágzásához, a kreatív ötletek megvalósításához, és megadta az embereknek, hogy felismerjék a bennük rejlő lehetőségeket, miközben kivételes életminőséget élveznek. Ez az eredmény nemcsak a jövőbe látó vezetést tükrözi, hanem számtalan olyan személy együttes összefogását is, akik osztoznak a kiválóság iránti elkötelezettségben.

A herceg szerint a város sikerének egyik kulcsa a világszintű infrastruktúra, valamint a rugalmas és progresszív jogszabályi keretek, aminek célja, hogy elősegítse az innovációt és alkalmazkodjon a változó globális trendekhez. A GPCI adatai szerint Dubaj jelenleg a nyolcadik helyen áll a világ nagyvárosainak ranglistáján.

A top 10-be nagy visszatérő volt 2024-ben Madrid, ami jelenleg a tizedik helyet birtokolja.

Továbbra is tartja első helyét, ráadásul toronymagasan vezet London, némileg pedig el is húzott a tavalyihoz képest a második helyezett New Yorktól. A harmadik helyezett Tokió idén nem tudott nagyban fejlődni a tavalyi szintjéhez képest, így egyre jobban megközelíti a negyedik helyezett Párizs.

A teljes 10-es lista a következő: