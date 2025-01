Erre az adatra várt a kormány, és jelezte is: megcsinálta

Éves és havi viszonylatban is nőttek a fogyasztói árak decemberben a KSH friss adatközlése szerint, amelyből az is kiderül, mekkora volt az éves átlagos infláció 2024-ben. A kormány, valamint az MNB által becsültnél is alacsonyabb lett a fogyasztóiár-index. A kormányzati kommunikáció közölte, a kormány teljesítette vállalását, és letörte a inflációt. Elemzők szerint egy enyhe felfutást követően idén tovább csökkenhet a pénzromlás mértéke.