Újabb részletek derültek ki a postások béremeléséről

A Világgazdaság érdeklődésére a Magyar Posta Zrt. részletesen ismertette, hogy a kormányszóvivő által múlt év végén előrejelzett két évre szóló 7-7 százalékos béremelést hogyan fogják végrehajtani.

Átlagosan 4 százalékot fordítanak alapbérfejlesztésre, a fennmaradó 3 százalék teljesítményalapon valósul meg

– közölték a lappal, magyarázatként hozzáfűzték, hogy „ezzel is díjazzák az elkötelezett és kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkavállalók munkáját”. A bérfejlesztés 21 ezer alkalmazottjukra vonatkozik, a vezetők kivételével. Az alapbéremelést a januári fizetésük után február elején kapják kézhez a dolgozók. Ezen felül a cafeteria is emelkedik éves szinten bruttó 300 ezer forintról 360 ezerre, 2026-ban 420 ezer forintra. Továbbá mindkét év végén egyösszegű 100 ezer forintot fizetnek ki a dolgozóknak. A társaság ismertette, hogy 2023–2025 közötti bérfejlesztésre összesen 43 milliárd forintot fordítottak.

Azt is megjegyezték, hogy a legtöbb, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél is legalább garantált bérminimumon történik a foglalkoztatás, ez az idén bruttó 348 800 forintot jelent havonta. A Magyar Posta Zrt. azt is elárulta, hogy vállalatuknál is van néhány kulcsfontosságú munkakörben tapasztalható létszámhiány, például:

a csomagkézbesítők,

a küldeményfeldolgozók,

a gépjárművezetők esetében.

A lap arra a kérdésére, hogy tervezik-e vendégmunkásokkal feltölteni az üres pozíciókat, a vállalat közölte, hogy működésük továbbra is teljes összhangban van a 445/2013. (XI. 28.) kormányrendelet előírásaival, így jelenleg sem alkalmaznak és a jövőben sem terveznek ilyen lépéseket. „A Magyar Posta számára elsődleges cél, hogy a hazai munkaerőre támaszkodva biztosítsa szolgáltatásai zavartalan működését” – hangsúlyozták.