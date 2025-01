A lap beszámolója szerint általánosságban indexcsökkenéssel ért véget hétfőn a kereskedés. Cikkükben részletesen ismertették a főbb európai értékpapírpiacokon árfolyamának alakulását.

Az Economx emellett arról is beszámolt, hogy

Hétfőn 2-3 százalékkal nőtt, és négyhavi csúcsra emelkedett a tőzsdei olajár.

Az európai piacok zárásakor a WTI nyersolaj ára 2,73 százalékos emelkedéssel hordónként 78,65 dolláron állt a nemzetközi kereskedelemben, a brent nyersolaj ára pedig 1,88 százalékkal emelkedett 81,26 dollárra.

A portál szerint mindez annak az eredménye, hogy az orosz energetikai szektorra kivetett újabb amerikai szankciók aggályokat támasztottak a jövőbeni ellátási biztonsággal kapcsolatban – ezzel kapcsolatban még az előző hét végén jelentették be a döntést, amelyet a hétvégi zárás után most lekövetett a tőzsde is.

Továbbá arról is beszámoltak, hogy

az euró jegyzése több mint kétéves mélypontra került, legalábbis a dollárral szemben.

Az eurót 2022 októbere óta most jegyezték a leggyengébben, 1,0197 dolláron. Napi szinten 0,43 százalékkal esett vissza az unió közös pénzneme – írták (az árfolyamok alakulásáról bővebben írtunk a hétvégi tőzsdei összefoglalónkban is).