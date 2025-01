Orbán Viktor ismét útra kelt, Robert Ficóval tárgyal Ukrajnáról

Az energiabiztonságról és Ukrajnáról is tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök kedden Pozsonyban Robert Fico szlovák kormányfővel. Az utóbbi a hétvégén ismét üzent a háború sújtotta országnak, és ezúttal nagyon konkrét fenyegetést fogalmazott meg.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Pozsonyban munkaebéd keretében tárgyalást folytat Robert Fico szlovák kormányfővel – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A megbeszélés legfontosabb témája Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága az ukrajnai gáztranzit leállítása után.

A sajtófőnök közlése szerint a tárgyalásokon szóba kerül Ukrajna ügye is; a két vezető korábban már többször egyértelművé tette, hogy nem lehet szó Ukrajna NATO-tagságáról, és az ország uniós csatlakozása is sok veszélyt rejtene magában, különösen az európai mezőgazdaságban.

Szlovákia miniszterelnöke egy hosszú videóüzenetben jelentette be a hétvégén, hogy kedden fogadja Orbán Viktort, akivel elsősorban a gázvezetékek védelméről kíván egyeztetni. Beszédében sötét képet festett az Európai Unió jövőjével kapcsolatban, szerinte ugyanis a közösség akár fel is bomolhat a jövőben, ahonnan egyik párttársa szerint Szlovákia előbb léphet ki.

„Nem titok, hogy egyes európai vezetők az EU versenyképességének gyengülésére reagálva egyfajta szuperállam létrehozásán dolgoznak, amelyben a nemzeti államok szuverenitása jelentősen korlátozva lenne” – fogalmazott Fico, hozzátéve, hogy „ahogyan a Varsói Szerződés egy év alatt összeomlott, úgy a világesemények alakulása révén az EU és a NATO is a múlt homályába veszhet, és a Szlovákiából való sírás sem fog segíteni”.

Fico Ukrajnának is üzent

Mint ismeretes, Ukrajna az év elején elzárta a gázcsapokat, így az országon keresztül már nem érkezik orosz földgáz Szlovákiába, amivel Fico szerint több milliárd euró bevételtől esnek el. Az eset óta napi szintű szópárbajt vív egymással Fico és Volodimir Zelenszkij, a szlovák kormányfő többször is megfenyegette Ukrajnát. Előbb az Ukrajnába történő áramexport leállítását helyezte kilátásba, majd arról beszélt, hogy a Szlovákia területén tartózkodó ukrán állampolgárok támogatását korlátozni fogja, és egy sor, Ukrajnával szembeni politikai és gazdasági szankcióval fenyegetőzött.

A hétvégi videójában pedig már egy sokkal konkrétabb üzenetet küldött Fico, aki elmondta, hogy a jövőben Ukrajnának küldendő európai uniós pénzügyi támogatásokat hajlandó megvétózni. „Szlovákia miniszterelnöke vagyok, nem Ukrajna szolgája” – jelentette ki a szlovák miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Belgrádban is tárgyalt Alekszandar Vucsics szerb államfővel. A munkalátogatás legfontosabb témája a két ország, illetve a térségünk energiaellátásának biztonsága volt, amelyet az elmúlt időszakban több súlyos kihívás is ért. A miniszterelnök a minap egyébként Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel beszélt telefonon, aki meg is hívta az országába.