Autósok, figyelem: újabb fontos változások léptek érvénybe januártól

Könnyítést vezetnek be januártól: az autósoknak már nem kell nyomtatott formában maguknál tartaniuk a gépjármű zöldkártyáját, azt elegendő lesz elektronikus formátumban bemutatni a hatóságnak. Aki azonban ragaszkodik a papírformához, továbbra is be tudja mutatni A4-es formában.