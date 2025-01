A babaváró sorsára juthat a munkáshitel

A babaváró kölcsönhöz hasonlóan a munkáshitelnél is kemény verseny kialakulása várható a pénzintézetek között, hiszen banki szempontból itt is nagyon értékes ügyfélkörről van szó. Ennek megfelelően arra is számítani lehet, hogy a közeljövőben több szereplő is megjelenik majd jóváírási akciókkal.

Alaposan felforgathatja a fogyasztási hitelek piacát a január eleje óta elérhető munkáshitel: a 17 és 25 év közötti, dolgozó fiatalok által igényelhető konstrukcióra a kormányzati becslések szerint közel 300 ezren lehetnek jogosultak. Így az idén kihelyezett hitelösszeg – a legfeljebb 4 millió forintos, szerződésenkénti maximumot figyelembe véve – akár több százmilliárd forint is lehet.

Hamar tényezővé válhat a piacon a munkáshitel

„A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint november végén a háztartások fogyasztásihitel-portfóliója 4900 milliárd forint közelében alakult, így a munkáshitel rövid idő alatt szabad szemmel is látható részesedést hasíthat ki magának ezen a piacon” – nyilatkozta az Indexnek Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A fogyasztási hitelek állománya novemberben (milliárd forint) 2017 2354,3 2018 2388,1 2019 2941,0 2020 3589,9 2021 4203,2 2022 4393,8 2023 4616,2 2024 4867,6

A jegybank adatai szerint a fogyasztási hitelek piacán a babaváró számít az első számú terméknek, legalábbis ami az állomány alakulását illeti: november végén több mint 2100 milliárd forintnyi babaváró kölcsön szerepelt a bankok könyveiben, ennek alapján a támogatott konstrukció részesedése 44 százalék felett mozog. A már bőven 1500 milliárd forint feletti szinten – és szintén új csúcson – járó személyi kölcsönök részesedése 31 százalék felett mozog, a szabad felhasználású jelzáloghiteleké pedig 14,4 százalék környékén jár. Ezt a felosztást módosíthatja a munkáshitel megjelenése, attól függően, hogy az új konstrukció és a többi hiteltermék iránt mekkora kereslet mutatkozik majd.

Sokban hasonlít a babaváróra

A szakértő szerint a munkáshitel igen jó pozícióból indul a piacon, hiszen a babaváró kölcsön mellett az egyik legkedvezőbb feltételekkel igényelhető termékről van szó.

A munkáshitel legnagyobb előnye, hogy kamatmentes – az adósoknak csak az állami kezességvállalás félszázalékos költségét kell megfizetniük –, így a maximális futamidőt és kölcsönösszeget feltételezve is 35 ezer forint körüli törlesztőrészlettel kell kalkulálniuk az ügyfeleknek

– hívta fel a figyelmet Gergely Péter. Ráadásul a munkáshitel – a babaváróhoz hasonlóan – ösztönzi a gyermekvállalást, ám ez nem feltétel az állami támogatás eléréséhez. Ezenefelül a gyermekvállalással igen jelentős engedményekhez juthatnak az ügyfelek: már az első gyermek érkezése után kérni lehet a törlesztés két évig történő szüneteltetését, a második gyermeknél újabb kétéves törlesztési szünet jön, ám ekkor már a fennálló tartozás felét elengedik. A harmadik gyereknél pedig – hasonlóan a babaváróhoz – a teljes fennálló tartozást elengedik.

A munkáshitel abban is nagyon hasonlít a babaváró kölcsönhöz, hogy az ügyfélkörben banki szempontból nagyon sok a potenciál: az igénylők pályájuk elején járó, családalapítás előtt álló, fiatalok, akikről okkal feltételezhető, hogy később számos más banki szolgáltatást – és persze hitelterméket is – igénybe vesznek. Éppen ezért számítani lehet arra, hogy többen is követik majd az egyszeri jóváírást egyelőre egyedüliként nyújtó Gránit Bank példáját, bár a felajánlott összegek nyilvánvalóan kisebbek lesznek majd a babavárónál alapesetben jellemző 130–180 ezer forintnál. Emellett a babaváróhoz hasonlóan itt is számítani lehet arra, hogy a maximális hitelösszeget igényli a többség, hiszen az ügyfél szempontjából kamatmentes konstrukcióról van szó, amely ráadásul nem is jár nagyon jelentős törlesztési teherrel.

Figyelni kell a kínált paramétereket

Bár a munkáshitel nem különösebben bonyolult konstrukció, azért felfedezhetők különbségek a bankok ajánlatai között. Így a szakértő szerint mindenképpen érdemes egy munkáshitel-kalkulátor segítségével összevetni az egyes pénzintézetek ajánlatait, hiszen mind az alkalmazott alsó korhatárt, mind az elvárt jövedelmet és a minimális futamidőt illetően vannak különbségek az egyes pénzügyi szolgáltatók ajánlatai között.

