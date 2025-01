A vagyonkezelő szerint nem Karácsony Gergely dönti el, kinek értékesíthető Rákosrendező

Karácsony Gergely főpolgármester kedden délután jelezte, hogy jelenleg a Magyar Államkincstár jogszerűtlenül tartja a számláján a fővárost megillető 28 milliárd 300 millió forintot és kamatait, ami a bírósági ítélet szerint visszajár.

Ezt a pénzt pedig arra használná fel – miután a maxi-Dubaj-beruházás szerződésének szövege nyilvánosságra került –, hogy a főváros cégének, a Budapesti Közműveknek (BKM) elővásárlási jogát érvényesítse a beruházás területének egy részén. „Eszünk ágában sincs erről lemondani, hiszen éppen most kerestünk a fővárosnak 28 milliárd forintot” – összegezte a főpolgármester.

Megérkezett az MNV válasza

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) szerdai álláspontja szerint a jogszabályok alapján az elővásárlásra jogosult a jogát akkor gyakorolhatja, ha a magyar állam mint eladó és az Eagle Hills Hungary mint vevő között a január 16. napján létrejött adásvételi szerződés valamennyi feltételét teljesíti – beleértve az ügylet tárgyára, a vételárat és annak fizetési feltételeit, a szerződéses biztosítékokra és valamennyi egyéb körülményre vonatkozó feltételt is.

A közlemény szerint a tárgyi adásvétel esetében ilyen speciális feltétel többek között, hogy a kormány és az Egyesült Arab Emírségek kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvény – 2024. évi XXI. törvény – szerint az ingatlan kizárólag olyan jogalany számára értékesíthető,

amelyet az Egyesült Arab Emírségek – a kormány határozatában kiadott előzetes írásbeli hozzájárulásával – vevőként kijelölt.

Tehát az MNV mostani álláspontja szerint elővásárlási joga akkor van a budapesti cégnek, hogy ha az államközi szerződést is teljesíti, ami azt is rögzíti, hogy az Egyesült Arab Emírségek jelöli ki a vevőt.

Fontos azt is kiemelni, a Magyar Államkincstár kedden arra hívta fel a figyelmet, hogy jogi álláspontja szerint nem is jár vissza a pénz a Fővárosnak, továbbra is fizetniük kell a szolidaritási adót. Majd hozzátették: „A Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Államkincstár között a 2023. évi szolidaritási hozzájárulás tárgyában a bíróság ma kihirdetett ítéletében kizárólag eljárásjogi hibát állapított meg.”

Külön kiemelték azt is, hogy a bíróság a kihirdetett ítéletével a kincstárt nem kötelezte a 2023. évi beszedett összegek visszafizetésére. A fővárosnak, mint mindenki másnak, minden adót a jövőben is be kell fizetnie.

Nagy Márton: Az ország fővárosának vezetőjeként nem ismeri a jogi helyzetet

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is arra hívta fel a figyelmet, hogy az elővásárlási joggal nem fog tudni élni a főváros. A miniszter szerint Karácsony Gergely amióta budapesti politikus, különösen, amióta fővárosi polgármester, nem tett semmit azért, hogy a Rákosrendezőn található, az elmúlt 20 évben elhanyagolt és szennyezett rozsdaövezetet felszámolja.

Rossz politikus, hiszen még csak azt sem ismerte fel, hogy a terület hasznosítása milyen lehetőségeket teremt az ott lakó fővárosiak és Budapest egésze számára. Álságos és méltatlan, hogy most próbál kapálózni, miközben csődbe vitte a választók által rábízott fővárost. Ha a politikai túlélése és a pártpolitikai céljai helyett a budapestiek érdekét helyezné első helyre, akkor látná, hogy ez a fejlesztés több száz vagy akár ezres nagyságú munkahelyeket teremt, növeli az építőipari teljesítményt és a turisztikai vonzerőt.

Nagy Márton szerint Karácsony Gergely elhallgatja, hogy ezzel a fejlesztéssel Budapest és a budapesti családok gazdagodnak, a főváros pedig új adóbevételekre tehet szert.

A gazdasági miniszter szerint kétségbeejtő, hogy az ország fővárosának vezetőjeként nem ismeri a jogi helyzetet.

A tárcavezető szerint a főpolgármester nyílt politikai agitációt folytat a jogi keretek megismerése és megfelelő értelmezése helyett. Ismernie kellene, hogy a BKM Nonprofit Zrt.-nek (korábbi Főtáv) van elővásárlási joga, de ezzel nem fog tudni élni.

„Ennek az az oka, hogy a kormány és az Egyesült Arab Emírségek közötti nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló 2024. évi XXI. törvény szerint az ingatlan kizárólag olyan jogalany számára értékesíthető, amelyet az Egyesült Arab Emírségek – a kormány határozatában kiadott előzetes írásbeli hozzájárulásával – vevőként kijelölt” – összegezte a miniszter.