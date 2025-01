Az amerikaiak feketelistájára került a debreceni akkugyárat építő cég

Az Egyesült Államok védelmi minisztériumának listájára felkerült a debreceni akkumulátorgyárat építő CATL is – számolt be a Portfolio a Pentagon által hétfőn közzétett dokumentumra hivatkozva. A listán azok a cégek szerepelnek, amelyeket

a kínai hadsereggel való együttműködéssel gyanúsítanak.

Mint arra a lap emlékeztet, a „Section 1260H lista” néven ismert jegyzék már 134 vállalatot tartalmaz. Ha egy cég felkerül a listára, az nem jelenti még szankciók kivetését az érintett cégekre, de a Pentagonnal kapcsolatban álló szervezeteknek megtiltják a velük folytatott üzletelést, és az összes amerikai vállalat számára figyelmeztetést jelent. Megjegyezték azt is, hogy a legtöbb céget, amely felkerült a listára, idővel export- és egyéb korlátozások alá vonták.

A CATL a megjelölést tévedésnek nevezte, és kijelentette, hogy „nem folytat semmilyen katonai vonatkozású tevékenységet”. A listára felkerült továbbá a Tencent Holdings is, amely többek között a WeChat kínai üzenetküldő alkalmazás anyavállalata. A cég szintén hibának nevezte a megjelölést.

Nem vagyunk katonai vállalat vagy beszállító. A szankciókkal vagy exportellenőrzésekkel ellentétben ez a listára kerülés nincs hatással az üzletmenetünkre

– közölte a Tencent.

Mint megírtuk, a CATL magyarországi üzemében már 2024 szeptemberében megindult a modulgyártás, és 2025 nyarára várhatóan ezer főt foglalkoztatnak majd. Arról is beszámoltunk, hogy három nagyberuházás is löki a kormány várakozásai szerint az általa várt 2025-ös magyar gazdasági fellendülést. A CATL mellett a BMW-, valamint a BYD-egységek idei beindulása valóban lökhet a GDP-adatokon, ám a Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint a megtermelt profit jelentős része, valamint a munkajövedelmek egy hányada is külföldi szereplőkhöz kerülhet.