Az MVM orosz kapcsolatai miatt kemény lépésre szánta el magát Románia

A tárca egyebek mellett az MVM orosz kapcsolataira hivatkozva kezdeményezte a stratégiai vállalatok Európai Unión kívüli felvásárlásának megakadályozása érdekében bevezetett vizsgálatot. A közlemény szerint

az MVM kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokat ápol a nemzetközi szankciók hatálya alá tartozó orosz Gazprommal és a Roszatommal.

Így külön kiemelték, hogy Magyarország nagymértékben függ az oroszországi földgáztól és nukleáris technológiától. A bukaresti energiaügyi minisztérium szerint másfelől a tranzakció lehetőséget teremt arra, hogy az E.ON Energie Romániától vásárolt részvények később Európai Unión kívüli jogalanyokhoz kerüljenek, és közvetve olyan „gazdasági vagy politikai” szereplők vegyék át irányítását, amelyek nem tartják tiszteletben az energia és a tranzakciók átláthatósága terén megszabott szigorú európai uniós előírásokat.

Decemberben még úgy tűnt, az MVM megállapodott az E.ON romániai energiakiskereskedelmi és ügyfélmegoldásokat kínáló üzletágának megvásárlásáról, ezzel is erősítve jelenlétét a régióban. Akkor azt írtuk, hogy a tranzakció várhatóan 2025 első felében zárul le. Az akkori megállapodás értelmében az MVM megvásárolta volna az E.ON 68 százalékos részesedését az E.ON Energie Romaniában, és 98 százalékos részesedését az E.ON Asist Completben.

Érdemes még azt is kiemelni, hogy az E.ON jelenleg mintegy 3,4 millió földgázfogyasztót lát el Romániában, így a piacon a második legnagyobb szereplő a lakossági fogyasztók körében, 41 százalékos részesedéssel. Villamos energia terén kisebb szereplő, mindössze 5 százalékos piaci részesedéssel bír.

A Bukaresti Rádió korábbi jelentése szerint a német E.ON két céggel van jelen Romániában, amelyek Marosvásárhelyen működnek: az E.ON Energie Románia Rt. és a Delgaz Grid Rt. A két vállalat 2022-ben 15,45 milliárd lejes árbevételt ért el, de összességében 483 millió lej veszteséget könyveltek el az év végére.

Adatbiztonság miatt aggódnak

A román szaktárca most azt közölte, hogy az E.ON Energie Romania cég adatai, illetve a több mint 3 millió romániai ügyfél személyes adatai miatt is aggódik. Szerintük a szerződéses garanciák hiányában azokhoz az MVM Csoport más kereskedelmi partnerei, konkrétabban olyan orosz jogalanyok is hozzáférhetnek, amelyekkel a csoport kereskedelmi kapcsolatban áll.

Románia köteles megvédeni szuverenitását és stratégiai érdekeit. Nem engedjük, hogy olyan kritikus ágazatok, mint az energiaszektor, kiszolgáltatottá, geopolitikai vagy a verseny, az átláthatóság és az egységes piac európai elveit megkerülő gazdasági játszmák áldozataivá váljanak

– idézte a közlemény Sebastian Burduja energiaügyi minisztert. A tárcavezető azt ígérte, hogy határozottan fellép Románia nemzetbiztonságának és az Európai Unió energiabiztonságának védelmében, amelynek meg kell szabadulnia az orosz gáztól való függésétől.

A közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító tárcaközi bizottságot, amelyben „állandó meghívottak” a román titkosszolgálatok képviselői, egy 2019-ben elfogadott európai uniós irányelv átültetése révén hozták létre Romániában.

A közvetlen külföldi befektetések átvilágításának európai kerete lehetővé teszi az uniós tagállamok és az Európai Bizottság számára, hogy együttműködjenek és információt cseréljenek a harmadik országokból származó olyan befektetésekről, amelyek hatással lehetnek az EU biztonságára vagy közrendjére.

Az MVM Csoport tavaly decemberben jelentette be, hogy 68 százalékos részesedést vásárol a csaknem 3,4 millió ügyfelet kiszolgáló E.ON Energie Romaniában. A tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra – összegezte az MTI.