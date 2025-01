Németország és Trump átrajzolhat mindent a kormány várakozásaiban

2024 novemberében a feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesett a termelés volumene. Mindössze három alágban nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. Az ipari termelés az év első tizenegy hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt, mint 2023 azonos időszakában.

novemberében az ipari termelés volumene 2,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól és Az ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 1,6 százalékkal csökkent.

A szeptemberi visszaesés után októberben javult az összkép a magyar iparban, de ahogy korábban Virovácz Péter az ING elemzője felhívta erre a figyelmet, egy fecske még nem csinál nyarat. Tekintettel arra, hogy a magyar gazdaság elsősorban az európai, azon belül is a német termelési láncoknak van leginkább kiszolgáltatva, itt már kevesebb a jó hír.

Korábban a német ipari adatok komoly negatív meglepetéseket okoztak. Ráadásul az elmúlt időszak autóipari és beszállítói gyárbezárási és elbocsátási hulláma sem kecsegtet pozitív jövőképpel rövid távon.

Mindezek alapján előre tekintve a külső keresletben jelenlévő strukturális problémák és a jövő évre vonatkozó mérsékelt fellendülési várakozások továbbra is fennállnak, az ING vezető elemzője korábban azt is kiemelte, hogy részben az új Trump elnökség világkereskedelemre gyakorolt várható negatív hatása miatt is.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az adatokkal kapcsolatban kiemelte, hogy a hazai ipar teljesítményét külső tényezők húzzák vissza: a magyar gazdaság nem tudja magát függetleníteni Németország politikai és gazdasági válságának – elsősorben az autóiparon keresztül érkező – negatív hatásásaitól.

Ugyanakkor pozitívumként értékelhető, hogy egyre többen szorgalmazzák az elektromos autózás Uniós szintű támogatását, köztük Olaf Scholz német kancellár, és Markus Söder bajor miniszterelnök.

Nagy Mártonék szerint a magyar gazdaság fundamentumai stabilak és jól teljesítenek: 4,7 millióan dolgoznak, miközben 2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére emelkedett.

Több mint egy éve folyamatosan nőnek a reálbérek és dinamikusan bővül a kiskereskedelmi forgalom. Mindezek mellett tavaly a hazai turizmus is egyre kiemelkedőbb teljesítményt nyújtott. 2024 első 11 hónapjában 10,7 százalékkal több vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, mint 2023 azonos időszakában, míg a vendégéjszakák száma 5,6 százalékkal nőtt – összegezte a gazdasági minisztérium.