Újabb intézkedéseket jelentett be a kormány, mindenkit érintő adóváltozások jöhetnek

18 millióra szeretnék emelni az áfa alanyi adómentességet – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden. Részletesen és hosszan kifejtette az újságírók előtt a jelenlegi gazdasági helyzetet, majd több intézkedést is belengetett. A miniszter szerint a fordulat kapujában állhat most a gazdaság, és számos adat optimizmusra adhat okot, ugyanakkor a kkv-szektor továbbra is nehéz helyzetben van.