SZÉP-kártyával rohamozhatják meg a magyarok a bútorboltokat

2025. január 1-től már lakásfelújításra is fel lehet használni a SZÉP-kártyán lévő egyenleg felét, vagyis bútoráruházakban, barkácsboltokban is vásárolhatnak ebből a munkavállalók, és már meg is vannak az első üzletek, ahol fizethetnek ezzel a lehetőséggel a magyarok.

Január elsejétől megnyílt a lehetőség arra, hogy a SZÉP-kártyákon összegyűlt pénz felét lakásfelújításra is elkölthessék a magyarok. Ez azt jelenti, hogy a kedvezményes juttatásból a munkavállalók most már vásárolhatnak bútoráruházakban, barkácsboltokban vagy építőanyagot, szőnyeget, egyes iparcikkeket árusító üzletekben is.

Azonban csak olyan üzletekben van erre lehetőség, amelyek felkerültek a hivatalos listára. Az OTP és az MBH Bank már tavaly karácsony előtt elindította a szerződéskötési lehetőséget az új lehetőségben érintett kereskedők számára, és a K&H-hoz is folyamatosan érkeznek be az új szerződések január 1-től. Így az elfogadóhelyek listája folyamatosan bővül.

Jelenleg több kisebb üzlet mellett lehet fizetni SZÉP-kártyával az OBI-ban, a Diegónál és az RS Bútor üzleteiben is – írja a Bank360.hu. Azok, akik felmennek a SZÉP-kártya-kibocsátó bankok oldalára, az elfogadóhelyek között szép számmal találnak több kisebb kereskedőt is vidéken és a fővárosban egyaránt. Az OTP-vel például január első hetére már csaknem 50 kereskedő szerződött kártyaelfogadásra ilyen termékek vásárlásához. Az elfogadóhelyek között a kártyakibocsátó oldalainak keresőjében válogathatunk, és itt le is tudjuk ellenőrizni egyenlegünket.

A jogszabály értelmében a SZÉP-kártyákon eddig felhalmozott összeg felét fordíthatják a magyarok lakásfelújításra, valamint az idén ezenfelül beérkező juttatásokat. Bár felújítási munkákra nem lehet használni a kártyán lévő pénzt, viszont nagyon tág határok között lehet belőle termékeket vásárolni. A jogszabály felsorolása alapján az alábbi kereskedelmi tevékenységeket folytató boltok fogadhatnak el SZÉP-kártyát 2025-ben ilyen célra:

vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem (TEÁOR’25 47.52., kivéve a szaunák, úszó- és masszázsmedencék kiskereskedelmét) bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR’25 47.55-ből a bútorok, világítástechnikai eszközök értékesítése) iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem (TEÁOR’25 47.12., kivéve ruházati cikkek, kozmetikumok, ékszerek, játékok, sportcikkek) szőnyeg-; fal-, padlóburkoló-kiskereskedelem (TEÁOR’25 47.53-ból a fal- és padlóburkolatok kiskereskedelme)

A szabályozások betartása a vásárlókon és a kereskedőkön múlik

A Bank360.hu szakértői szerint a vonzó vásárlási lehetőség korlátainak betartása nem lesz egyszerű feladat a kártyabirtokosok számára. Egyelőre kérdéses, hogyan oldják meg technikailag a kereskedők és a kártyakibocsátók, hogy az ügyfelek valóban csak a jogszabályban megengedett árukat vásárolhassák meg a kártyával, és ne költsenek többet az egyenlegük felénél.

Ennek a szabálynak a betartása a munkavállalók felelőssége, nem fogjuk technikailag korlátozni vagy ellenőrizni, hogy a költéseik meghaladták-e a szabályban rögzítetteket. Azzal fogjuk segíteni kártyabirtokosainkat, hogy néhány héten belül kialakítunk egy felületet az ügyfélportálunkon, ahol a regisztrált ügyfeleink bármikor megnézhetik, hogy aktuálisan mekkora összeget költhetnek lakásfelújításra

– közölte az OTP Bank.

Az MBH Bank is hangsúlyozta, hogy azon üzletek esetében, ahol olyan termékeket is forgalmaznak, amely nem felel meg a felhasználási célnak, az ügyfél és a kereskedő felelőssége a szabályszerű felhasználás. Viszont ők az otthonfelújítási keret esetében is bevezették a PIN-kód használatát, ezzel a számkombinációval kell engedélyezni a tranzakciót, és így csökken az erre felhasználható egyenleg.

A másik két bankhoz hasonlóan a K&H is a felhasználókra és a kereskedőkre bízza a törvény betartását.

A kezdeti időkben az ügyfeleknek maguknak kell a költési arányt nyilvántartaniuk. Feltételezésünk szerint a nagyobb kereskedők a SZÉP-kártyával fizethető termékek figyelését végző automatizmusokat is kiépítenek a kasszarendszereinkhez kapcsolódóan, ami a kiterjedt és széles körű felhasználás kiépülését lassíthatja

– fogalmaztak a bank szakértői.

Új zseb is érkezik a SZÉP-kártyán

Az új felhasználási lehetőség mellett új zseb is érkezik a kártyára Aktív MagyarOK néven. Az alszámla hasonlít a korábbi szabadidős zsebhez, a felhasználási köre valamivel szűkebb, viszont kizárólag sportolással kapcsolatos szolgáltatásokat lehet vele megvásárolni.

Az éves keret erre 120 ezer forint, amit a megmaradó 450 ezer forintos eddigi adókedvezményes keret fölött adhatnak a munkáltatók.