Itt a legújabb gasztroőrület, 16 ezer forint egy medveburger

Az Economx beszámolója szerint az egyedülálló fogást még múlt hét pénteken, a brassói Cinka-hegynél található Sub Tampa étterem vezette be.

Azt is állították, hogy a medveburger – amely tényleg medvehúst tartalmaz – egész Európában egyedül náluk lesz kapható.

Ugyanakkor közölték, hogy csak ritkán és korlátozottan lehet megkóstolni a medvék kilövésére vonatkozó szigorú szabályok miatt. Az étterem szerint tavaly mindössze öt medve maradványait lehetett erre a célra felhasználni, amelyből négyet ők maguk vásároltak meg.

A különleges húsú, 450 grammot nyomó burgerért 200 román lejt, azaz nagyjából 16 ezer forintot kell fizetni.

Felkapták, nemzeti kuriózum lesz belőle?

A román sajtóban a bejelentés után nem kevés tartalom jelent meg a medveburgerről. A beszámolók szerint

a medveburger nagy sikert aratott, az emberek szívesen fogyasztják egy pohár sör kíséretében – és már azt is fontolgatják a románok, hogy nemzeti védjegyet kapjon.

Állítólag az utóbbit már a szóban forgó étterem tulajdonosai is szorgalmazzák.

Egy turisztikai témájú oldalon „ritka, látványos, kihagyhatatlan jelzőkkel illeték a medveburgert, és azt írták róla, hogy a Sub Tampa menüjének „sztárja”, illetve „ a kulináris kifinomultság valódi szimbóluma” lett.

Az a1.ro portál szerint az étterem vezetői azt is leszögezték: ha nemzeti étel lesz is a medveburger, akkor sem fogják támogatni azt, hogy emiatt az étel miatt lőjenek ki medvéket, és továbbra is csak a trófeavadászat miatt, vagy kényszerűségből kilőtt medvék húsát fogják felvásárolni a burgerhez. Hozzátették: ha kereslet olyan szintű lesz a jövőben is, mint amilyen a burger bevezetése óta volt, akkor nagyjából 3–4 hónapon belül elfogyhat a medvehús (persze attól is függ, hogy az étterem meddig tartja a menün a különlegességet).

A medvehúst az intenzív íze mellett a különleges textúrája is megkülönbözteti a többi húsfajtától. Az Economx emlékeztetett arra, hogy a medvehús nem csak Romániában lett felkapott: tavalyelőtt a Japánban található Akita prefektúrában debültált egy medvehús-automata, amely vadászok által elejtett vadmedvék húsát árulta, és váratlan sikert aratott (a történethez hozzátartozik, hogy a külföldről érkező hírek szerint ebben a prefektúrában időről időre meg szokott gyűlni a baj a medvepopulácóval).