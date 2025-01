Most hatalmas pénzeket lehetett kaszálni, történelmi csúcs a tőzsdén

A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta:

bőven átlagon felüli forgalomban új történelmi csúcson zárt a piac, kedvező hangulatban.

Majd azt is kiemelte, Európában ennél magasabb emelkedések láthatóak. A vezető részvények közül az OTP, a Mol és a Richter is jelentős emelkedést ért el. A Richter bejelentette, hogy egy bioszomiláris készítménye sikeresen túl van a klinikai teszteken, ez segítette az árfolyamát is.

A Telekom alulteljesítő volt, az európai távközlési cégekhez hasonlóan – összegezte az elemző.

Az OTP-részvények ára 190 forinttal, 0,82 százalékkal 23 390 forintra nőtt, forgalmuk 11,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1328 forint maradt, forgalma 539,9 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,13 százalékkal 10 770 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 7350,49 ponton zárt szerdán, ez 130,33 pontos, 1,81 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.