A CIB Bank egységesen 218 050 forint minimumjövedelmet vár el a munkáshitelt igénylő adósoktól, miközben a kölcsönt legalább 5 éves futamidővel és egymillió forintos összegben lehet igényelni 18 éves kortól.

egységesen 218 050 forint minimumjövedelmet vár el a munkáshitelt igénylő adósoktól, miközben a kölcsönt legalább 5 éves futamidővel és egymillió forintos összegben lehet igényelni 18 éves kortól. Az Erste Banknál a munkáshitel igényléshez egységesen legalább 260 ezer forintnyi jövedelmet kell igazolniuk a legalább 18 éves adósoknak, miközben a kölcsön összegének el kell érnie az 500 ezer forintot. Az Ersténél szintén ötéves a legrövidebb, választható futamidő.

a munkáshitel igényléshez egységesen legalább 260 ezer forintnyi jövedelmet kell igazolniuk a legalább 18 éves adósoknak, miközben a kölcsön összegének el kell érnie az 500 ezer forintot. Az Ersténél szintén ötéves a legrövidebb, választható futamidő. A Gránit Banknál legalább havi nettó 210 638 forintos jövedelme kell hogy legyen az igénylőnek, a minimálisan igényelhető hitelösszeg pedig egymillió forint. A Gránit egyedüliként már 17 éveseknek is nyújt munkáshitelt, és teljesen online meg lehet kötni a szerződést.

legalább havi nettó 210 638 forintos jövedelme kell hogy legyen az igénylőnek, a minimálisan igényelhető hitelösszeg pedig egymillió forint. A Gránit egyedüliként már 17 éveseknek is nyújt munkáshitelt, és teljesen online meg lehet kötni a szerződést. A Gránit Bank egyszeri jóváírási akciót is futtat a munkáshitelnél, ennek keretében 50 ezer forint ajándékpénzt kaphatnak az igénylők. A Gránit Bank emellett a munkáshiteles ügyfeleknél is alkalmazza a szelfis számlanyitásért járó 40 ezer forintos jóváírási akciót, és a 10 ezer forintos jutalmat jelentő ügyfélajánló programot is.

A K&H-nál munkavállalóként havi nettó 193 382 forint, vállalkozóként pedig 210 638 forint a minimum jövedelmi elvárás, miközben a hitel összege legalább 500 ezer forint, a futamidő pedig két év kell legyen. 18 éves kortól igényelhető náluk a konstrukció.

munkavállalóként havi nettó 193 382 forint, vállalkozóként pedig 210 638 forint a minimum jövedelmi elvárás, miközben a hitel összege legalább 500 ezer forint, a futamidő pedig két év kell legyen. 18 éves kortól igényelhető náluk a konstrukció. Az MBH Banknál munkavállalóként már havi nettó 150 ezer forint is elég lehet a sikeres igényléshez, vállalkozóként pedig nettó 250 ezer forint az elvárás, és legalább 18 éves életkor.

munkavállalóként már havi nettó 150 ezer forint is elég lehet a sikeres igényléshez, vállalkozóként pedig nettó 250 ezer forint az elvárás, és legalább 18 éves életkor. Az OTP Banknál munkavállalóként nettó 177 ezer forintot, vállalkozóként 210 638 forintot kell igazolni az igényléskor. Az OTP Bank ezenfelül minimum 6 hónap munkaviszonyt, vállalkozóktól egy lezárt üzleti évet, illetve legalább 6 hónapja az OTP-nél vezetett számlát vár el. A minimális futamidő az OTP Banknál a leghosszabb – öt év négy hónap, és 18 éves kortól igényelhető a munkáshitel.

munkavállalóként nettó 177 ezer forintot, vállalkozóként 210 638 forintot kell igazolni az igényléskor. Az OTP Bank ezenfelül minimum 6 hónap munkaviszonyt, vállalkozóktól egy lezárt üzleti évet, illetve legalább 6 hónapja az OTP-nél vezetett számlát vár el. A minimális futamidő az OTP Banknál a leghosszabb – öt év négy hónap, és 18 éves kortól igényelhető a munkáshitel. A Raiffeisen Banknál legalább 1,05 millió forintot kell igényelniük a legalább 18 éves munkáshiteles ügyfeleknek, és munkavállalóként legalább nettó 177 420 forintot kell igazolniuk. A vállalkozóknál a 20 éves munkaviszonyban dolgozók átlagbérének az elérése a minimumelvárás.

