Ítéletet mondtak Magyarországról – Trump berúgta az ajtót, ez pedig mindent boríthat

Az Equilor legfrissebb átfogó elemzése szerint idén is bizonytalan lehet a gazdasági környezet a világban, amit rövid távon leginkább Donald Trump vámpolitikája okoz, mivel az mind a növekedési, mind az inflációs folyamatokra nagy hatással lehet. Magyarországon az év második felében indulhat be a növekedés, amit a három nagy gyár termelésének elindulása és a belső fogyasztás élénkülése táplálhat. Azonban a kormány komoly leckét kapott: nem elég a gazdaságot helyreállítani, a lakosság konjunktúraérzete legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb.

Donald Trump megválasztásával kevésbé kiszámítható irányt vett az amerikai gazdaságpolitika – olvasható az Equilor Befektetési Zrt. Indexnek megküldött elemzésében. A szakértők szerint az amerikai elnök ígéretei akár jelentősen negatívan hathatnak a világ és az Amerikai Egyesült Államok gazdaságára, ugyanakkor nem kizárható, hogy elfogadásukig felhígulnak vagy meg sem valósulnak.

Ennek eklatáns példájáról már hétfőn beszámoltunk, miszerint Donald Trump leendő amerikai elnök átfogó kereskedelempolitikai felülvizsgálatot tervezhet, amely elsősorban Kínát, Mexikót és Kanadát érinti – állítja a The Wall Street Journal egy, a laphoz kiszivárgott memorandum alapján. A dokumentum már nem említi az európai országokat, ami arra utalhat, hogy az öreg kontinensnek egyelőre nincs félnivalója.

Házi feladatot kapott a magyar kormány

Ennek reálgazdasági hatása is lett, a kiszivárgott hírek után szárnyalni kezdett hétfőn a forint, főleg a dollárral szemben. Az Equilor részletes elemzése szerint az amerikai gazdaság tavaly is dinamikusan növekedett. Ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy meglepő módon a választásokon ezt nem értékelték a polgárok a demokrata adminisztráció felé. Ezzel jó példát állítottak annak, amire a magyar kormánynak is figyelnie kell az idei évben, ha választást akar nyerni jövőre:

nem elég a gazdaságot helyreállítAni, a lakosság konjunktúraérzete legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb.

A szakértők szerint Amerikában az inflációt sikerült leszorítani, de továbbra is azonosíthatóak felfelé mutató kockázatok: a legnagyobb bizonytalanságot Trump vámpolitikája okozza, mivel az mind a növekedési, mind az inflációs folyamatokra nagy hatást gyakorolhat. Az Equilor elemzői úgy vélik, a régi-új elnök beiktatását követően szinte rögtön megkezdődhetnek a tárgyalások a vámokról Kínával és az Európai Unióval, azonban akár más országokkal is, és elsősorban a nemzetbiztonsági szempontból kritikusnak ítélt ágazatokban – védelmi szektor, orvosi felszerelések, energiaipar – érkezhet új vámpolitika.

Amerikával szemben a világ többi részén továbbra is nyomott gazdasági aktivitás várható az Equilor várakozása szerint: az európai növekedés rendkívül visszafogott maradhat, Kína pedig várhatóan nem tudja kellő mértékben stimulálni a gazdaságát az érdemi növekedés eléréséhez, és ezt a kedvezőtlen helyzetet tovább ronthatják a potenciálisan bevezetendő amerikai vámok is. Az elemzésükben arra is kitértek, hogy az eurózónában az inflációs aggodalmak helyét a növekedési kételyek vették át, miután az inflációt sikerült visszaszorítani a 2–2,5 százalékos tartományba.

Azonban a teljes gazdaság közel 30 százalékát adó Németországban az ipari szektor továbbra is szenved. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint pedig egyenesen válságos állapotban van.

Egyrészt a magas energiaárak, másrészt a kereslet visszaesése miatt a tavalyi 0,7 százalék után idén is csak mindössze 1,1 százalékos lehet a gazdasági növekedés a térségben. „Az energia-, majd inflációs válságból való kilábalás tehát rendkívül lassan zajlik, a feldolgozóiparból érkező adatok folyamatosan lassulást mutatnak” – mutat rá a folyamatokra Muhi Gergely, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

Az Európai Központi Bank a vártnál is gyorsabb ütemben csökkenti a kamatot, de Amerikában a vártnál magasabban alakulhat a hosszú távú kamatpálya, így a feltörekvő piaci jegybankoknak jelentősen lecsökkent a mozgástere.

Így okozott inflációt a gyenge forint

Az Equilor elemzése szerint Magyarországon a lakossági fogyasztás bővülése folytatódhat 2025-ben, köszönhetően a reálbér-növekedésnek, miközben az óvatossági motívum fokozatosan visszaszorulhat, és a fogyasztást segítheti az állampapírpiacról kiáramló kamattömeg is. A növekedést támogatja, hogy a második félévben három nagy gyár – BYD, BMW, valamint a CATL – megkezdi a termelést, de felhívták arra a figyelmet, hogy azok GDP-hez hozzáadott értéke nagyban függ majd a globális autóipari kereslettől. Várhatóan az idei évben 0,6, míg jövőre 0,8 százalékkal emelhetik meg a GDP-t, majd 2030-ban már a 2 százalékát tehetik ki.

