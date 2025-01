Szijjártó Péter bejelentett egy új nagyberuházást, csaknem 900 munkahelyet ígért

A minisztériumnak az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető bejelentette, hogy – az elektromos motorok egyik legfontosabb alapegységének gyártása terén piacvezető – Xinzhi úgy döntött, hogy Magyarországon építi fel a következő üzemét. Tájékoztatása szerint az ötvenmilliárd forint értékű beruházás majdnem kilencszáz új munkahelyet hoz létre Hatvanban.

Szijjártó Péter azt is közölte, hogy a kínai cég a gyártás mellett komoly kutatás-fejlesztési tevékenységbe is kezd Magyarországon, ezért harminc magasan képzett mérnököt is felvesznek.

Az elektromos autóipar még fejlődésének korai stádiumában tart, tehát a kutatásnak, a fejlesztésnek most igazán nagy szerepe van, így Magyarország nemcsak egy komoly újabb gyártási kapacitást, hanem kifejezetten magas hozzáadott értékű, az innováció területén működő kutatás-fejlesztési kapacitást is magához tudott vonzani

– fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve: „Jó hír tehát Hatvannak, jó hír Hatvan környékének, jó hír Magyarországnak és a magyar gazdaságnak. Az esztendő jól kezdődik, 2025 sikeres éve lesz a magyar gazdaságnak.”

A miniszter végül leszögezte, hogy Európa gazdasági versenyképessége és biztonsága is sokat romlott az utóbbi évek során, ezt a gazdasági lejtmenetet pedig leginkább az tudná megállítani, ha a kontinens erősítené a szerepét az elektromos autóipari átállásban, és nem adna át ezt a lehetőséget másoknak. „Magyarország élen jár ebben a folyamatban, hiszen Magyarország a globális autóipari megújulás egyik fellegvára és éllovasa” – mondta a külügyminiszter.