Nagy Márton elárulta, mikor veszi elő a kormány a Trump-kártyát

A bosszúnak és az áskálódásnak véget kell vetni. Az amerikai és a magyar kapcsolatokat új alapokra kell helyezni, új aranykor köszönthet be – tájékoztatott erről hétfőn Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki pontokba szedte, hogy pontosan mit vár a kormány az új amerikai adminisztrációtól. Az Index a napokban foglalkozott azzal, hogy születhetnek egyedi vámegyezmények Amerika és Magyarország között.

Vasárnap Donald Trump megválasztott amerikai elnök érkezésével a protekcionizmus dominálhatja a világot, kezdetét veheti a vámháborúk kora. Sebestyén Géza, a Budapesti Corvinus Egyetem docense pedig arra hívta fel a figyelmet az Indexnek, hogy a magyar kormány kijátszhatja „a Trump-kártyát”: „a magyar kormányfő és az új amerikai elnök régi jó barátsága segíthet abban is, hogy Magyarország kedvező feltételekkel kereskedhessen Amerikával”.

Aztán hétfőn Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon váratlanul egy videóval jelentkezett a témában: „Hamarosan új elnöke lesz az Egyesült Államoknak. Nagyon várjuk Trump elnök urat. Mit is várhatunk tőle?” – tette fel a kérdést. A tárcavezető szerint a legfontosabb, hogy idén, 2025-ben beköszönt a béke.

A szomszédos országban az orosz–ukrán háború véget ér, és a béke fizikai biztonságot és gazdasági biztonságot fog nyújtani a családok és a vállalkozások részére. Ez bizalmat jelent, a lakosság számára nagyobb fogyasztást, a vállalkozások számára pedig nagyobb beruházási kedvet.

Majd úgy fogalmazott, hogy természetesen a Trump-kártyát azért ennél jobban is ki kell használnia Magyarországnak, és pontokban foglalta össze az elképzeléseit:

Helyre kell állítani a kettős adóztatásról szóló megállapodást. A vízumszabályokat enyhíteni kell az Egyesült Államokba. Helyre kell állítani a közvetlen járatokat Budapest és a legfontosabb amerikai városok között, mint például New York vagy Washington. Ugyanakkor szerinte a negyedik a legfontosabb: „Újra szeretnénk az Egyesült Államokat a top 3-as legnagyobb befektetőként üdvözölni Magyarországon.”

„Várjuk az új amerikai nagykövetet is. Hiszen a bosszúnak és az áskálódásnak véget kell vetni. Az amerikai és a magyar kapcsolatokat új alapokra kell helyezni, új aranykor köszönthet be” – összegezte a gazdasági miniszter.

Nagy bejelentések jöhetnek

A múlt héten érkezett magyar gazdasági adatok rávilágítottak arra, hogy a belső kereslet elkezdett helyreállni. Azonban a külső környezetnek kitett gazdaság Németországtól, valamint más külső kockázatoktól és Trump megválasztásának következményeitől függ. Orbán Viktor várakozása, miszerint idén a gazdaságnak nagyszerű éve lesz, Trump protekcionista, Európának egyáltalán nem kedvező politikáján múlhat.

Korábban már írtuk, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint számos kiaknázatlan lehetőség rejlik az Egyesült Államok és Magyarország gazdasági kapcsolataiban, és a magyar kormány „élni fog a Trump-kártyával”. A szakértők szerint az első és legfontosabb pozitív hatás az lesz, hogy a demokrata adminisztráció alatt érzékelhető, részben politikai masszív ellenszél megszűnik.

Sebestyén Géza szerint ez már önmagában is pozitív hír: „A kettős adóztatásról való egyezmény újrakötése, illetve a fagyos diplomáciai légkör felengedése, Magyarország negatív imidzsének pozitívra változása segíti a gazdasági együttműködéseket, a kölcsönös beruházásokat, a két ország közötti kereskedelmi forgalmat.” Emellett a magyar kormányfő és az új amerikai elnök régi jó barátsága segíthet abban is, hogy Magyarország kedvező feltételekkel kereskedhessen Amerikával.

Lehetőséget látok abban is, hogy hazánk technológiai együttműködésekben vegyen részt, melyeknek segítségével nagyon magas hozzáadott értékű munkahelyek jöhetnek Magyarországra.

Itt érdemes kiemelni, hogy december derekán – július után ismét személyesen – egyeztetett egymással Orbán Viktor és Donald Trump. A miniszterelnök és a vele tartó Szijjártó Péter közösségi oldalán közölte, hogy Trumppal találkoztak floridai birtokán, Mar-a-Lagóban. Rajta kívül Elon Muskkal és Michael Waltzcal is tárgyalást folytattak. A megbeszélésen akkor részt vett a 4iG elnöke, Jászai Gellért is.

Utólag az is kiderült, hogy Az egyik kulcspont a 4iG HUSAT 1 műholdprogramjának bemutatása volt a megbeszéléseken.

Ez Közép-Kelet-Európában az első, magánkezdeményezésben és -finanszírozásban megvalósuló, távközlési és földmegfigyelési műholdas képességek fejlesztésére irányuló program. Az Index hasábjain számos exkluzív anyaggal jelentkeztünk a témában. „A 4iG minden tevékenységét, ami az űr- és védelmi ipart jelentette, centralizáltuk egy holdingba” – nyilatkozta korábban az Indexnek Sárhegyi István, a 4iG Space and Technology vezérigazgatója. A HUSAT Program célkitűzése egy geostacionárius műhold, valamint összesen nyolc földmegfigyelési műholdból álló konstelláció pályára állítása 2032-ig.

Konkrét bejelentés még nem született Mar-a-Lagóban, azonban maga a találkozó ténye egyértelmű üzenet, a magyar–amerikai bilaterális gazdasági kapcsolatok élénkülhetnek Trump érkezésével, akár egy-egy konkrét területen. Sebestyén Géza arra is emlékeztetett, az amerikai vállalatok a demokrata kurzus alatt is komoly beruházásokat végeztek Magyarországon, 2023 végén például új Coca-Cola-gyár nyílt Dunaharasztiban, de Trump érkezésével a helyzet normalizálódása tovább erősítheti ezt a folyamatot.

„A lehetőségek maximális kihasználásához viszont szükséges lenne az ukrajnai háborús helyzet lezárására. Szerencsére az új amerikai adminisztráció ennek kapcsán is komoly esélyekkel kecsegtet” – összegezte a Budapesti Corvinus Egyetem docense, aki pár területet is kiemelt, ahol testet ölthet az új együttműködés. Legfontosabb a kettős adóztatásról szóló egyezmény, de születhetnek egyedi vámegyezmények, és számíthatunk új beruházásokra is.