Tovább nyögi a kínai valuta Donald Trump fenyegetését

Csaknem másfél éves mélypontra zuhant be a kínai jüan értéke az amerikai dollárhoz képest két héttel Donald Trump elnöki hivatalba lépése előtt. Mióta november elején Trump megnyerte az elnökválasztást az Egyesült Államokban, a kínai fizetőeszköz megállíthatatlanul zuhan a mélybe.

A kínai valuta 16 hónapos mélypontra esett hétfőn, annak ellenére, hogy a központi bank és a tőzsdék igyekeztek csillapítani a befektetők aggodalmát a Donald Trump leendő elnöksége alatt fenyegető amerikai vámok miatt. A szigorúan ellenőrzött jüan dolláronként 7,3301-et ért el, ami 2023 szeptembere óta a leggyengébb szint. Azóta, hogy Trump megnyerte az amerikai választásokat, és masszív vámokat ígért a kínai importra, rutinszerűen többhavi mélypontokat ér el a kínai fizetőeszköz.

A The Guardian elemzése szerint két héttel Donald Trump beiktatása előtt a kínai importra kivetendő magas vámok várakozásai megzavarták a helyi piacokat, ami a szárazföldi kötvényhozamok csökkenését és a részvények destabilizálódását eredményezte. Ez tovább táplálta az amúgy is ideges piacot, amely aggódik az ország folyamatos gazdasági problémái miatt, amelyek tőkekiáramlást indítottak el. Válaszul a tőzsdék a múlt héten több nagy befektetési alapot is arra kértek, korlátozzák a részvényeladásaikat, hogy a piacot magasabb szinten tartsák.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Donald Trump tanácsadói olyan vámtervezeteket vizsgálnak, amelyek minden országra vonatkoznának, de csak a kritikus importra lennének érvényesek. Erre azért lenne szükség, mert felmerült annak a lehetősége is, hogy Kína például Mexikót használná kapuként az Egyesült Államokba az exportálni kívánt termékeinek.

Első hivatali ideje alatt Donald Trump több mint 360 milliárd dollár értékű kínai árura vetett ki vámokat, különösen az acélra és az alumíniumra. Kereskedelmi fenyegetései nagyrészt Pekingre irányultak, de megzavarták a globális kereskedelmet, és komoly feszültségeket váltottak ki Amerika geopolitikai szövetségeseivel.