Az Equilor szerint a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP-hez az alacsony bázis miatt várhatóan magas lehet, miközben legfontosabb exportpiacunkon, a német feldolgozóiparban továbbra sem látszik a pozitív fordulat.

Így szerintük a GDP-növekedés 2025-ben 2,2, jövőre 3,4 százalékos lehet – fontos hozzátenni, hogy a kormány 3,4 százalékos növekedést vár az idei évre. Az Equilor összesen 50 bázispontos kamatvágásra számít idén a Magyar Nemzeti Bank részéről: a következő csökkentésre a harmadik negyedévben kerülhet sor az inflációs folyamatok, illetve a forint árfolyamának függvényében, majd a kamatvágási ütem várhatóan jövőre felgyorsul.

Ezt már az új jegybankelnök, Varga Mihály lépheti meg. Fontos hozzátenni: szépen lassan elcsendesültek azok a hangok, amelyek korábban Varga Mihály a jó kormányzati viszonya miatt gyors kamatcsökkentést prognosztizáltak. Ám az elmúlt hónapokban tapasztalt forintgyengülés – amely részben külső hatásoknak volt köszönhető, így Trump győzelmének és az azt megelőző és követő dollárerősödésnek – az Equilor várakozása szerint többletinflációt okoz. Felhívták arra a figyelmet, hogy

a tavalyi euró-forint átlagár 395,4 volt, és jelenleg már közel 5 százalékkal gyengébb a forint, miközben a gyengülés 25 százaléka jelenhet meg a fogyasztói árakban.

Szerintük amennyiben tartósan a mostani szinten ragad az árfolyam, az több mint 1 százalékkal növelheti meg az inflációt. Az Equilor a mostanihoz képest további gyengülésre számít, így az év végén 420 forint körül alakulhat az euró árfolyama, az átlagos infláció 2025-ben pedig 4 százalékos lehet, míg jövőre 3,5 százalékra csökkenhet a ráta.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az OTP Bank idén 2 százalékos gazdasági növekedést vár Magyarországon, ezzel szemben a kormány 3,4-et. Most a pénzintézet elemzői elmondták az Indexnek, hogy az urán árupiaci termékként óriásit menetelhet idén, hasonlóan tavalyhoz, amikor tarolt az arany. Azonban kiemelték, Magyarországon több lefelé mutató kockázat is látható: az esetleges amerikai vámok, a munkaerőpiac gyengélkedése és a beruházások esetleges további visszaesése.

Amerika nyerhet a legnagyobbat

A megnövekedett kockázatok és az elmúlt évek tőzsdei ralija nem állítja kedvező helyzet elé a befektetőket, Muhi Gergely ugyanakkor úgy látja, a bizonytalanságok ellenére ilyen kedvezőtlen együttállás mellett is van lehetőség jó hozamokat elérni a befektetéseken. Az Equilor vezető elemzője szerint ha a rövid távú hatásokat nézzük, akkor a várható gazdaságpolitikai intézkedések eredője arra mutat, hogy a globális régiók közül az amerikai piaca teljesíthet a legjobban.

A szakértők szerint a védővámok rövid távon segítik az amerikai gazdaságot, emellett az egyelőre stabilnak tűnő gazdasági növekedés és az egyre szélesebb körben alkalmazott mesterségesintelligencia-megoldásoknak köszönhető növekvő hatékonyság mind segítik az amerikai vállalatok profitabilitásának javulását. Az amerikai tőzsdeindexek szintjén azonban jelentős emelkedésre nem érdemes számítani, már így is rendkívül pozitív világkép van beárazva a részvényekbe.

A vezető elemző hozzátette, az egy részvényre jutó eredmény növekedésével párhuzamosan lehet számítani egy számjegyű tőzsdei emelkedésre.

Az Equilor elemzése szerint a sok bizonytalanság miatt érdemes szárazon tartani a puskaport, amit a befektetési, illetve megtakarítási portfólió kockázatmentes részének a szokásos arányhoz képesti felülsúlyozásával lehet elérni. A PMÁP-kötvények következő időszakban esedékes kamatfordulója után kevésbé lesznek vonzóak, helyettük a lakossági állampapírok közül jelenleg a FixMÁP tűnik érdekesnek, de akár új állampapír-sorozatok is érkezhetnek, amelyek vonzóak lehetnek. Az állampapírok közül a rövid amerikai kötvények nyújthatnak kedvező alternatívát, amelyeket a dollár ereje támogathat.

Végezetül érdemes felhívni arra is a figyelmet, hogy hétfőn Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy videóban beszélt a magyar állampapír-befektetésekről, aminek végén arra kérte a magyarokat, hogy hozzanak „körültekintő” döntést a befektetéseikkel kapcsolatban. A felvétel időzítése nem véletlen, hétfőn jelentős összegek érkeznek a magyarok számláira, és az utóbbi hetekben is megjelentek cikkek arról, hogy érdemes-e állampapírba fektetniük a hazai polgároknak – különösen akkor, ha nem szimpatizálnak a kormányzattal.

(Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump Floridában 2024. március 8-án. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)