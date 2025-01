Rezsiháború: mindenkit érintő döntés a számlázásról

Újabb menet végén szól a gong Tóth Bertalan és az MVM „rezsiboxmeccsén”, miután a GVH versenytanácsa is megerősítette, hogy nem minősül kereskedelmi gyakorlatnak az energiakereskedelmi társaság számlázási gyakorlata. Ez alapján a hatóság indokoltan szüntette meg a versenyfelügyeleti eljárást tavaly novemberben, hiszen a versenytanács arra az egyértelmű következtetésre jutott, hogy a kifogásolt számlázási gyakorlat vizsgálatára a hivatalnak nincs hatásköre.

Egyre nagyobb terjedelmű versenyjogi tétellé érik Tóth Bertalan MSZP-s frakcióvezető és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügye, melynek címe: „rezsibox”. Közéleti „one man war”-ként is értékelhető küldetésében a szocialista politikus arra a kérdésre keresi a választ, hogy „hazudik-e az MVM havonta majdnem 8 millió fogyasztónak az áram- és gázszámlák rezsiboxában”, másképpen fogalmazva: a számlákon feltüntetett megtakarítás bemutatása nem ütközik-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába.

A gázszámlákra érkezett bejelentés

Érdemes onnan indítani a történet rekonstruálását, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2023 őszén bejelentést kapott az MVM Next földgáz egyetemes szolgáltatásra irányuló számlázási gyakorlatával kapcsolatban.

Ezután a hatóság vizsgálói megvizsgálták a földgázra vonatkozó bejelentést, egyebekben adatokat kértek mind a bejelentőtől, mind pedig a bejelentett vállalkozástól, figyelembe vették a beérkezett adatszolgáltatások információit, a rendelkezésre álló egyéb dokumentumokat, és értékelték a releváns tényeket. Mindezek alapján a bejelentéses eljárásban a GVH arra a megállapításra jutott, hogy a versenyfelügyeleti eljárás indításának feltételei nem álltak fenn.

A bejelentés lezárását követően Tóth Bertalan a jogorvoslati lehetőségével élve bírósághoz fordult, azt kérve a Fővárosi Törvényszéktől, hogy helyezze hatályon kívül a hatóság döntését, és kötelezze versenyfelügyeleti eljárás megindítására. A bíróság helyt adott a bejelentő kereseti kérelemében foglaltaknak, és elrendelte az eljárás lefolytatását, ahogy arról korábban az Index is beszámolt.

Lefolytatták a versenyfelügyeleti eljárást

Ennek megfelelően a folytatásban a bíróság ítéletében foglaltak – illetve a villamos energia egyetemes szolgáltatás kapcsán érkezett újabb bejelentés értékelése során beszerzett adatok, továbbá saját adatgyűjtések – alapján 2024. július 5-én eldörrent a rajtpisztoly, és az akkor indított versenyfelügyeleti eljárásban

azt vizsgálta a GVH, hogy az MVM Next 2022 augusztusától kezdődően a földgáz és a villamos energia egyetemes szolgáltatása keretében kibocsátott számlákon, az úgynevezett rezsiboxban feltüntetett megtakarítás bemutatása nem ütközik-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába.

Négy hónapra rá, a tavaly novemberben lezárt eljárásban a hatóság megállapította, hogy a rezsiboxban szereplő tájékoztatás tartalmát jogszabály írja elő, mely elsődlegesen arra irányul, hogy a kormányzati intézkedésnek minősülő rezsicsökkentés tényéről és következményeiről az MVM Next informálja az egyetemes szolgáltatásban részesülő lakossági fogyasztókat. Ezzel összefüggésben a GVH leszögezte: a rezsiboxban megjelenő tájékoztatás megjelenítése nem minősül kereskedelmi gyakorlatnak, mivel az MVM Next saját döntési, cselekvési önállósággal nem bír. Erre való tekintettel a hivatal meg is szüntette a versenyfelügyeleti eljárást.

Tóth Bertalan nem adta fel

Az MSZP frakcióvezetője azonban nem törődött bele, és továbbment: a GVH versenytanácsánál kezdeményezte a döntés felülvizsgálatát.

Ezen a ponton érdemes tisztázni a versenytanács funkcióját, szerepét:

a hivatalon belül elkülönült döntéshozó fórumról beszélünk, amely a GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró – valamint azok végrehajtását elrendelő – határozatokat hozza meg.

Egyúttal a versenytanács bírálja el a vizsgálók önálló jogorvoslattal megtámadható végzésével szembeni jogorvoslati kérelmeket is.

Az egyes ügyeket a versenytanács elnöke által kijelölt három- vagy öttagú eljáró versenytanácsban bírálják el.

A versenytörvény az egyes eljárások lefolytatásához teljes önállóságot biztosít a versenytanács tagjainak: döntésük meghozatalakor csak a törvénynek vannak alárendelve, részükre utasítás nem adható.

Miután Tóth Bertalan ismét élt jogorvoslathoz való jogával, a versenytanács újra megvizsgálta az ügy részleteit, a vonatkozó jogszabályi környezetet, és mindezek alapján helybenhagyta a GVH versenyfelügyeleti eljárást megszüntető 2024. novemberi döntését.

Egyértelmű megállapításra jutottak

A versenytanács az egyszer meghosszabbított eljárásban arra az egyértelmű megállapításra jutott, hogy

a kifogásolt számlázási gyakorlat vizsgálatára a GVH-nak nincs hatásköre,

mivel az MVM Next számlázási gyakorlata nem minősül a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 2. § (d) bekezdésében előírt kereskedelmi gyakorlatnak.

Ezért az Fttv. rendelkezései – tárgyi hatály hiányában – nem alkalmazhatók a versenyfelügyeleti eljárással érintett magatartás vonatkozásában. Mivel az Fttv. 10. § (3) bekezdése szerint a GVH hatásköre kizárólag Fttv. hatálya alá tartozó magatartás(ok) vizsgálatára terjed ki, így a GVH Versenytanácsa azt állapította meg, hogy a versenyfelügyeleti eljárást a GVH indokoltan szüntette meg tavaly novemberben.

Akkor van vége, amikor vége van: és ez még nem feltétlenül az a pillanat. Amennyiben az MSZP frakcióvezetője ugyanis nem fogadja el a GVH versenytanácsának közigazgatási határozatát, a jogszabályi előírásoknak megfelelően bírósághoz fordulhat, ez esetben ismételten a Fővárosi Törvényszékre kerülhet az ügy.

