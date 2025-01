Óbudán vett éttermet a Mészáros Csoport

Újabb étteremmel bővíti vendéglátóipari portfólióját a Mészáros Csoport, miután az érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. tulajdonába került a Monyó Holding Kft., valamint annak leányvállalata, a Pastrami Kft., amely az azonos nevű óbudai éttermet üzemelteti − közölte a cégcsoport pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az akvizíció elsődleges célja a 2009 óta létező brand megőrzése, a vendéglátóipari egység modernizálása, fejlesztése, hosszú távú működtetése. A közleményben ismertették, hogy a tranzakciónak köszönhetően a Talentis Group Zrt. 100 százalékos tulajdonosa lett a Monyó Holding Kft.-nek, amely a Pastrami étterem helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosa, és a bérleti szerződés alapján biztosítja az étterem számára az ingatlan használatát. A vendéglátóipari egységet üzemeltető, valamint a vendéglátáshoz kapcsolódó berendezéseket, eszközöket birtokló Pastrami Kft. is a Mészáros Csoport érdekeltségébe került.

Kiemelték, az ismert, nagy hagyományokkal rendelkező étterem gasztronómiai színvonala, családbarát koncepciója illeszkedik a több étteremmel is rendelkező Mészáros Csoport üzleti portfóliójába. Ugyanakkor a Pastrami étteremnek is szembesülnie kellett a Covid-járvány negatív utóhatásaival, valamint a háború miatt megemelkedett energiaárakkal, emiatt évek óta veszteséges. Az új tőkeerős tulajdonos megjelenése, a cégcsoporton belüli szinergiák kihasználása biztosítani tudja a vállalkozás stabilitását, eredményességét, további fejlődését és a munkahelyek megőrzését − közölték.

Újítások is várhatóak a vendéglátóegységben

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa a közleményben kifejtette, a Pastrami étterem akvizíciójával olyan jó hírű vendéglátóegység került a portfóliójukba, amely több mint 15 éve gazdagítja Óbuda gasztronómiai kultúráját. Az étterem a tradíciók és a modern konyhaművészet ötvözésére épít, miközben kiváló minőséget képvisel.

Stratégiai cél az értékmegőrzés, valamint a legmagasabb szintű vendégélmény biztosítása mellett olyan fejlesztések és beruházások megvalósítása, amelyek során az étterem mind eszközeiben, mind kínálatában és működésében a mostani trendeknek megfelelően újulhat meg. Terveik megvalósításában a továbbiakban is számítanak az itt dolgozók magas szintű szakmai tudására.

A Pastrami 2009 januárja óta rendelkezik működési engedéllyel, hazai és nemzetközi bisztrókínálatot nyújt a vendégeknek. Az étterem a pastrami nevű közép-európai eredetű New York-i szendvicsről kapta a nevét, ez az ételkülönlegesség a nyitás óta folyamatosan szerepel a kínálatban. A szendvics alapját képező pastramihús előállításának teljes technológiai folyamata − pácolás, szárítás, meleg füstölés és párolás − a saját konyhán történik, ahol éves szinten mintegy 600-800 kilogramm pastramihúst állítanak elő.

A tágas terekkel rendelkező étterem családbarát hely, gyermeksarokkal rendelkezik, és kutyával is látogatható. Az étterem a napi á la carte rendszerű kiszolgáláson túl rendezvényeket is lebonyolít, cateringszolgáltatásokat is nyújt, a nyári szünet alatt pedig a környéken szervezett táborokban részt vevő gyermekeknek kínál ebédet. Ételeik az egyik ételfutár-társaságon keresztül házhoz is rendelhetők − tájékoztatott a Mészáros Csoport közleményében.