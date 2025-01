Míg Orbán Viktor nyaral, a kormány 2,5 milliárd euró mozgatásáról döntött

A napokban derült ki, hogy a kormányfő Indiába utazott egy nyaralásra, ahonnan csak január közepén tér vissza. Ennek ellenére az Államadósság Kezelő Központ nagy érdeklődés mellett bonyolított le sikeres eurókötvény-kibocsátást. A tranzakció keretében összesen 2,5 milliárd euró értékben keltek el magyar devizakötvények, amelyből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény volt – tájékoztatott erről kedden a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ugyanakkor fontos kiemelni:

A magyar államadósság devizaaránya a kibocsátással együtt 2025 végén továbbra is a 30 százalékos sáv alatt marad.

A gazdasági tárca tájékoztatása szerint a kötvények iránt kiemelkedő, négyszeres volt a befektetői érdeklődés. Az 1,5 milliárd eurónyi 10 éves kötvény kamata 4,5 százalékvolt, míg az 1 milliárd eurónyi 15 éves zöld kötvény kamata 4,875 százalék. Az eurókötvényeket az eredeti árindikációnál 0,35 százalékponttal kedvezőbben sikerült árazni, a megfigyelhető piaci szintek közelében, úgynevezett új kibocsátási prémium nélkül.

Mutatjuk a részleteket

A kormány szerint a jelentős érdeklődés és az előzetesen vártnál kedvezőbb kamatszint azt mutatja, Magyarország és a magyar gazdaság iránt továbbra is erős a nemzetközi bizalom, az államháztartás helyzete stabil, az állami működés finanszírozása megfelelően biztosított. Ezt a bizalmat szerintük a hitelminősítők legutóbbi döntései is igazolták: Magyarország úgy kezdi a 2025-ös évet is, hogy a három legnagyobb hitelminősítő továbbra is egyöntetűen befektetésre ajánlja hazánkat.

A kötvénykibocsátásból befolyó összeg a 2025-ös békeköltségvetéssel összhangban a családok és a vállalkozások érdekében kerül felhasználásra, a zöld kötvényből befolyt összeget a kibocsátó a központi költségvetés egyes zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására fogja fordítani

– zárta tájékoztatását a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Korábban VG arról írt, hogy a Bloomberg információi alapján, hogy a 10 éves, fix kamatozású, 2034. június 16-án lejáró eurós kötvényeket dobnak majd piacra, melyből általános kiadásokat finanszíroznak, éves kamatfizetéssel. Illetve 15 éves, fix kamatozású, 2040. március 22-én lejáró zöld eurós kötvényeket bocsát majd ki az ÁKK éves kamatfizetéssel, a befolyt összegből pedig zöldkiadásokat finanszíroz az államháztartás. Úgy tudni, hogy

A kötvények a Baa2/BBB–/BBB-es adósbesorolás mellett kerültek A piacra január 14-i elszámolással.

A kibocsátásra a londoni tőzsdén került sor, a Citi, a Deutsche Bank, az Erste, az ING és a Raiffeisen Bank közreműködésével. A 10 éves kötvény a mid-swap hozamok felett 240 bázispontos prémiummal, míg a 15 éves 270 pontos felárral kerülhettek a piacra.